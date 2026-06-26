Muse expande sin complejos su rock gigante y cósmico en 'The wow! Signal'

'The wow! Signal' Muse Torpack-Warner Rock ★★★★

Sonidos trémulos de órgano gótico y 'riffs' guitarreros de señores de la guerra, argamasas instrumentales 'bigger than life' y arreglos electrónicos retrofuturistas: Muse ha vuelto y, sin insinuar el menor complejo de culpa, redobla su apuesta y la refina y expande, desafiando a todos los que llevan años tachando al grupo de pretencioso y pelmazo.

Después de limitarse a dar más de lo mismo en 'Will of the people' (2022), el trío de Devon (Reino Unido) responde ahora con un álbum, el décimo, en el que la épica y el aplastamiento se funden con tramas hedonistas enrarecidas a costa de un relato, hum, con vistas al cosmos y el destino de la humanidad. El título, 'The wow! Signal', remite a un episodio científico enigmático: la captación, en 1977, de una señal de radio procedente del espacio profundo por parte del telescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio. Fue una emisión de 72 segundos que dejó boquiabierto al astrónomo Jerry R. Ehman, que no pudo menos que escribir, junto al registro impreso, la exclamación "wow!".

Camino de la extinción

La especulación en torno a la vida extraterrestre flota así en este disco, que arranca con una carta de gran impacto, 'The dark forest', pieza con aires de banda sonora exótica, envuelta en cuerdas frondosas y con giros dramáticos. Matt Bellamy canta ahí avistando los abismos ("todos rogaremos por la extinción, / la perdición es nuestra última invitación") antes de que estalle un coro en latín con reminiscencias sacras que parece prestado de Ghost: "Sanctus signum dominus deus cometa altissimus currus...".

Todo parece un poco pasado de vueltas, ciertamente, si bien las cosas toman otros rumbos en 'Nightshift superstar', una canción con línea de bajo pesada, granulada y 'funky' en la que Bellamy fuerza su falsete y se deja acompañar por cuerdas de música 'disco' setentera procesadas por el moderno método francés a lo Daft Punk. Y en esa especie de balada llamada 'Shimmering scars', con un órgano de iglesia que vuelve a asomar, más tétrico todavía, en la introducción de 'Be with you', tema que afronta luego un 'crescendo' en el que puedes imaginar cómo las galaxias chocan las unas con las otras (o algo así).

Aunque lo suyo pueda resultar excesivo, hay que situar a Muse en la tradición de un rock gigante que juega con exponentes históricos que van de Led Zeppelin a Queen. Hacer que todo suene grande e impactante no tiene por qué ser una perversión, mientras detrás haya ideas, y aquí las hay, tanto en dinámicas melódicas como en texturas, como en ese cruce de la guitarra en modo 'tapping' filo-metalero y la cascada electrónica en 'Hexagon', y el roce de la aridez y la sensualidad de piezas como 'The sickness in you & I' y 'Hush', esta con Ellie Goulding como cómplice de vacío existencial. Sí, este álbum de Muse invita a deslizar un razonable 'wow'. Jordi Bianciotto

Otros discos de la semana

'Castle Park' Graham Coxon Transgressive Indie pop ★★★★

Graham Coxon grabó este disco en 2012 y lo dejó archivado cuando una reunión de Blur le aconsejó aparcar un tiempo su carrera en solitario. Ahora lo recupera y hay que agradecérselo, porque, sin tener pretensiones de obra mayor, 'Castle Park' va sobrado de calidez y encanto, desde el costumbrismo sesentero de escuela Kinks de 'Billy says' hasta el trote aflamencado de 'Dripping Soul', pasando por una reverente versión del imbatible 'When you find out' de los Nerves. Muy disfrutable. Rafael Tapounet

'The ground above' Beth Orton Partisan Records Pop-folk-jazz ★★★★

Hace 30 años del revelador 'Trailer park' (1996) y la cantautora británica sigue creciendo y refinando su voz propia. Nos impresionó con 'Weather alive' (2022) y, ahora, su relevo mantiene el listón alto en unas canciones envolventes y caudalosas, en las que la vemos recomponiéndose de heridas íntimas, mostrando cicatrices ya sanadas valiéndose de un lenguaje híbrido, de artesanía y vanguardia. Entre sus cómplices, Adrian Utley (Portishead) y Tom Skinner (The Smile). J. B.