50 años de Grec: de festival autogestionado a gran escaparate

El Festival Grec nunca ha dejado de evolucionar. Su nacimiento en 1976 fue un grito de libertad y se ha ido transformando hasta convertirse en el gran escaparate internacional y local que es hoy. La edición del 50 aniversario se inaugura el próximo lunes con la corrosiva y cabaretera 'L'òpera de tres rals', de Brecht y Weill con dirección de Marta Pazos (escena) y Dani Espasa (música). Con su puesta en escena la directora gallega rinde también homenaje al espíritu de los creadores que han hecho posible la muestra. El festival ha contribuido a asentar Barcelona como capital cultural del Sur de Europa atrayendo tanto a artistas de referencia como a nuevos creadores. Este año cuenta con 99 propuestas muy diversas de música, teatro, cine, circo y danza.

La 'Medea' de Núria Espert, en 1981. / EPC

Las ansias de libertad tras la muerte del dictador Francisco Franco marcaron las bases del Fesival Grec de 1976. Anteriormente en el anfiteatro levantado donde se hallaba una antigua cantera inaugurada como espacio escénico coincidiendo con la Exposición Universal de 1929 que transformó Montjuïc y Barcelona. El espacio, infrautilizado en sus primeros años de vida ha sido un imán para grandes creadores. En 1932 actuó en él Margarida Xirgu.

Tras la Guerra Civil hubo que esperar a 1956 para recuperar la actividad en el anfiteatro con 'Edipo rey', interpretado por Juan-Germán Schroeder y Mercedes de la Aldea. También Adolfo Marsillach y Núria Espert habían actuado allí en el marco de los llamados Festivales de España. "El Grec ya era un espacio ciudadano, conocido y emblemático antes del 76. Aunque venido a menos, allí se habían hecho cosas fantásticas. Yo con 14 o 15 años vi, por ejemplo el 'Calígula' de Rodero y 'La Celestina' de Milagros Leal", recuerda el actor y director Mario Gas.

Una manifestación de actores en 1976. / EPC

'7 hores de rock'

El festival de 1976 fue diferente a todo. En el Teatre Grec brillaron tanto las reclamaciones del sector como de la ciudadanía en una muestra autogestionada organizada por primera vez por la Assemblea d'Actors i Directors. Se inauguró el 1 de julio en el anfiteatro a ritmo de '7 hores de rock' donde se escuchó a Pau Riba, Iceberg, Oriol Trambia y Suck Electronic. Y el 6 de septiembre aquella memorable edición donde también se escuchó cantantes como Maria del Mar Bonet, Raimon, Lluís Llach y La Trinca se cerró con la última de las seis actuaciones que el Ballet Nacional de Cuba ofreció en el Palau Nacional.

"La gente de la profesión de toda la vida se volcó y también nos apoyó en esa edición tan diferente. Además buscamos el respaldo de las asociaciones de artistas plásticos, de vecinos.... Aquello fue un estallido de vitalidad y de asistencia. Hicimos cuatro producciones propias que después giraron por Catalunya", recuerda Gas, encargado de abrir la Fiesta del 50 aniversario el próximo 8 de julio en el Teatre Grec.

"Todos los que trabajamos en el Grec del 76 cobramos lo mismo"

Las cuatro producciones propias fueron: 'Rosas rojas', de Sean O'Casey que dirigió Gas; 'Bodas que fueron famosas del Pingajo y la Fandanga', de Rodríguez Méndez; 'Faixes, turbants i barretines', sobreunoso textos de Xavier Fàbregas y 'El bon samarità. Canti amunt, canti avall, pensava que el cel guanyava i Déu se n'aprofitava', obra contemporània del J.Abellán. "Las obras tenían tres directores para dar trabajo a todos y los repartos tenían muchísimos intérpretes por el mismo motivo". Lluís Pasqual, Pere Planella y Fabià Puigserver se encargaron del último título. "Todos los que trabajamos en aquel Grec del 76 cobramos lo mismo".

En esa singular edición también se vio una versión de 'Tirant lo blanc', con dirección de Josep Anton Codina y texto de Maria Aurèlia Capmany; 'Plou i fa sol' de Comediants y 'La Pau (Retorn a Atenes)' de Aristófanes, 'Divinas Palabras' de Valle Inclán con Ia compañía de Núria Espert. Y un espectáculo internacional, 'Les trouvadours', de Robert Arnaut, una creación del Centre Dramatique de la Courneuve que se montó en el Saló del Tinell.

El lema coreado de las manifestaciones en Catalunya de aquella época, "Llibertat, amnistia, estatut d'autonomia" resonaba también entre público

1976, manifestación de la huelga de actores de enero de 1976 / COLITA / MAE

'Germanor' interrumpida

El lema coreado de las manifestaciones en Catalunya de aquella época, "Llibertat, amnistia, estatut d'autonomia" resonaba entre público en las gradas. Conectaban con aquellos actores, músicos y directores con ganas de cambiar el mundo. El sector organizó la programación, vendió entradas, hizo la promoción y actuó en los diferentes espectáculos. En aquella primera edición hubo muchíma música.

Pero aquella 'germanor' progresista duró poco. Los artistas más libertarios y anarcosindicalistas crearon la Assemblea de Treballadors de l’Espectacle (ADTE) y se fueron al Salón Diana. "Nos dividimos y se crearon dos asambleas. La más institucional hizo el el Grec en el 77, que no funcionó", resume Gas. En 1978 no hubo Grec. La Assemblea que lo llevaba se había diluido.

2008, ‘Dido & Aeneas’, Sasha Waltz. TNC / MARINA VILANOVA

En 1979 el primer Ayuntamiento democrático tras la dictadura recuperó el festival con Rafael Pradas como Concejal de Cultura y Deportes, ayudado por Joan Anton Benach. Desde entonces el Grec siempre ha sido un festival municipal que ha ido cambiando en función de sus directores: Biel Moll (1980-1983), Joan Maria Gual y Josep Anton Codina (1984 y1985), Marta Tatjer (1986 y 1987), Elena Posa (1988-1995), Xavier Albertí (1996-1999), Borja Sitjà (2000-2006); Ricardo Szwarcer (2007-2011), Ramon Simó (2012-2016), Francesc Casadesús Calvó (2017-2024).

Leticia Martín Ruiz, actual directora artística, empezó su mandato en 2025. El Grec tiene en su ADN combinar grandes nombres internacionales en la programación con artistas locales y ofrecer propuestas que van más allá del anfiteatro y llegan a diferentes espacios de la ciudad para conectar con un público amplio y transversal. Desde 1994 los teatros privados también forman parte de la cita cultural del verano barcelonés.

La arcadia de 1976

"Todos los que participaron aquel primer Grec comunitario lo recuerdan como un paraíso de libertad, reivindicativo, divertido y fantástico", señala Martí Alós, historiador del teatro, comisario de la exposición 'Una explosió teatral en temps de canvis. El Grec-76 i l’Assemblea d’Actors i Directors' ya vista en hall del Institut del Teatre y el Museu de les Arts Escèniques (MAE) y en el Centre Cívic Fort Pienc que bien se habría podido instalar en los jardines del Grec este verano o girar por otros barrios.

En 1976 la profesión se sentía fuerte, recuerda Gas, que estuvo en la mesa de la Associació d'Actors i Directors. "De alguna manera entre unos cuantos diseñamos lo que sería el Grec 76. Antes ya habíamos estado en el sindicato vertical donde se habían empezado a infiltrar los partidos democráticos a principios de los 70 para desestructurarlo desde dentro y caminar hacia un sindicato horizontal", recuerda. "Tras la muerte de Franco hubo muchas reivindicaciones, manifestaciones y huelgas por parte de la profesión". En 1975 se había organizado la primera huelga de actores en España que consiguió la función única -frente a las dos diarias y tres los fines de semana- y la jornada de descanso.

"Reinvindicamos que la profesión cogiera las riendas. Entonces no había teatros públicos aquí. Barcelona era una ciudad de provincias"

Per un teatre al servei del poble

"Entre las reclamaciones en Barcelona del sector estaba la creación de un teatro Municipal y de uno Nacional. Aquel Grec del 76 fue muy potente". El lema 'Per un teatre al servei del poble' fue paradigmático. "Reivindicamos que la profesión cogiera las riendas. Entonces no había teatros públicos aquí. En aquella época Barcelona era una ciudad de provincias, venían compañías de fuera y quienes hacían teatro en catalán resistían en un momento de gran auge de las compañías independientes". Su objetivo era que las compañías 'okuparan' teatros y cambiaran los modos de producción "pero también el sentido ético y estético del teatro". Lo más parecido a aquello sería lo que pasó con el movimiento 15-M, fue una reacción que unió a gente muy distinta de tendencias de progresistas.

1987 ‘La botiga dels horrors’ Teatre Grec / Archivo

Dagoll Dagom ha tenido una relación intensa con el Teatre Grec. Joan Lluís Bozzo recuerda que en el anfiteatro "Estrenamos 'El Mikado', ''Glups!', 'La Perritxola', 'Historietes' y reestrenamos con gran éxito 'Antaviana'". También se despidieron allí coincidiendo con el 50 aniversario de la histórica compañía referente del teatro musical en catalán.

Norma Duval

Entre las mil y una anécdotas del Grec comenta una relacionada con Norma Duval. "Vino invitada al estreno del festival con un vestido de alta costura firmado por Paco Rabanne. Era como una malla metálica y las tres horas de dura piedra en el anfiteatro quedaron impresas en las formas esculturales de la actriz que después no podía ni ponerse en pie porque tenía todas las chapas de metal clavadas. ¡Lo que debió sufrir!". No hay que olvidar que antiguamente, cuando solo había gradas, había gente que vendía almohadillas a la entrada del Grec, como ocurría en las plazas de toros.