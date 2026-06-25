El Museo Casa Natal Picasso adquiere una pintura de José Ruiz Blasco por 8.470 euros

Si hace unas semanas Paloma Picasso, la única hija viva de Pablo Ruiz Picasso, y Xavier Vilató, sobrino nieto del genio, inauguraron la escultura que este último ha dedicado a José Ruiz Blasco (Málaga, 1838-Barcelona, 1913), padre y primer maestro del pintor, ahora el Museo Casa Natal Picasso ha adquirido la pintura ‘Dos palomas en un palomar’ de Ruiz Blasco. La pieza pasará a formar parte de los fondos del museo, ampliando el patrimonio vinculado al entorno familiar del pintor malagueño y "contribuyendo a profundizar en el conocimiento de una figura clave para comprender sus orígenes y el contexto artístico en el que se formó", en palabras de la Fundación Picasso. La obra ha sido adquirida por 8.470 euros (7.000 + 1.470, del 21% de IVA).

‘Dos palomas en un palomar’ es la primera pintura de José Ruiz Blasco que adquiere la Casa Natal desde la incorporación a la colección municipal de ‘Palomar’, fechada en 1878, que actualmente forma parte de la exposición permanente en la que también se incluirá la obra recién comprada.

La pieza está realizada en óleo sobre lienzo y muestra dos palomas en el interior de un palomar. La escena sitúa a las aves en primer plano y destaca por su tratamiento realista, como es habitual en la obra del padre del genio. El fondo arquitectónico y la paleta de tonos terrosos, grises y blancos refuerzan el carácter naturalista de la composición. Con unas dimensiones de 37 x 53 centímetros, constituye un ejemplo representativo de la temática más característica de la producción artística de José Ruiz Blasco, quien dedicó buena parte de su carrera a la representación de aves y, especialmente, de palomas.

La pieza, que procede de una herencia familiar, se incluyó en la exposición dedicada a José Ruiz Blasco celebrada en el Museo Casa Natal Picasso entre octubre de 2004 y enero de 2005, hecho que se refleja en una anotación conservada en el reverso de la pintura. Asimismo, se recoge en la publicación ‘José Ruiz Blasco. 1838-1913’, editada por la Fundación Pablo Ruiz Picasso y el Ayuntamiento de Málaga en 2007, donde aparece catalogada dentro de la producción conocida del artista.

Primer maestro de Picasso

José Ruiz Blasco desempeñó un papel decisivo en la formación artística de Pablo Picasso. Pintor y profesor de dibujo y pintura, desarrolló su actividad docente primero en Málaga, posteriormente en A Coruña y finalmente en Barcelona.

Fue precisamente él quien introdujo a Picasso en la práctica del dibujo y la pintura desde su infancia, transmitiéndole los conocimientos académicos que marcarían sus primeros años de formación.

Dentro de su producción artística, la representación de palomas fue una de las temáticas más habituales. El propio Picasso recordaba al referirse a la obra de su padre: «Mi padre pintaba cuadros de comedor, de aquellos que tienen perdices o pichones, liebres y conejos. Su especialidad eran las aves y las flores. Sobre todo, palomas y lilas. Lilas y palomas». En otra ocasión señaló: «Una vez hizo un cuadro enorme que representaba un palomar abarrotado de palomas… Figúrate tú una jaula con centenares de palomas. Con miles y millones de palomas… Estaban puestas en fila como en un palomar: un palomar enorme. Este cuadro estaba en el Museo de Málaga. No lo he vuelto a ver más».

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De esta forma, el artista heredó de su padre el gusto por estas aves. Las pintó durante toda su vida. De hecho, en 1949, su litografía de una paloma se eligió como el emblema del Congreso Mundial por la Paz de 1949, convirtiéndose en un símbolo universal.