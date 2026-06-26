Cuatro premios de la Nit de les Lletres Catalanes mejoran su dotación para prestigiar "géneros capitales" de la literatura catalana

Si el año pasado ya incrementó la dotación del Premi Sant Jordi hasta los 75.000 euros para convertirse en el galardón mejor dotado de las letras catalanas, Òmnium Cultural ha repetido la jugada para hacer algo más apetecibles cuatro de los galardones a obra inédita que se fallen durante la Nit de les Lletres Catalanes a partir del próximo año. Se trata del Premi Mercè Rodoreda de cuentos y narraciones, convocado por Òmnium Cultural y Empúries y que pasa de 6.000 a 9.000 euros; el Carles Riba de poesía, convocado por Proa y que crece de los 5.000 a los 6.000 euros; el Joaquim Ruyra de narrativa juvenil, convocado por Elastic Books, que pasa de 6.000 a 8.000 euros; y el Folch y Torres de narrativa infantil, convocado por La Galera, y con una dotación de 6.000 euros, 2.000 más que hasta ahora.

Según ha explicado Òmnium Cultural en un comunicado, el incremento de las dotaciones supone "un impulso para los galardones fruto de la apuesta decidida tanto de Òmnium como de las editoriales convocantes para reconocer el trabajo de los escritores y escritoras que quieren publicar sus manuscritos de cuentos, poesía, narrativa juvenil o infantil.

"Después del salto de escala que impulsamos el año pasado coincidiendo con la 75ª Noche de las Letras Catalanas, este año hemos querido mejorar las dotaciones económicas de los premios a obra inédita para reconocer el trabajo de los autores de géneros capitales para la literatura catalana como son la narrativa corta o la poesía, en la que han destacado, entre muchos otros, Pere Calders, Mercè Rodoreda, Montserrat Roig, Vicenç Pagès, Carlota Gurt, Blai Bonet, Clementina Arderiu, Maria Mercè Marçal, Joan Margarit, Mireia Calafell o Blanca Llum Vidal", ha valorado Antich.

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Los cuatro premios, que ya tienen abiertas las convocatorias para la edición de 2027, se entregarán en la 76ª Noche de las Letras Catalanas, que por segundo año será organizada por Òmnium Cultural y el Institut d'Estudis Catalans (IEC) y tendrá lugar durante el primer trimestre del próximo año.