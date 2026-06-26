Cuando el Grec acogió a leyendas de la música como BB King, Ray Charles y Bob Dylan

Todos los grandes de la cançó fueron protagonistas de las primeras ediciones del Festival Grec, que este año celebra sus bodas de oro. Maria del Mar Bonet convirtió en un clásico sus conciertos en la Plaça del Rei. El Grec ha combinado artistas locales, como Mayte Martín y Tete Montoliu, El Último de la Fila, Sílvia Pérez Cruz, Sopa de Cabra o Manel con intérpretes del resto de España como Lole y Manuel, Ketama y 'cracks' internacionales a partir de los años 80 y 90. BB King, el rey del blues, debutó en el festival con un concierto en la sala Zeleste en 1989 y actuó en el Teatre Grec el año de las Olimpiadas. Ray Charles también actuó allí en 1997.

Celia Cruz en el Grec. / TONI GARRIGA/EFE

En sus inicios, el Poble Espanyol se convirtió en una fiesta con grupos de estilos muy diferentes: Miles Davies, Van Morrison, James Brown, Maria Creuza, Bob Dylan, Carlos Santana... Por ese escenario, por el del Grec y por otros que fueron más o menos fugaces, pasaron auténticas leyendas: Chavela Vargas, Angelique Kidjo & Oumou Sangare, Lou Reed, Pat Metheny, Toquinho, Caetano Veloso.

La reina de la salsa Celia Cruz y el trompetista Tito Puente contagiaron la sabrosura en el Teatre Grec en 1984. Willie Colón, venerado artista puertorriqueño alabado por Bad Bunny, hizo vibrar al público en el Velódromo de Horta en 1990. Y João Gilberto, el padre de la 'bossa nova', debutó en el Teatre Grec en el 2000.

Entre las actuaciones que se han quedado grabadas en la memoria de Tito Ramoneda, promotor de The Project que colaboró con el Grec en aquella época en el que la música tenía mayor presencia, destaca una: "Fue muy emocionante ver a Barbara Hendricks al final de su actuación con lluvia, rayos y truenos. Los músicos que la acompañaban se marcharon rápido porque sus instrumentos de cuerda no podían mojarse pero ella se mantuvo en escena cantando 'a capella' un espiritual negro. Fue épico". De todas maneras para él lo mejor del Grec es el ambiente que se respira. "Es realmente el festival de Barcelona, está en nuestro ADN como barceloneses".