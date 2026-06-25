Sam Mendes rueda en Palamós parte de su tetralogía sobre los Beatles

La playa de Castell y su entorno, en Palamós, se convirtieron hace quince días en rodaje de una gran superproducción cinematográfica. El director británico Sam Mendes, uno de los nombres más importantes del cine contemporáneo, rodó parte de su ambiciosa tetralogía sobre los Beatles, una producción de cuatro películas independientes, cada una narrada desde el punto de vista de uno de los miembros de la banda de Liverpool: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

El rodaje se hizo en medio de un secretismo absoluto, como es habitual en una producción de esta dimensión, y tuvo como escenario el litoral de Castell y su entorno natural. La zona, según ha apuntado el portal ¡Qué! sirvió para recrear una estancia de los Beatles en las Islas Vírgenes en 1964, cuando Paul McCartney y Ringo Starr pasaron unos días de vacaciones con sus parejas a bordo del yate Happy Days. La luz, el paisaje y el carácter de este tramo de la Costa Brava han permitido convertir a Palamós en un plató al servicio de una de las películas más esperadas de los próximos años, que llegará a los cines en abril de 2028.

Proyecto sin precedentes

La presencia de Mendes en Palamós sitúa al municipio dentro de un proyecto cinematográfico sin precedentes. No se trata de un biopic convencional sobre los Beatles, sino de una apuesta de gran formato: cuatro largometrajes interconectados que contarán la historia del grupo a partir de cuatro miradas distintas. El proyecto ha generado una enorme expectación tanto por la ambición del planteamiento como por el reparto escogido.

Paul Mescal interpreta a Paul McCartney, Barry Keoghan se pone en la piel de Ringo Starr, Harris Dickinson da vida a John Lennon y Joseph Quinn encarna a George Harrison. Las primeras imágenes filtradas del rodaje en distintos puntos de Catalunya han permitido ver parte del despliegue de la producción, que también ha pasado por otras localizaciones del país (Barcelona, Tarragona, Salou) para recrear escenas de playa, paseos marítimos y grandes momentos vinculados a la beatlemanía de los años sesenta.

En el caso de Palamós, el rodaje refuerza la capacidad de la Costa Brava para atraer a grandes producciones internacionales. La playa de Castell, uno de los espacios más emblemáticos y preservados del litoral gerundense, ha vuelto a demostrar su potencial cinematográfico por la singularidad del paisaje. Pero esta vez lo ha hecho vinculada a un imaginario universal: el de los Beatles, probablemente la banda más influyente de la historia de la música popular.

Mendes, ganador del Oscar por American Beauty y responsable de títulos como Skyfall, Spectre, 1917 o Camino a la perdición, afronta con esta tetralogía uno de los mayores retos de su carrera. La historia de los Beatles se ha contado muchas veces en documentales, libros y películas, pero nunca con una apuesta de esa magnitud: cuatro filmes, cuatro protagonistas y una misma leyenda vista desde diferentes perspectivas. El paso del rodaje por Palamós se ha vivido con discreción y con pocos detalles públicos, pero su relevancia es evidente e incluso se invitó a varias personas del municipio a participar como extras.

Girona y comarcas, un plató de lujo

En pocas semanas de diferencia, Gerona y sus comarcas se están consolidando como un gran plató de producciones cinematográficas de primera división. A primeros de junio el Barrio Viejo de la capital se transformó para albergar, también con el máximo secretismo, el rodaje de la serie de Amazon Prime Video "Tomb Raider", con Sophie Turner de protagonista. El próximo mes Girona también será escenario de algunas escenas de la versión con personajes reales del éxito de Disney, "Enredados" (hace semanas se celebraron castings multitudinarios para hacer de extras). La tetralogía de los Beatles se suma a la fiebre.