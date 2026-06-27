Spotify permitirá votar por primera vez la canción del verano: Quevedo, Bad Bunny y Lola Índigo, entre los favoritos

Spotify permitirá por primera vez a sus usuarios en España votar cuál será la canción del verano de 2026 y destacó una selección de temas encabezada por artistas como Quevedo, Bad Bunny, Lola Índigo, Ana Mena, Myke Towers, Bad Gyal y Shakira.

Según explicó esta semana la plataforma, la iniciativa forma parte de una nueva edición de su lista 'Verano 2026', elaborada a partir de los gustos de su comunidad de más de diez millones de usuarios en España. Los oyentes podrán participar en una votación dentro de la aplicación entre el 22 de junio y el 5 de julio para elegir el tema que consideran está llamado a convertirse en el gran himno estival.

Entre las canciones con más opciones de marcar la temporada figura 'La Graciosa', colaboración entre Quevedo y Elvis Crespo que mezcla sonidos urbanos con merengue. Spotify también destacó 'Una na más', de Myke Towers; 'pa ti toa 3', de Ana Mena y Lola Índigo; 'Baile Inolvidable', de Bad Bunny, y 'Choque', de Bad Gyal y Chencho Corleone.

La plataforma incluyó asimismo entre las principales candidatas 'Dai Dai', de Shakira y Burna Boy, una canción vinculada al ambiente generado por la celebración del Mundial de fútbol 2026, uno de los grandes acontecimientos deportivos de este verano.

El listado de 20 temas seleccionados se completa con propuestas como 'De Lejitos Remix' y 'KOKO', de Omar Courtz; 'Demonias muñekas', de Metrika y Came Beats; 'El bachatón de la L', de Lola Índigo y Lucho RK; 'Dracula - Jennie Remix', de Tame Impala y Jennie; 'Lleva al sol', de Rels B, y 'Mi modo de vida 3', de Dellafuente.

Spotify señaló que el reguetón volverá a ser uno de los géneros predominantes del verano, aunque compartirá protagonismo con otros sonidos latinos y tropicales como la bachata, el merengue, la salsa, el 'afrobeat' y las nuevas variantes del flamenco pop y urbano.

En este sentido, destacó la presencia de Quevedo, que coloca dos canciones de su álbum 'El Baifo' entre las seleccionadas, así como el peso de artistas españoles como Lola Índigo, Ana Mena, Dellafuente, Marta Santos, Omar Montes o Rels B dentro de una lista en la que conviven propuestas nacionales e internacionales.

El responsable editorial de Spotify para España e Italia, Darío Manrique, afirmó que la selección refleja "una escena musical muy dinámica", en la que el reguetón sigue dominando, pero convive con otros géneros latinos, tropicales y locales, al tiempo que pone de manifiesto "la fortaleza de la música hecha en España y la diversidad de sonidos que están conquistando a nuestros oyentes".