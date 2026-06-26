Marta Pazos dirige 'L'Òpera de tres rals' de Brecht en el Teatre Grec, una producción para celebrar los 50 años del festival

Ya está prácticamente todo listo en el Teatre Grec para el estreno oficial del festival este lunes con 'L'Òpera de tres rals', una corrosiva sátira del mundo capitalista con libreto de Bertolt Brecht y música de Kurt Weill estrenada en el Berlín de entreguerras. Como dura tres horas, empezará a las 9 de la noche, más pronto de lo habitual. Marta Pazos (directora de escena) y Dani Espasa (director musical) capitanean esta nueva producción que conmemora las bodas de oro del Grec y las del Teatre Lliure que acogerá la obra a partir de septiembre.

Esta producción tiene como protagonista a Nao Albet como Mackie Messer apodado Mackie el Navaja, ladrón de los bajos fondos sin escrúpulos muy bien conectado con el jefe de la policía Tiger Brown (Roc Bernadí) y a Peachum (Eduard Farello), un hombre que explota a los mendigos de Londres para lucrarse. Los líos de Mackie, entre ellos con prostitutas como Jenny (Julia Truyol), y su boda secreta con Polly (Miriam Moukhles), la hija de Peachum. El retrato ácido de la sociedad de hace casi un siglo sigue resonando hoy. Pazos siente una gran conexión con este título y no solo por los temas que trata. "Mis orígenes están en el cabaret, el cafe teatro y el vodevil. Brecht es el abuelo del postdrama y de la ruptura de la cuarta pared. No le preocupaba tener una línea dramatúrgica muy ortodoxa. Trabajaba más por números y por 'sketches', por secuencias".

Color y forma

La estructura escenográfica aprovecha elementos de otros montajes del Lliure. Cada montaje de Pazos tiene una tonalidad determinada. Es uno de los distintivos de esta creadora gallega que estudió Bellas Artes en Barcelona y suele llevar alegres colores de pelo. "Para la escenografía he estudiado la paleta de colores que hay en el Grec y también la arquitectura". Hay ecos también "con la manera de trabajar de Fabià Puigserver, investigando con texturas y colores", señala la creadora que recientemente estrenó en el Liceu una aclamada producción de 'Le nozze di Figaro', de Mozart. En el Lliure ha montado obras como 'El público' de Lorca con la Comedia Nacional de Montevideo.

El actor Nao Albet y la directora Marta Pazos. / Marta Mas Girones

Albet, que ya había trabajado con Pazos antes destaca: "Como capitana del barco es gustoso trabajar con ella porque es muy sensible y crea dinámicas agradables, con una energía muy a favor para evitar las hostilidades y los egos". Marta Bernal, del dúo Las Glorias Cabareteras está encantada con su debut en el Grec. "Marta me ha dado total confianza y libertad". Para Farelo, la manera de trabajar de Pazos es un reflejo de nuestro tiempo. "En la sala de ensayo se trabaja con un relax y un confort que refleja la evolución de los 50 años del teatro en Catalunya. La relación del creador y el resto del equipo ha ido cambiado a lo largo del tiempo y su manera de hacer suma: trabajar en equipo y con los oídos bien abiertos no le quita un ápice de creatividad y autenticidad a sus propuestas".

La música aunque ocupa una tercera parte de la obra. "Algunos de los intérpretes que tenemos no habían cantado casi nunca profesionalmente y su evolución ha sido magnífca", afirma Espasa. Todos han puesto de su parte incluso con clases particulares de canto. "Esta música me hace pensar en Tom Waits, Nick Cave, Lou Reed... La música de Weill es apabullante. Hemos de hacer lo imposible para estar a la altura de la partitura", afirma Farelo. Él tiene la ventaja de tener a dos especialistas en casa: Bad Gyal y Mushkaa.