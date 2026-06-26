El Booket Fest celebra el enorme poder de leer en pequeño

En los aeropuertos, estaciones de tren, quioscos o librerías, los libros de bolsillo siempre están allí. Pensados para acompañar y para sobrevivir al uso, "son para vivirlos, los usamos para marcar y ensuciar, para el desgaste", asegura Inma Rubiales. Alina Not los define como "libros de playa"; Andrea Longarela, "de estaciones, de hospitales y vacaciones". Las tres escritoras, referentes de la romántica juvenil nacional actual, han sido las invitadas estrella de la cuarta edición del Booket Fest, el festival literario impulsado por el sello Booket, que este año celebra además su 25º aniversario.

Frente a una marea de 130 personas concentradas en la Casa del Lector de la Madrid, las autoras superventas se camuflan como una más entre el tumulto femenino que venera esas historias. Y, entre bingos musicales, talleres de maquillaje artístico, máquinas de gancho con premios, y 'stands' de chucherías, celebran la llegada del verano demostrando, una vez más, esa idea de comunidad lectora que da vida al género. También en formato 'mini'.

La cuarta edición del Booket Fest, celebrado en Madrid el 25 de junio de 2026 / Planeta

"El amor está en todas partes", recuerda Longarela; y su éxito no recae únicamente por los vínculos afectivos, sino por su capacidad para hablar de tópicos más allá del romance. La clave, apunta Not, está en "contar muchos otros aspectos que no son precisamente amorosos", algo que Rubiales ratifica al reconocer que en estas novelas encuentra un refugio en el que sentirse comprendida por esas subtramas que enmarcan la principal.

Una segunda vida

Lejos de devaluar sus historias, el bolsillo se encarga precisamente de lo contrario. Les da una segunda vida y las acerca a nuevos lectores que, quizá saturados por la gran cantidad de novedades editoriales que salen al mercado, se lanzan a por una novela con precio más apetecible con la posibilidad de convertirse en imprescindible. Algo que a las tres les ha pasado con autoras como Dolly Alderton, Agatha Christie o Danielle Steel, "son historias que vuelven en tamaño pequeño, pero con el poder de hacer algo enorme", resume Longarela. Y con un formato mucho más 'cuki'.

Porque también las ediciones de bolsillo se han adaptado a los tiempos actuales y se pueden encontrar con sus respectivos cantos pintados respondiendo a la necesidad de ese lector que ya no solo quiere leer una historia sino conservarla como un objeto. No sustituyen al ordinario, pero abren una puerta más accesible a quienes desean tener un ejemplar bonito sin renunciar al formato pequeño ni a su precio: "Les damos algo especial a los fieles del bolsillo que han construido su estantería y quieren mantenerla en el mismo tamaño", dice Rubiales.

La cuarta edición de Booket Fest, celebrado en Madrid el 25 de junio de 2026 / Planeta

El fenómeno precisamente impacta con uno de los mayores públicos de las ediciones: los jóvenes. Por precio, comodidad y su intensa forma de vivir los libros bajo la presión de estar "al día", muchos prefieren el bolsillo porque "por el precio de uno, te llevas dos". Y en algo que coinciden las autoras es en tener a un séquito de lectores que se esperan religiosamente a que salgan todas sus novelas en Booket para continuar con su colección. "Si los tienen todos en bolsillo, ¿por qué van a querer en la estantería uno más grande que desentone?", bromea Rubiales mientras Not y Longarela asienten.

Porque, al igual que pasó con la "gran amenaza" que acabó siendo irrisoria del 'ebook', el libro de bolsillo está dispuesto a convivir como una pieza más del enclave editorial. Y el futuro, aseguran las autoras, siempre pasará por el 'mini', porque es un formato que ya tuvo pasado, que mantiene un presente sólido (y con nuevos lectores) y que seguirá acompañando a quienes quieren leer en papel sin cargar con demasiado peso.