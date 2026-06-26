¿Cuánto cuesta rodar un corto en España? Se presenta el primer informe estadístico del sector

La Coordinadora del Cortometraje Español, entidad que trabaja para la defensa, visibilización y fortalecimiento del corto como parte esencial del ecosistema audiovisual, acaba de presentar el primer estudio estadístico dedicado en exclusiva al sector en nuestro país. Tomando como base el análisis de los 643 cortometrajes calificados en 2025 por el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA), el informe pone cifras a aspectos como la producción, la financiación, las ayudas, la distribución, el acceso al público y la internacionalización, con el objetivo de medir, por primera vez, el impacto real de este formato en la industria audiovisual española.

En el ámbito económico, los datos del estudio muestran que, pese a su buena salud creativa, el cortometraje español subsiste en "un ecosistema frágil y muy condicionado por las ayudas públicas". Las subvenciones del ICAA y de las comunidades autónomas continúan siendo fundamentales para sostener una parte importante de la producción, aunque van emergiendo nuevas fórmulas complementarias como el 'crowdfunding', las iniciativas privadas o programas específicos impulsados por plataformas y empresas audiovisuales, además del peso cada vez mayor de las escuelas de cine como agentes productores.

Ficciones a 70.000 euros

Las cifras ayudan a responder -al menos, de manera estadística- a algunas preguntas, como por ejemplo, cuánto cuesta rodar un cortometraje en España. La aproximación más fiable es la que ofrecen los datos que facilita el ICAA sobre las películas que optan a recibir alguna de las 25 ayudas que el organismo otorga a cortometrajes ya realizados (y que constituyen una muestra bastante precisa). Según este apartado, el coste promedio global de un corto de ficción se sitúa en 69.436 euros por proyecto. En el caso de los cortos documentales, la cifra baja hasta los 32.576 euros y en los proyectos de animación, se eleva hasta los 122.827 euros.

Estos presupuestos crecen sensiblemente en el caso de los cortometrajes que ya se han visto beneficiados con alguna de las 40 ayudas sobre proyecto (es decir, antes del rodaje) que otorga el ICAA. Aquí el coste medio de un corto de ficción es de 71.173 euros; el de un filme de animación llega a los 136.335 euros, y el de un documental (la diferencia más llamativa) se sitúa en 86.983 euros.

Una imagen de 'El Santo', de Carlo d'Ursi, ganador del Goya al mejor corto documental 2026 / EPC

El ICAA destina 2.200.000 euros (procedentes del Fondo de Protección a la Cinematografía) a las ayudas a la producción de cortometrajes sobre proyecto y 800.000 euros, a cortos ya realizados. Además, cada comunidad autónoma tiene también su propio programa de subvenciones. En Catalunya, el Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) dedicó el pasado año 400.000 euros a ayudas a la producción de cortometrajes, con una dotación media de hasta 16.000 euros para cortos con el catalán como lengua original.

Un golpe inesperado

Finalmente, el sector privado también contribuye al sistema de ayudas a través de plataformas, programas de televisión, festivales, concursos y fondos de producción. En las últimas horas, sin embargo, una noticia ha sacudido al sector: Movistar +, que durante años ha sido el único canal en España que adquiría derechos de cortometrajes, acaba de anunciar el cierre de su Proyecto Corto, una iniciativa que llevaba activa casi tres décadas y que, además de ayudas a la producción, ha proporcionado una ventana de exhibición a centenares de obras. Un golpe que ha llevado a las asociaciones que representan al cortometraje español a expresar, a través de un comunicado conjunto, su "profunda preocupación" y a reclamar que tanto Movistar + como el resto de agentes del sector "continúen apostando por un formato que constituye la base sobre la que se construyen muchas de las carreras cinematográficas de nuestro país".

Precisamente, la dificultad para llegar al público es una de las debilidades más acusadas que constata el informe sobre el cortometraje en España. Los festivales siguen siendo el principal, y a menudo casi único, espacio de exhibicion, legitimación y circulación de los cortos en este país. Como subraya en el estudio la productora Mónica Gallego (responsable, entre otros títulos, de 'Gilbert', el último ganador del Goya al mejor corto de animación), se producen, distribuyen y premian más cortometrajes que nunca, pero el público sigue encontrando dificultades para verlos, lo que aboca al sector a un peligroso desequilibrio: "Sin acceso, no hay público. Y sin público, no hay industria", sentencia.