Teatro
50 años del Festival Grec de Barcelona, en imágenes
El anfiteatro de Montjuïc, que ya había acogido a grandes figuras, adquirió un nuevo significado con el primer Grec de 1976
El Festival Grec celebra este año su 50 aniversario consolidado como uno de los grandes referentes culturales de Barcelona y del sur de Europa. Desde su nacimiento en 1976, en plena Transición, el certamen ha evolucionado desde una iniciativa reivindicativa y autogestionada hasta convertirse en un escaparate internacional de teatro, danza, música, circo y otras disciplinas.
La edición de 2026 reúne 99 propuestas y se inaugura con L'òpera de tres rals, dirigida por Marta Pazos y Dani Espasa, un homenaje al espíritu creativo que ha marcado la historia del festival.
El origen del Grec estuvo estrechamente ligado a las ansias de libertad tras la muerte de Franco. La primera edición fue organizada por la Assemblea d'Actors i Directors y convirtió el Teatre Grec en un espacio de reivindicación política y cultural. Bajo el lema Per un teatre al servei del poble, artistas y profesionales asumieron la programación, la producción y la gestión del festival, con el apoyo de entidades vecinales y culturales. Aquel verano destacó por la intensa participación ciudadana, una programación comprometida y producciones que luego giraron por Cataluña.
El anfiteatro de Montjuïc, inaugurado con la Exposición Internacional de 1929, ya había acogido a grandes figuras como Margarida Xirgu, Adolfo Marsillach o Núria Espert, pero fue el Grec de 1976 el que le otorgó un nuevo significado como símbolo de libertad y renovación teatral.
Cinco décadas después, el Grec mantiene vivo el espíritu de aquel primer festival: ser un espacio de encuentro, innovación y compromiso con las artes escénicas.
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