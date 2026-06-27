Tokischa: "Hay muchas artistas que, quizá no de la misma manera que yo, también están siendo rebeldes"

Ha llegado a ser una estrella tan solo con sencillos, ni siquiera había publicado un epé. ¿Por qué ahora sí que era el momento de publicar su primer disco?

Fue un paso que quizá me salté en mis inicios y que tenía muchas ganas de hacer. Pero por la manera en la que iba mi carrera, no tuve la oportunidad de concentrarme en ello. Y encontré un espacio hace unos años donde pude tomarme el tiempo y concentrarme en contar una historia de esta manera.

En 'Amor & droga' hay mucho sufrimiento. ¿El proceso le ha servido para sanar heridas?

Empecé a sanar hace mucho, cuando dejé las drogas. Realmente, el álbum alborotó muchas emociones, me hizo sentir de nuevo un montón de emociones y destapar un montón de traumas. Lo que gané fue entender que realmente sí sané, porque no enloquecí haciendo esto. Me mostró que mi sanación fue real. Para mí ese fue el aprendizaje y ese fue el premio.

Y una vez publicado, ¿sufre al escucharlo o al interpretarlo?

Siento que lo logré. Siento orgullo y empoderamiento por estar contando esto abiertamente. Es un premio para mí.

Es un trabajo diferente a lo que venía haciendo durante toda su carrera, quizá sea lo 'menos Tokischa' que ha hecho hasta ahora.

El proyecto es alternativo, no es nada comercial, no es como 'Delincuente' y todas esas canciones que yo he hecho, pero es algo honesto. Es algo real, algo que yo quería comunicar a través de mi arte. Y lo hice. Para mí eso tiene un valor increíble.

Tokischa, en una imagen promocional. / Cedida

Siempre ha generado muchos comentarios por sus letras explícitas o por cómo ha trabajado estéticamente su propuesta. ¿Cómo ha convivido con la crítica estos años?

No pensándolo. No lo puedo pensar, porque cuando lo piensas te puede llegar a limitar en cierto modo. No puedo pensar en lo que van a decir, en lo que van a creer. Tengo que guiarme por lo que siento. Por ejemplo, mi vestido en los Premios Lo Nuestro, con la teta fuera. Supe lo que iba a transmitir, supe que iba a iniciar una conversación sobre la teta caída... Y no lo consulté con nadie, solo lo hice. Si yo me siento a pensar: ¿qué van a pensar la gente? ¿qué van a pensar los Premios? ¿no me van a volver a invitar si salgo así? Eso limita, eso bloquea la idea. Entonces, no puedo pensar.

¿De dónde sale esta necesidad suya de contar las cosas sin ocultar nada, de transgredir, remover...?

Me gusta mucho la honestidad, soy muy honesta. Me gusta decir las cosas como son. Es algo que desde niña me ha causado muchos problemas, en casa, con mi familia... Me crié en un ambiente muy agresivo y me metí en problemas muchas veces por ser así. Entonces, eso, en vez de callarme, me hizo más fuerte. Siento que vivimos en una sociedad tan falsa... Todo es falso, desde la comida hasta los cuerpos. Soy una rebelde de corazón porque me gusta ir a la contra también.

Y en esa posición de rebeldía, ¿se siente sola o acompañada en la industria?

Hay mujeres como Cazzu, por ejemplo, que es súper rebelde, muy empoderada. Es una mujer muy poderosa y me inspira muchísimo. Mujeres como ella, o como Bad Gyal y Young Miko, muy abiertas en cuanto a su sexualidad. Rosalía también es rebelde, ha ido en contra de toda una industria mezclando tantos sonidos, explorando tantos géneros. Todas estas mujeres son increíblemente libres y empoderadas. Y, por ejemplo, tenemos todavía a Madonna dando de qué hablar. A pesar de que digan que está mayor... A ella no le importa, va a seguir subiéndose a un escenario siendo ella, mostrando lo que ella es, porque ella ama hacer arte. Y eso es inspirador realmente. Entonces, sí, hay muchas artistas que, quizá no de la misma manera que yo, también están siendo rebeldes.

Menciona a Madonna, con quien colaboró para hacer el 'remix' de 'Hung up' (2022), y ella, al igual que usted, ha utilizado iconografía religiosa a lo largo de su carrera. Hace un par de meses una asociación cristiana la denunció en un juzgado de San Sebastián por utilizar (unas fotografías en tanga en la Basílica de Santa María del Coro) "el espacio sagrado como escenario erótico". ¿Qué opinión le merece esto?

Noticias relacionadas

Yo amo a Dios. Dios para mí lo es todo. La Iglesia es un extraño. En la Iglesia hay separación, no hay amor ni aceptación al prójimo. No hay honestidad, no hay amor realmente. No es un lugar donde aceptan y aman a todos. No siento respeto ni admiración por la Iglesia. Ellos no dejan que uno se sienta parte de ello. Ellos no me aceptan como soy. Nunca me van a querer como yo soy. Acéptame, yo estoy aquí de rodillas mostrando mi fe, aunque esté en ropa interior, yo me estoy mostrando como soy. Acéptame, si tú me puedes cambiar, acéptame, ábreme la puerta, no me des con el látigo. Es una locura, ellos mismos fueron los que crucificaron a Jesús. Jesús vino con un mensaje bellísimo de amor, de aceptación, de amar al prójimo, y ellos lo arruinaron. Entonces nunca vamos a ser parte de ellos, porque ellos tienen su sociedad cerrada para ellos.