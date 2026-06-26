Sara Bestraten, decana del COAC: "Igual que se confió en los médicos en pandemia, los arquitectos pedimos confianza para solucionar la crisis de la vivienda"

A tres días del inicio del Congreso Internacional de Arquitectura en Barcelona (UIA), la nueva decana del Colegio de Arquitectos de Catalunya (COAC) Sandra Bestraten protagonizó el pasado jueves uno de los 'afterworks' de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA en conversación con su directora, Gemma Martínez, en Casa Cupra. La arquitectura atraviesa un momento especialmente vibrante en Barcelona y eso se notó en la charla, donde se habló de muchos temas: la densificación urbana, el problema del acceso a vivienda, cómo construir barato y seguro, la belleza y la IA, el calor en la ciudad, Bellvitge desde el aire, las UTES o cómo el Park Güell y sus depósitos de agua revelan lo racionalista de Antoni Gaudí, que ya en 1900 se preocupaba por los periodos de sequía.

De Bolivia a Bellvitge

Bestraten fue elegida el pasado mes mayo decana del Colegio de Arquitectos de Catalunya (COAC) y estará en el cargo hasta 2030. Su perfil rompe esquemas: es una mujer en un sector todavía enormemente masculinizado, se formó en Bolivia construyendo una universidad en un entorno rural con materiales locales (“a 50 euros el metro cuadrado”, recordó con orgullo) y el suyo fue el primer despacho de arquitectos en abrir oficina en Bellvitge, un barrio al que reivindica por su intenso asociacionismo, su rambla, su construcción en altura y sus enormes espacios públicos, casi diríase que proto-superilles, obra de Perpiñà y Busquets (autor también, por cierto, de la sede del COAC).

Gemma Martínez, directora de El Periódico y Sandra Bestraten, decana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, en el afterwork de El Periódico. / Jordi Otix / EPC

Los "médicos" de los edificios

Cuando se cumplen 30 años del último UIA en Barcelona, una cita que en 1996 reunió a grandes estrellas (de Norman Foster a Jacques Herzog) en plena euforia postolímpica, Bestraten reivindicó el oficio de “arquitecto pequeño”. “Evidentemente que necesitamos a grandes arquitectos para hacer grandes obras, pero el 95% somos arquitectos que hacemos de todo, proyectos medios o pequeños que transforman mucho la vida de las personas”, explicó. Están los que vigilan las grietas y las filtraciones, los que diseñan las plazas o un equipamiento, los que piensan en soluciones para minusválidos y carritos de bebé… “Los arquitectos somos los médicos de los edificios. Y eso hace que necesitemos arquitectos de cabecera para tenerlos siempre al lado y prevenir”.

UTES con extranjeros

Respecto a la efervescencia constructora de Barcelona impulsada por la iniciativa público-privada y los muchos proyectos en marcha (de la renovación de Fira Barcelona al nuevo Liceu Mar), Bestraten defendió el 'savoir faire' de los arquitectos catalanes (así lo han demostrado los prestigiosos premios RIBA y Mies van der Rohe en los últimos años) y puso en duda esa especie de regla no escrita para ganar los concursos, las UTES en alianza con un despacho extranjero. “Me sabe mal que tengamos que recurrir a ello porque a los arquitectos catalanes no nos hace falta tener que ir de la mano de un internacional para hacer buena arquitectura. Pero bienvenidos sean, sobre todo porque es una oportunidad para que también los internacionales aprenda de nosotros y que cuando hagan su trabajo se lleven a arquitectos catalanes para que esa mancha de aceite que es Barcelona pueda llegar a otras ciudades”.

Gemma Martínez, directora de El Periódico y Sandra Bestraten, decana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, en el afterwork de El Periódico. / Jordi Otix / EPC

Densificación

La vivienda, una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos, tiene ante sí dos grandes retos y los arquitectos son parte de la solución a ambos: un acceso digno (el precio y la disponibilidad son dos problemas) y su adaptación al cambio climático. Bestraten defendió la construcción en altura y una red densa porque “un número mínimo de población nos ayuda a que el comercio funcione mejor, nos da la proximidad y pone ojos en las calles, favoreciendo la seguridad”. “La clave es vincular humanismo y urbanismo bien hecho, y para esto, los arquitectos necesitamos que se nos dé la confianza para solucionar el problema de la vivienda no solo en Barcelona, sino en toda el área metropolitana y en todo el territorio catalán. Tenemos mucha despoblación en varias partes del país y estamos trabajando para lograr un pacto nacional por la industria”, afirmó.

La decana apostó por reducir la burocracia, apoyar el relevo generacional en el gremio de la construcción, prestigiar otros oficios y acelerar en la industrialización, lo que permitiría bajar costes, reducir los tiempos e introducir a la mujer en el sector. “Las mujeres suelen ser mucho más precisas y meticulosas. Hay mucha tecnología que ha desplazado a la fuerza física y hay que incorporar el talento femenino en nuevos ámbitos de la construcción”.

El afterwork de EL PERIÓDICO en Casa Cupra. / Jordi Otix / EPC

Pacto nacional por la vivienda

El COAC está trabajando con otros colegios profesionales y ha creado una comisión de vivienda para dar soluciones a un derecho que, como el de la sanidad o la educación, es vital que se cumpla. De hecho, Bestraten le trasladó el compromiso de la profesión al president Salvador Illa en un encuentro en la Sagrada Família el día de la visita del Papa para abordar la emergencia de la vivienda. “Igual que se confió en los médicos en pandemia y en los científicos para la vacuna, pedimos mayor confianza en los arquitectos y un pacto nacional por la vivienda. Es un tema importante que requiere una respuesta rápida, y es necesaria una mayor inversión para poder construir más vivienda pública. Nos gustaría que el tema no se politizara tanto”, reflexionó.

Gemma Martínez, directora de El Periódico y Sandra Bestraten, decana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, en el afterwork de El Periódico. / Jordi Otix / EPC

La ciudad esponja

Respecto al reto climático, la presidenta del COAC hizo hincapié en la necesidad de tener más vegetación, filtrado de agua y zonas de sombra para evitar que el asfalto de las ciudades se recaliente cuando suben las temperaturas (el efecto radiador). “Hay que conseguir generar sombras, sobre todo a través de vegetación, pero también construidas, filtros que materiales que nos proporcionen un buen aislamiento”. Bestraten alabó también las propiedades de la ventilación y “ese material invisible que es el aire, se puede generar mucho confort sin máquinas, trabajando a través de patios y corrientes de aire”. A la subida de las temperaturas se unen las lluvias torrenciales. No construir en zonas inundables y hacer nuestros suelos porosos para alimentar el freático es otra de las claves. “La ciudad tiene que convertirse en una esponja, incluso las cubiertas de los edificios deben chupar el agua”.