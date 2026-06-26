El Congreso Mundial de Arquitectos de Barcelona desvela sus armas secretas para calar entre la ciudadanía

El Congreso Mundial de Arquitectos de Barcelona, la primera ciudad que repite como anfitriona, tras la edición de 1996, desveló este viernes a la prensa sus dos armas principales para que la cita desborde el ámbito profesional y cale en la ciudadanía.

Por un lado, la exposición central en la nave de turbinas de las Tres Chimeneas de Sant Adrà de Besòs, que muestra los 12 resultados de sendas investigaciones encargadas por el congreso dentro del programa 'Research by design'.

Por otro lado, la imponente y un poco vertiginosa grada adosada al lado mar de la mole, con capacidad para unas mil personas que podrán seguir, y se supone que participar, en los debates abiertos entre ponentes del simposio. Una especie de resumen vespertino y sin filtro de lo que habrá sucedido por la mañana y la tarde en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona, sede de más de 40 sesiones plenarias, conferencias, coloquios, etcétera a cargo de 250 conferenciantes internacionales y 60 participantes vinculados a los órganos de trabajo de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), impulsora del evento trienal desde 1948. Tranquilos: a la hora de los 'open forums' el coloso de hormigón proyecta una densa sombra sobre la grada y el escenario.

Gratuita

La exposición estárá abierta al público general, con entrada gratuita, del 3 al 19 de julio, una vez finalizado el congreso, que se inaugurará el domingo por la noche en la antigua central térmica y futuro 'hub' audiovisual Catalunya Media City. Al margen del contenido, aprovechen la ocasión para conocer el continente si no lo hicieron durante la bienal Manifesta. No está el mundo lleno de estructuras así.

Participantes en un taller terminan su proyecto / Zowy Voeten / EPC

En cuanto a la exposición. Hay dos instalaciones por cada uno de los ejes del congreso, cuyo título general es 'Becoming. Architectures for a planet in transition' y tiene seis apartados. Resumiendo mucho: la ecología en la arquitectura, la rehabilitación y el reciclaje, la investigación de materiales constructivos, las políticas espaciales, los marcos legislativos y la dimensión poética de la arquitectura. La emergencia climática y la dificultad del acceso a la vivienda son temas transversales que afloran en casi todos los ejes.

Sube el mar

La instalación de Dirk Sijmons y KK+N+S parte de datos que ponen los pelos de punta: el nivel del mar podría haber crecido cinco metros en 2200. Si de algo saben los holandeses es de contener el mar y ganarle terreno, llevan haciéndolo más de mil años. Pero este proyecto, concretado en 16 dioramas, propone hacerlo construyendo paisajes naturales de defensa costera que puedan elevarse gradualmente junto con el agua. Eva Franch y Takk, por su parte, proponen con 'Monusediment' una investigación científica y a la vez poética sobre el drama del delta del Ebre, que se hunde sin remisión por la falta de sedimentos: se quedan en las 100 presas que hay río arriba. Más agua: puede parecer una simple canalización, pero con ella el Colectivo C733 aborda el problema de la escasez de agua en Ciudad de México, mediante una infraestructura local para la reutilización de aguas residuales.

Marta Benedicto, una de las seis comisarias del Congreso Mundial de Arquitectos, explica el proyecto de Colectivo C733 / Zowy Voeten / EPC

Vivir de noche

Seguimos con el daño antropogénico causado al planeta y cómo solucionarlo o al menos adaptarnos a él. Atelier Bow-Wow explora cómo Tokio, una ciudad rígida y que sufre un incremento salvaje de las temperaturas (no está sola), podría transitar hacia una vida más nocturna, y no hablamos de ir de clubs. Bangkok, Río de Janeiro y El Cairo, siglos de calor a sus espaldas y por tanto una arquitectura y unas costumbres adaptadas a la noche, sirven de ejemplos.

Ahora sí hablamos de ir de clubs. 'Public pleasures', de Care. + MAIO + Pol Esteve Castelló, se plantea los cuidados orientados al placer. En concreto, orientados a un club de música electrónica de baile verdaderamente inclusivo. Diferentes atmósferas climáticas para diferentes edades, asideros para poder bailar con problemas de movilidad, cilindros de metal para abrazarlos y que las vibraciones reverberen en tu cuerpo si tienes problemas auditivos o tu neurodivergencia reclama un lugar de confort...

Reutilización de residuos

BAUKUNST y Structural Xploration Lab, y BC architects & studies & materials muestran dos sistemas, macro y micro, de reutilización de residuos constructivos. ¿Estrellas del momento? Jan de Vylder e Inge Vinck presentan su premiada intervención en el Palais des Expositions de Charleroi, mostrando en dibujos especulativos la posible evolución del edificio, que no consideran una obra cerrada.

Asimismo, están en exposición los resultados de los 12 talleres impartidos por otros tantos estudios a 180 estudiantes de Arquitectura de todo el planeta, sin exageración ninguna.

10.000 inscripciones

Hay 10.000 personas inscritas, una vez más de todo el planeta, e ídem, en el Congreso Mundial de Arquitectos de Barcelona. De momento han confirmado su asistencia a la inauguración del domingo Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, e Iñaqui Carnicero, secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura en el Ministerio de Vivienda. La ceremonia contará con un espectáculo inmersivo creado específicamente para la explaana del recinto de las Tres Chimeneas por Cabosanroque y Estudio Cube.