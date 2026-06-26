50 años del Festival Grec de Barcelona, en imágenes

El Festival Grec celebra este año su 50 aniversario consolidado como uno de los grandes referentes culturales de Barcelona y del sur de Europa. Desde su nacimiento en 1976, en plena Transición, el certamen ha evolucionado desde una iniciativa reivindicativa y autogestionada hasta convertirse en un escaparate internacional de teatro, danza, música, circo y otras disciplinas.

La edición de 2026 reúne 99 propuestas y se inaugura con L'òpera de tres rals, dirigida por Marta Pazos y Dani Espasa, un homenaje al espíritu creativo que ha marcado la historia del festival.

El origen del Grec estuvo estrechamente ligado a las ansias de libertad tras la muerte de Franco. La primera edición fue organizada por la Assemblea d'Actors i Directors y convirtió el Teatre Grec en un espacio de reivindicación política y cultural. Bajo el lema Per un teatre al servei del poble, artistas y profesionales asumieron la programación, la producción y la gestión del festival, con el apoyo de entidades vecinales y culturales. Aquel verano destacó por la intensa participación ciudadana, una programación comprometida y producciones que luego giraron por Cataluña.

El anfiteatro de Montjuïc, inaugurado con la Exposición Internacional de 1929, ya había acogido a grandes figuras como Margarida Xirgu, Adolfo Marsillach o Núria Espert, pero fue el Grec de 1976 el que le otorgó un nuevo significado como símbolo de libertad y renovación teatral.

Cinco décadas después, el Grec mantiene vivo el espíritu de aquel primer festival: ser un espacio de encuentro, innovación y compromiso con las artes escénicas.