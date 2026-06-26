¿Tendría éxito una figura de la Sagrada Família hecha con botellas de licor, agua y refrescos?

¿Tendría éxito como recuerdo de Barcelona una figura de la Sagrada Família hecha con botellas de licor, agua y refrescos, y con un sacacorchos de mariposa, popularmente conocido como 'de cuernos', a modo de la cruz de cuatro brazos que corona la Torre de Jesucristo? No, seguramente, entre turistas; a nadie le gusta ver su reflejo grotesco. Quizá sí entre barceloneses hartos del turismo masivo y las molestias, problemas y problemones que de él se derivan. Es un diseño surgido de 'Elementos de disidencia', uno de los 12 talleres que se desarrollan en la nave de turbinas de las Tres Chimeneas de Sant Adrià de Besòs en la semana previa al Congreso Mundial de Arquitectos de Barcelona. Lo imparte el estudio de arquitectos bilbaíno BeAr. Tiene una quincena de estudiantes de Arquitectura inscritos, procedentes de todo el mundo: Australia, Jordania, Croacia, Estados Unidos, Italia, Catalunya, el País Vasco...

El punto de partida del taller, muy abierto a la concreción de las ideas por parte de los participantes, es "explorar la creación y el coleccionismo de 'souvenirs'", explica Iñigo Berasategui, fundador de BeAr junto con Ane Arce. El 'souvenir', prosigue Berasategui, "condensa de manera superficial una ciudad, y aquí le aplicamos una mirada crítica con la Barcelona de hoy".

Gabinetes de curiosidades

El proyecto está relacionado con los gabinetes de curiosidades o cuartos de maravillas en los que nobles y burgueses europeos de los siglos XVI, XVII y XVIII exponían objetos y especímenes de especies exóticas. Pasados, los 'wunderkammer', por el filtro del democratizado turismo actual, ese exterminador del exotismo. Y pasados también por el filtro de Ikea: el mueble que acogerá las curiosidades locales surgidas del taller es una estantería Billy de casi nueve metros de altura, alojada en uno de los increíbles vacíos de hormigón de la nave de turbinas de las Tres Chimeneas.

La mesa de trabajo del taller impartido por el estudio BeAr / BELÉN GONZÁLEZ

Ojo, que no es fácil levantar una Billy de casi nueve metros de altura. Atestiguan los dibujos técnicos que no lo hace usted en su casa, igual ni lo hace Kristian Pielhoff (el manitas de 'Bricomanía'). "El diseño y la arquitectura actuales son casi ensamblaje -cuenta Berasategui-. Al final, para construir tienes que pedir sobre catálogo, porque la falta de artesanos y de mano de obra cualificada dispara los precios fuera de mercado si no te ciñes a lo existente. Además, todo el mundo quiere materiales que no cambien, no que sean resistentes, que no cambien. La pátina del tiempo está excluida". La tienen, por ejemplo, los parqués de algunos pisos antiguos del Eixample.

Casi compasión

Lejos llega la visión crítica del taller sobre Barcelona a partir de lo que parece una menudencia, el recuerdo. Un grupo hace postales, otro imprime 'reels' de imágenes sacadas de redes sociales del turista medio. Casi inspira compasión, el turista medio.

Oriol Aparicio, terminando el máster habilitador en la Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB), valora del taller que "ofrece una mirada crítica de Barcelona desde fuera". Tampoco es tan difícil: los problemas del turismo son globales. Michael Lagos, de Los Ángeles, ha ideado una navaja suiza para el turista en Barcelona, con reloj que indica el 'siesta time', T-mobilitat y un minimanual de 'Catalan for dummies', entre otras cosas.

'Rave' caníbal

En paralelo, se imparten en la nave de turbinas de las Tres Chimeneas otros 11 talleres, por parte de estudios como Assemble, Bangkok Tokyo Architecture, Common Accounts, Design Earth o Nuno Meno Sousa. Casi 200 estudiantes de Arquitectura de todo el mundo participan en ellos.

Las Tres Chimeneas y su entorno son el escenario soñado para una 'rave' caníbal, que tendría seguro emergencias por golpes de calor, pero su futuro es institucional: será Catalunya Media City, el 'hub' audiovisual considerado estratégico por la Generalitat. Planten árboles adultos, construyan sombras como sea, o de lo contrario llegarán estudiantes para el arrastre.