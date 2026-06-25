Kiko Veneno abre una refrescante (a)phónica de Banyoles

La (a)phónica de Banyoles arranca hoy con uno de sus grandes cabezas de cartel, Kiko Veneno. El figuerense, todo un clásico, actuará por la noche en el Club Natació Banyoles presentando las canciones de su nuevo disco, que publicará a finales de este año. Será su primer concierto en comarcas gerundenses con el nuevo repertorio y servirá para iniciar una programación con una treintena de propuestas y el regreso de los conciertos a bordo de la barca Tirona por el lago siete años después (habrá dos dobles, uno con Quim Carandell y el otro con Raquel Lúa, todos con entradas). Algunos de los otros nombres destacan que pasarán este fin de semana por la capital del Pla de l'Estany son el dúo ganchón-ibicenco L'Arannà, la banda gerundense Minibús Intergaláctico, Alondra, gaviota.mp3, Lorena Álvarez o El Petit de Cal Eril.

Más de la mitad de los conciertos son de acceso gratuito, pero en cuanto a los de pago, además de Carandell y Lúa, Magalí Sare & Cor Bruckner ya ha agotado entradas. Aún quedan las últimas localidades para las actuaciones de Lina_ & Marco Mezquida, Anna Andreu y Cor de Teatre, así como, Mapas – Neus Borell y Elena Tarrats, L'Arannà y Caamaño & Ameixeiras.

También quedan algunas entradas para el concierto de Veneno, que después de 50 años de reconocida trayectoria presentará en Banyoles temas de su último proyecto. De momento, el público ya puede escuchar un adelanto, Helicrisum, que seguro sonará al ritmo de los siete músicos que acompañarán al figuerense en el escenario. Antes no empiece la actuación de Veneno, programada a las 22.00h, Carles Rebassa y Abel Reyes habrán abierto la programación gratuita con la presentación de Prometeo de mil maneras dicho, novela de Rebassa ganadora del Premio Sant Jordi que será recitado enfrentando al autor-narrador con Reyes, el actor que interpretará el personaje en un restaurante y pone en marcha una relación con el hijo de la propietaria.

En paralelo a la (a)phónica, el festival propone diversas actividades para todos los públicos donde destacan los siete Cata de conciertos, en marcha desde ayer, cuando Julia Cruz lo abrió en el Siete Café. Se trata de una serie de actuaciones de artistas emergentes en distintos espacios de Banyoles. También pasarán, hasta el domingo, Kris Tena, La Publicidad, Ani in the Hall, la ganadora del Sona9 2025 Cloe Riembau, Nube de Oort y Los Sáez.