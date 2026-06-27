Alejandro Sanz confía en sus clásicos para encender el RCDE Stadium de Cornellà

Alejandro Sanz puede no ser el artista más ‘cool’ del momento, el que marca tendencias, el disruptivo, pero su catálogo de canciones lo dice todo de él y su aura hace el resto. Son tonadas y rimas que capturaron a una generación, allá en los 90, y que hoy reunen a audiencias mixtas, mezcla de fans mayormente femininas de primera hora (aunque en esta gira ignora sus dos primeros álbumes), público incorporado con los años a aquella onda expansiva y el efecto multiplicador de las familias. Total, 34.000 asistentes (entradas agotadas), según la promotora Doctor Music, fueron este sábado los que rindieron honores al cantante madrileño en el RCDE Stadium, de Cornellà, en la parada barcelonesa de la gira ‘¿Y ahora qué +?’.

En realidad, este último álbum fue tan solo citado cuatro veces a lo largo del concierto, cuyo eje lo pusieron canciones extraídas del conjunto de su discografía, empezando por ‘Desde cuando’, exponente de un Sanz clásico, de estribillo largo y serpenteante. Su obra ha pasado por distintas fases y ese Sanz melodioso, de ‘power ballad’ con quiebro andaluz, se abrió paso en los rescates de la pacifista ‘Por bandera’, ‘A la primera persona’ y la mejor de ese tramo, ‘Mi soledad y yo’, que cantó con gran intensidad (y contando con la asistencia de su corista más fiel, Txell Sust). Entre ellas, algunos gestos de conexión con las gradas: una bandera catalana y otra de un país que vive un calvario estos días: “¡Venezuela, te queremos!”.

BaConcierto de Alejandro Sanz en el RCDE STADIUM de Cornellà. / Victòria Rovira EPC

Camino de la “catástrofe”

Sanz hizo saber que tenía “un presentimiento”, que “algo va a pasar esta noche”, “una catástrofe”, bromeó. Las cosas no fueron a mayores. Se percibía una vibración en el ambiente que, por mucho aparato instrumental que hubiera en escena, siguió bien viva cuando se quedó solo, y valiéndose de la guitarra clásica, rascada con temperamento, abordó una de las canciones recientes más destacadas, ‘El vino de tu boca’. Ahí, sin mayores envoltorios, Sanz logró mantener la tensión en el estadio y levantar ovaciones. También, en otro extremo, cuando, a toda banda, acudió al funk robusto de ‘Try to save your song’ (con desatadas guitarras rockeras) a un ‘Quisiera ser’ con trompeta ‘latin jazz’ y al giro de son cubano que implantó el baile en otro número de nuevo cuño, ‘Hoy no me siento bien’.

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Lo de Alejandro Sanz se nutre de todas esas fuentes de ida y vuelta, y en la base hay partituras que valen por varias carreras juntas, como las que fueron inflamando el recinto en el ‘crescendo’ de la noche: ‘’Amiga mía’, enlazada con ‘Deja que te bese’ (su dueto con Marc Anthony), ‘’Cuando nadie me ve’, ‘El alma al aire’ y la explosiva ‘No es lo mismo’. Canciones que cruzan umbrales generacionales, que perviven y que no suenan desfasadas a la luz de 2026. Sonaron fortalecidas en manos de un Sanz de voz un poco más acotada que en otros tiempos, con menos tonos altos y una textura más gruesa pero imperativa. También ‘Corazón partío’, cierre del bis, aunque ese nuevo arreglo electrónico en clave bailable no le haga ningún bien.