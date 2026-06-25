Trump ignora la petición de los herederos de Leonard Cohen y utiliza 'Hallelujah' en un mitin

“Los herederos de Leonard Cohen se han enterado de que la canción ‘Hallelujah’ se interpretará en un mitin de Donald Trump el 24 de junio”, dice una publicación en las redes sociales del difunto cantante. “Este uso no está autorizado, y los herederos no apoyan ni aprueban este ni ningún otro uso similar”.

El mensaje en redes sociales de los herederos del cantante ha caído en saco roto, ya que la pieza fue interpretada pese a su explícita negativa. Trump adelantó hace casi tres semanas que la canción de Cohen sería interpretada en el acto, que contó con los artistas Lee Greenwood y Christopher Macchio como invitados musicales. El presidente ya había utilizado la canción "Hallelujah" en sus mítines, a pesar de que la letra contiene frases que podrían usarse en su contra, como: "¿De verdad no te importa la música, verdad?", según Variety. Cuando la campaña de Trump utilizó la canción en los mítines de 2024, sus herederos respondieron con sarcasmo sugiriendo que usara la canción de Cohen, "You Want It Darker".

Trump presumió de que, además de “Halleluya”, Macchio cantaría “Nessun Dorma”, “Ave María” y “Dios bendiga a América”. “¡Desde el legendario Luciano Pavarotti no ha habido una voz igual!”, exclamó el presidente. Las demás canciones interpretadas por Macchio hacen referencia a la religión. Cuando Trump utilizó la versión de Rufus Wainwright de “Hallelujah”, de la banda sonora de “Shrek”, para sus mítines de 2024, Wainwright respondió diciendo que “presenciar a Trump y sus seguidores con esa música anoche fue la máxima blasfemia”.