El pódcast de EL PERIÓDICO
El pódcast de EL PERIÓDICO | El Mundial... y el resto es pecata minuta
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Una semana más, el Mundial llama a la puerta. Las llamadas telefónicas de Ramón García en Castilla-La Mancha TV y el hombre del tiempo de Canal Sur, que siempre nos saca una sonrisa.
Dónde escucharlo
'El pódcast de El Periódico' se publica cada fin de semana y se puede escuchar en las plataformas iVoox, Spotify, Podimo, Google Pódcast, Amazon Podcasts o Apple Podcasts.
Equipo
Idea: Albert Sáez.
Estudio de grabación: Manolita Studios.
Voz en off: Mercè Torrents.
Guión, edición y realización: Sergi Mas.
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