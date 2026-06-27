El pódcast de EL PERIÓDICO | El Mundial... y el resto es pecata minuta

Una semana más, el Mundial llama a la puerta. Las llamadas telefónicas de Ramón García en Castilla-La Mancha TV y el hombre del tiempo de Canal Sur, que siempre nos saca una sonrisa.

El Mundial... y el resto es pecata minuta.

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