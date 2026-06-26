Por qué BTS sigue abriendo el camino en el K-pop en 2026: del control estricto a la autonomía creativa del grupo

El grupo surcoreano BTS, que revoluciona estos días Madrid con dos conciertos (este viernes y el sábado), ha influido mucho en la industria del K-pop, más allá de propulsar el género a la fama. Como dicen sus fans, conocidos como 'ARMY', 'BTS paved the way' (BTS abrió el camino), no solo por sus 23 títulos de récords otorgados por Guinness World Records, entre los que figura el grupo más seguido en Spotify, sino por las barreras que ha roto dentro de su propia industria. El pop coreano es conocido por sus duros e intensos entrenamientos y el control sobre todos los aspectos de su vida, pero BTS es quizás el primer grupo en tomar, cada vez más, las riendas. Un hecho indiscutible es que los integrantes de la banda tienen aproximadamente un 1% de las acciones de HYBE Corporation, su empresa matriz, algo insólito en la industria.

La rebeldía del más joven

Algunos consideran que la liberación comenzó en 2019, cuando Jung Kook, entonces con 22 años y el benjamín del grupo, apareció con tatuajes en una de sus manos. En aquel momento, los tatuajes eran, y en parte todavía son, un tabú en la sociedad coreana, al estar asociados a la delincuencia. Además, la imagen de los artistas es responsabilidad de la empresa de entretenimiento que les gestiona, en este caso BigHit Entertainment, actualmente BigHit Music, perteneciente a HYBE. No se sabe si la empresa dio autorización para que Jung Kook se hiciera aquellos primeros tatuajes, o los que siguieron hasta el día de hoy, que alcanzan su hombro, pero muchos fans sospechan que no.

El grupo de K-Pop BTS durante el concierto ‘BTS The Comeback Live | Arirang’ al centre de Seül, el 21 de març passat. | BIGHIT MUSIC AND NETFLIX / EPC

Este no sería el único acto de rebeldía del vocalista principal. En los años posteriores hizo directos en Weverse, la aplicación que utilizan para comunicarse con sus fans, en los que cantaba, cocinaba, hacía la colada, doblaba su ropa interior e incluso llegó a dormir y ducharse delante de la cámara. Además, Jung Kook ha llegado a responder a comentarios negativos durante sus directos, algo poco común en el K-pop, que tiende a ignorarlos. El artista hizo alusión en alguna ocasión a que aquellas acciones no serían bien recibidas por parte de la empresa. Su polémica más reciente en esta línea fue cuando el pasado 26 de febrero apareció bebiendo con su hermano, que hasta ahora había permanecido en el anonimato, y un amigo. En el directo confesó haber sido fumador, algo que también está mal visto en estrellas del K-pop, y que había tenido dificultades dejándolo. Los fans llegaron a decirle que dejase de transmitir en vivo para evitar represalias de la empresa, a lo que él se negó, argumentando que no quería que le dijeran qué hacer.

Reclamo de libertad

"No quiero que me digan lo que tengo que hacer", es el mensaje que el integrante más joven transmite con cada vez más fuerza, y sus fans consideran que lo está consiguiendo. La popularidad de BTS y su relevancia en el panorama musical internacional otorga un poder a los integrantes que parecen saber utilizar. Por ello, los miembros confiesan que tienen más libertad en el proceso creativo de la que tenían anteriormente, y para muchos ARMYs, esto se ve reflejado en sus actuaciones. La diferencia entre sus primeras giras, entre 2014 y 2017, y los conciertos que han hecho desde 2022 es evidente. RM, V, SUGA, Jin, Jung Kook, Jimin y J-Hope se muestran más alegres y relajados, a diferencia de los conciertos iniciales, en los que se mostraban serios y preocupados por cometer errores, incluso fuera del escenario, como se observaba en los vídeos behind-the-scene que grababan y compartían.

Los integrantes de BTS, en una imagen de archivo. / DAVID SWANSON / EFE

Los miembros sorprendieron a sus fans en diciembre de 2021 al crear sus cuentas individuales de Instagram. Hasta entonces, los integrantes solo podían comunicarse a través de Weverse. Desde la creación de sus cuentas, RM, V, J-Hope y Jung Kook han sido especialmente activos, sobre todo este último, que ha subido historias respondiendo a comentarios y preguntas de ARMYs. Además, desde la finalización del servicio militar en junio de 2025 y el inicio de la promoción de su nuevo álbum y gira mundial, 'ARIRANG', muchos usuarios se han encontrado likes, reposts y comentarios de los artistas surcoreanos en sus publicaciones, incluso aquellas no relacionadas con el grupo. Antes de esto, las interacciones directas con fans y otros usuarios de Internet eran muy limitadas.

El asunto pendiente

Sin embargo, hay algo que la exitosa banda de K-pop todavía no ha hecho. Y es que hasta hoy, ninguno de los miembros ha anunciado o confirmado públicamente una relación sentimental. Muchos ARMYs se preguntan cuándo sucederá, sobre todo ahora que todos, a excepción de Jung Kook, tienen 30 años o más. La soltería (o no) de los artistas es un asunto comúnmente polémico en la industria musical, especialmente en Corea del Sur, pese a que eso también se está normalizando progresivamente. Quién sabe si algún miembro de BTS será también el primero de un grupo de K-pop en romper esa convención del sistema.