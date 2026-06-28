Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente en BarcelonaTerremoto VenezuelaEspañoles VenezuelaBombero ManresaGuerra IránCuadro Mundial 2026BarcelonaUcraniaPedro SánchezTelecomunicaciones
instagramlinkedin

OCIO EN LA CAPITAL

Lola Bozzano, Álvaro de Luna, Ana Mena, Manuel Carrasco y Lenny Kravitz actuaron en el festival solidario de Iberdrola en Madrid

El Iberdrola Music Festival reunió durante más de siete horas a miles de asistentes y destinó la recaudación de las entradas a cinco proyectos sociales vinculados a la lucha contra el cáncer, el hambre y la inclusión

Iberdrola celebra su 125 aniversario en Madrid

Iberdrola celebra su 125 aniversario en Madrid / IBERDROLA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Andrea San Martín

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Más de 35.000 personas asistieron este sábado al Iberdrola Music Festival, celebrado en Madrid con motivo del 125 aniversario de la compañía energética. Durante más de siete horas de música en directo, el recinto Iberdrola Music acogió las actuaciones de artistas nacionales e internacionales en una cita que combinó entretenimiento y carácter solidario.

El cartel reunió, por orden de actuación, a Lola Bozzano, Álvaro de Luna, Ana Mena, Manuel Carrasco y Lenny Kravitz. La presentación del evento corrió a cargo de Cristina Boscá, directora y copresentadora del programa Anda Ya de LOS40, mientras que David Álvarez amenizó la jornada con distintas sesiones como DJ.

El público, durante una de las actuaciones del Iberdrola Music Festival en el recinto Iberdrola Music de Madrid.

El público, durante una de las actuaciones del Iberdrola Music Festival en el recinto Iberdrola Music de Madrid. / Cedida

Además de los conciertos, el público pudo disfrutar de diferentes propuestas de ocio a lo largo de la jornada.

Recaudación destinada a proyectos sociales

El festival tuvo un marcado componente benéfico. La compra de las entradas contribuirá a financiar proyectos desarrollados por la Asociación Española Contra el Cáncer, Acción contra el Hambre, la Fundación Tu Techo, Betania y la Fundación Integra.

Estas iniciativas están centradas en ámbitos como la lucha contra el cáncer y el hambre, la atención a jóvenes en situación de vulnerabilidad, el apoyo a familias afectadas por la dana y la integración laboral de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social.

El público, durante una de las actuaciones del Iberdrola Music Festival en el recinto Iberdrola Music de Madrid.

El público, durante una de las actuaciones del Iberdrola Music Festival en el recinto Iberdrola Music de Madrid. / Cedida

Un programa de celebraciones por toda España

El concierto de Madrid forma parte de "125 años luz", el programa con el que Iberdrola conmemora su 125 aniversario durante 2026 mediante festivales, exposiciones, actividades sociales e iniciativas de iluminación de edificios emblemáticos en distintos puntos de España.

Noticias relacionadas

El público, durante una de las actuaciones del Iberdrola Music Festival en el recinto Iberdrola Music de Madrid.

El público, durante una de las actuaciones del Iberdrola Music Festival en el recinto Iberdrola Music de Madrid. / Cedida

La celebración da continuidad al evento celebrado el pasado 12 de junio en Bilbao, que congregó a cerca de 40.000 personas en un concierto con Juanes, Antonio Orozco, Rigoberta Bandini y Süne, y que concluyó con un espectáculo de drones alimentado con energía 100% renovable. La programación musical continuará el próximo 28 de noviembre en Valencia, donde actuarán Estopa y Mafalda Cardenal.

Fuente: El Periódico de España

TEMAS

Añádenos en Google
  1. La cadena de televisión que impulsa José Miguel Contreras será 'una factoría' de contenidos 'moderna' para competir con Cuatro y LaSexta
  2. Alejandro Sanz confía en sus clásicos para encender el RCDE Stadium de Cornellà
  3. Juan Luis Arsuaga, en el videopódcast del suplemento ABRIL: ·'El planeta tiene unos cuatro mil quinientos millones de años y se calcula que le quedan otros tantos, estamos a la mitad
  4. L’hora dels adéus
  5. El 'milagro' del Vida Festival de Vilanova i la Geltrú, la muestra que no quiere crecer y que planta cara a los gigantes
  6. Sandra Bestraten, decana del COAC: 'Igual que se confió en los médicos en pandemia, los arquitectos pedimos confianza para solucionar la crisis de la vivienda
  7. Muere a los 54 años la actriz y presentadora argentina Ernestina Pais, tras ser arrollado su coche por un tren
  8. Ansiedad y emoción en la cocina: 'The Bear' se despide con una temporada de remontada absoluta

Lola Bozzano, Álvaro de Luna, Ana Mena, Manuel Carrasco y Lenny Kravitz actuaron en el festival solidario de Iberdrola en Madrid

Lola Bozzano, Álvaro de Luna, Ana Mena, Manuel Carrasco y Lenny Kravitz actuaron en el festival solidario de Iberdrola en Madrid

El Congreso Mundial de Arquitectos de Barcelona cambia el paradigma: "La arquitectura es un servicio"

El Congreso Mundial de Arquitectos de Barcelona cambia el paradigma: "La arquitectura es un servicio"

BTS: Cómo una banda de K‑pop convirtió a Corea en líder del entretenimiento mundial (y del poder blando)

BTS: Cómo una banda de K‑pop convirtió a Corea en líder del entretenimiento mundial (y del poder blando)

¿Ha muerto el arquitecto estrella?

¿Ha muerto el arquitecto estrella?

Teresa Táboas, vicepresidenta de la Unión Internacional de Arquitectos: "España no sufriría una crisis de la vivienda si hubiera planificado"

Teresa Táboas, vicepresidenta de la Unión Internacional de Arquitectos: "España no sufriría una crisis de la vivienda si hubiera planificado"

Antonio Fontana, escritor: "Antes de sentarme a escribir una novela, lo que veo, siempre, es el final"

Antonio Fontana, escritor: "Antes de sentarme a escribir una novela, lo que veo, siempre, es el final"

Los libros de la semana: Luis Chaves, Paloma Bravo y Fran Ruiz

Los libros de la semana: Luis Chaves, Paloma Bravo y Fran Ruiz

Alejandro Sanz confía en sus clásicos para encender el RCDE Stadium de Cornellà

Alejandro Sanz confía en sus clásicos para encender el RCDE Stadium de Cornellà