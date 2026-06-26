El festival Salsón Barcelona pospone su primera edición hasta 2027 por falta de cabezas de cartel

El festival Salsón Barcelona, que iba a estrenarse el próximo 2 y 3 de octubre en el Parc del Fòrum, ve postergada su primera edición a 2027 después de que la promotora que lo organizaba, The Project, no haya podido cerrar un cartel con suficiente gancho como para asegurarse un éxito de convocatoria. El Salsón es una de las muestras que salieron ganadoras del concurso público organizado por al Ayuntamiento el año pasado.

Así lo confirmado a este diario el presidente ejecutivo de The Project, Tito Ramoneda. “Hemos decidido no hacerlo este año, porque no tenemos los cabezas de cartel adecuados”, precisa. “El festival está situado en un espacio, el Fòrum, que comporta unos costos de infraestructuras altos, y tienes que asegurarte de que se venderán las entradas. Si no tienes atados a los artistas, no te la puedes jugar, ni hacer un festival de perfil más bajo. Hubo un momento, meses atrás, que teníamos a uno muy importante casi confirmado que acabó cayendo”, añade el cofundador y responsable de la promotora.

El concurso que ganó The Project, y cuya resolución se hizo pública el 1 de agosto de 2025, le permite celebrar un festival con un aforo de 9.000 personas. El Salsón Barcelona se concibe como una propuesta orientada a la salsa y la música latina, una parcela en la que se observa un auge en los últimos tiempos, y donde la promotora tiene una amplia experiencia desde que, en los años 90, trajo a actuar a Barcelona a artistas legendarios de esa escena como Fania All-Stars, Celia Cruz y Tito Puente.

Después del ‘boom’

El aplazamiento del Salsón sigue a la retirada, meses atrás, de otro de los festivales vencedores del proceso de licitación, el bautizado como QU4TRE, que iba a organizar Autopark, la empresa de la sala Apolo. Además, la semana pasada se registró una cancelación importante, la de las siete ediciones en España del Reggaeton Beach Festival, muestra que, en Barcelona, iba a celebrarse este viernes y sábado en el recinto de Fira Gran Via. A propósito del actual momento del circuito de grandes muestras musicales, Tito Ramoneda estima que “hemos vivido un tiempo de ‘boom’ de festivales y llega un momento en que el mercado no da para tanto”.

Y añade una clave que flota en el sector de la música en directo desde el año pasado: la crisis de los cabezas de cartel de festivales, dado que son cada vez más los artistas que se sienten suficientemente poderosos como para realizar sus giras de conciertos propios, en estadios o ‘arenas’, y llenarlos. “El público, cada vez más, lo que quiere es vivir al artista en su esencia y prefiere ir a verlo al Palau Sant Jordi o al Estadi Olímpic que a un festival. Ahí, hay excepciones, festivales que son marcas potentes, bien construidas, como el Primavera Sound”, observa el director de The Project.

La promotora barcelonesa trabaja ahora “con la vista puesta en 2027” sin dejar de observar “cómo evoluciona el mundo de los festivales”, añade. Las fechas previstas por el concurso, que contempló un período de tres años, son el 1 y 2 de octubre del año que viene en el Parc del Fòrum, así como el 29 y 30 de septiembre de 2028.