El Grec cumple 50 y 12 artistas opinan sobre lo mejor (y mejorable) del festival: "A Barcelona se le dibuja la sonrisa con el Grec"

Una docena de creadores responde para EL PERIÓDICO estas dos preguntas sobre el Festival Grec, que se inaugura el lunes 29 de junio y celebra sus bodas de oro.

1) Qué ha sido lo mejor del Grec en este medio siglo?

2) Cómo debería ser el Grec del futuro?

Mario Gas

1) Su implantación en Barcelona porque está muy arraigado. El Teatre Grec es un lugar muy agradable que siempre ha funcionado muy bien pero hay mucha polución acústica, por eso se hace más danza, musicales y cosas con micro que teatro. El primer año de Borja Sitjà como direcror nos llamó para hacer un musical e hicimos 'Little night music'. Estuvimos dos semanas con una ocupación casi del 90%. Hay dos modelos: o hacer las obras dos o tres días o hacer como en el Festival de Siracusa que mantienen las obras un mes o varias semanas.

2) El Grec ha de ser amplio, atractivo y con buenos espectáculos de aquí, de allá y de acullá donde se amalgamaran las ideas más nuevas con un teatro sólido y consolidado que hable directamente al público. A mí lo que me parece es que el Grec es corto. Antes duraba julio y agosto, me parece desaprovechar ese espacio programar solo un mes. Cierto que hay gente que marcha de la ciudad en agosto pero muchos vienen. Recuerdo que en 1980 hicimos la ópera 'El trobador' a finales de agosto y funcionó.

Inauguración del Grec 2018 con El Poema de Guilgamesh, Rei d'Uruk de Oriol Broggi. / FERRAN NADEU / EPC

Carles Sans

1) Me siento vinculado al Grec, especialmente en sus inicios cuando era estudiante de Arte Dramático en el Institut del Teatre. Iba todos los veranos y había visto cosas maravillosas. Desde 'Darío Fo' a 'La bella Helena' o el espectáculo de Dagoll Dagom 'Historietes'.

2) El Grec del futuro me gustaría que siguiera atrayendo espectáculos de referencia. Es un festival de prestigio donde las compañías de aquí quieren estrenar porque les garantiza estar en la siguiente temporada.

Marta Almirall, Miquel Mas Fiol, Lluís Cabrera, Jaume Viñas, Gara Roda y Joan Lluís Bozzo comparten sus experiencias en el Festival Grec, que este año llega a las 50 ediciones. / EPC

Sergi Belbel

1) Lo mejor del Grec es el ambiente, la sensación de fiesta, la celebración colectiva, cívica y artística en un espacio emblemático (uno de los pocos entornos rodeados de naturaleza en Barcelona) que remite a los orígenes, tanto del arte dramático como del mismo concepto de ciudad.

2) Quizás se debería potenciar más la creación de espectáculos propios con creadores de la ciudad y del país. Tal vez importamos más que exportamos. Está muy bien ser un escaparate de lo mejor del teatro contemporáneo extranjero pero nunca debería ser en detrimento de nuestros creadores. Es más una sensación que nada porque se suelen hacer bastantes coproducciones. Parece que todo lo extranjero tiene mayor resonancia mediática. Quizás harían falta espectáculos de "más peso" con producción propia, no solo coproducciones, con artistas del país. Y no ofrecer solo dos o tres funciones casi como si fueran 'previas' de los espectáculos de la próxima temporada en los grandes teatros.

Cesc Casadesús, director Festival Grec en 2020. / RICARD CUGAT / Delegaciones

Semolina Tomic

1)El Grec nació en ‘76, en una ciudad que respiraba un impulso de transgresión, de la necesidad de ocupar el espacio público y de la voluntad colectiva de inventar nuevas formas de hacer arte y cultura después de décadas de dictadura. Si embargo, igual que ha ocurrido con muchos otros procesos culturales nacidos de aquel momento, el Grec ha sido incorporado progresivamente a una lógica institucional que ha acabado transformando su sentido original. Se ha convertido en una gran plataforma de representación de la marca Barcelona, en el paradigma neoliberal de la visibilidad, en la competitividad y el prestigio internacional.

MANEL en el Teatre Grec en 2020. / FERRAN SENDRA / Delegaciones

2) La cuestión de fondo no es únicamente qué festival queremos. La cuestión es qué modelo cultural queremos para Barcelona. Si queremos una cultura entendida como herramienta de transformación colectiva o una cultura convertida en escaparate de prestigio. Creo que el futuro del Grec no pasa por seguir creciendo, pasa por recuperar la radicalidad democrática que le dio origen. Volver a entender la cultura como un derecho y no como una mercancía. Abrir verdaderamente sus espacios a la diversidad social, racial, estética y política de la ciudad. Compartir recursos en lugar de concentrarlos. Generar contextos de investigación en lugar de limitarse a exhibir resultados. Acceso libre y apoyo a los espacios independientes que siguen sosteniendo la experimentación y la creación crítica en la ciudad.

Miquel Mas Fiol

1) El Grec ha sabido ser un festival para la ciudad de Barcelona. Ha integrado a gran parte del movimiento artístico y escénico y convertirlo en una gran fiesta teatral en mayúsculas que ha sabido internacionalizarse y llegar tanto a los teatros pequeños como a los grandes espacios. Ha sabido diseminarse por toda la ciudad y que no quede para cuatro teatros e implicar a la ciudad. Sin olvidar la destacada presencia internacional. Yo al Grec le pongo muy buena nota.

2) El Grec del futuro debería continuar en la misma línea pero más allá de traer espectáculos internacionales debería potenciar la proyección de los dramaturgos y directores de aquí en el mundo. No puede quedarse como espacio expositor sin que haya una contrapartida. También le pediría que siguiera diseminándose, que llegara a otros barrios y que sus actividades pudieran expandirse más allá del mes de julio.

Ada Colau en el Grec de la postpandemia, en 2021. / JORDI OTIX / EPC

Victoria Szpunberg

1)El festival Grec fue muy importante en mi etapa de formación. Cuando era joven iba a ver a los grandes europeos pero también a Robert Lepage. Recuerdo un Grec que vino Pina Bausch y Hofesh Shechter. El Grec era una oportunidad para ver a grandes nombres que eran referentes. Cuando era joven no me perdía ni un espectáculo.

2) Un festival que ofrece la posibilidad de ver obras que no estarán en temporada en la cartelera. Pero esas propuestas festivaleras también es cierto que atraen a un público de gente experta y del sector. A mí cada vez me interesa más el teatro que abre la mirada públicos diversos. A la vez he de decir que cada vez aguanto menos el calor. Cuando aprieta el calor me cuesta ir al teatro. Suelo aprovechar estos períodos para escribir teatro. Aunque el Grec es un espacio maravilloso para ir con amigos y encontrarte con ellos antes y después del espectáculo en las terrazas y comentar los espectáculos, cada vez me cuesta más debido a este calor extremo que va a más.

La inauguración en 2022 del Grec, 'Bedroom Folk' de Shaton Eyal y Gai Behar. / Manu Mitru / EPC

Lluís Cabrera

1) Me quedo con 'El pequeño reloj' de Enrique Morente que llenó el Teatre Grec en 2004 con este trabajo que reflexiona sobre el paso del tiempo con versos de Bécquer y León Felipe. La hizo después de 'Omega' y es todo lo contrario de aquel disco. En ella canta encima de creaciones de guitarristas antiguos flamencos: Niño Ricardo, Ramón Montoya, Manolo de Huelva, Sabicas.

2)La savia nueva pide paso, por eso debería haber más encargos de obras a compositores y talentos emergentes y mayor colaboración con otros festivales y plataformas artísticas del Estado y europeas para que circule todo lo nuevo que se presenta en el Grec. Hay que procurar que el Grec represente la diversidad musical que se vive en la ciudad, en Cataluña, en el Estado y también en el continente europeo. No se puede olvidar lo que se cuece en África, nuestra gran madre, ni en Cuba, ni en América Latina.

Leticia Martín, directora del Festival Grec. / Eli Don / ACN

Marta Almirall

1) Los espectáculos que más me han impactado del Grec han sido la versión de 'Tragèdies romanes' de Shakespeare que hizo Ivo van Hove con la compañía Toneelgroep Amsterdam en 2013. Una adaptación magistral de la obra a todos los niveles, la dramaturgia y la puesta en escena, también la interpretación, una pieza que me atrapó desde el principio y la recuerdo muchas veces. Cuando una obra artística se recuerda sin duda es porque te ha llegado. También 'Inferno, Purgatorio, Paradiso' (2009), del maestro Castellucci por como, en un entorno de máxima cotidianidad, se transmite la angustia con la que trata el tema de los abusos sexuales del padre, entre madre e hijo. En danza destaco 'À un endroit du début' (2021), una pieza sencilla, interpretada por una de las bailarinas más comprometidas de este siglo, Germaine Acogny que, casi sin moverse, fue capaz de hacernos llegar las raíces de su pueblo africano. Pero también 'Sacred monsters' (2007), una pieza que fue histórica porque juntaba a la Sylvie Guillem estrella del Ballet de la Ópera de París con Akram Khan, coreógrafo británico de origen bengalí especalista en Kathak y danza contemporánea.

2) Me gustaría reivindicar que el festival Grec reservara un espacio importante para los espectáculos dirigidos a todos los públicos. La ciudad de Barcelona necesita que existan producciones del mismo nivel que las de adultos y de calidad. Si el Grec asumiera este compromiso, su gran proyección lo convertiría en un altavoz clave para visibilizar esta necesidad.

El Grec en 2015, imagen del espectáculo 'Il nâ??est pas encore minuit...' de la Compagnie XY: / Bcn

Jaume Viñas

1) El Grec es el festival de la ciudad. A Barcelona se le dibuja la sonrisa con el Grec. Por la mañana está en la playa y por la noche en el hub cultural del Grec o en cualquier otro espacio de la ciudad viendo espectáculos abanderados por el festival. Eso de disfrutar con los amigos de la cultura cuando llega el verano a Barcelona es el gran legado social del Grec.

2) El Grec del futuro ha de lograr un perfecto equilibrio que escuche de dónde venimos pero apueste por aquello que vendrá. El Grec ha de ser un espejo de la sociedad. Pequeños indicios indican que en esta soledad aparentemente decidida hay cierto estancamiento de las personas con el móvil. El Grec siempre ha sido muy transversal y eso es algo que debe cuidarse y fomentarse.

Una noche con el Teatre Grec a rebosar, en 2013. / Bcn

Clara Mir

1) Entre que soy de Girona y que no vine a vivir a Barcelona hasta que empecé la carrera, el Grec me quedaba muy lejos antes. Yo he sido más del Temporada Alta. Este año se celebran los 50 años de muchas cosas porque en 1976 florecieron muchas iniciativas. El Grec siempre ha representado novedad para mí, poder ver cosas que no has visto nunca y que te permiten entender nuevas miradas como la de Angelica Liddell. El Grec es contemporaneidad.

2) Creo que podría apostar todavía más por propuestas de compañías jóvenes del resto de Catalunya, no solo de Barcelona. El carácter reivindicativo de los inicios, de querer hacer teatro con otras condiciones, es algo que se podría recuperar. El Grec podría ser una plataforma donde mostrar nuevas miradas de artistas del resto de Catalunya.

Borja Sitjà, director del Grec en 2009. / MAITE CRUZ / OTROS

Gara Roda

1) Yo creo que lo mejor del Grec es su existencia y perseverancia, así como la necesidad de conectar con un teatro internacional previamente prohibido durante la dictadura y en los años posteriores. Gracias al Grec, no sólo tenemos la oportunidad de invitar a artistas de fuera y ver producciones que de otra forma nos sería muy difícil de ver, sino que además se ha convertido en coproductor de muchísimos espectáculos en nuestra casa que, de otro modo, no podrían llevarse a cabo.

2) Creo que Grec hace muy bien su trabajo, pero tener un proceso de selección más accesible para las compañías emergentes sería un punto a mejorar. También podría formar más alianzas con otros festivales internacionales para asegurarse de que el teatro hecho aquí también dé el salto a los escenarios internacionales.

Joan Lluís Bozzo

1) El Grec es un espacio mágico. Es un espacio muy bonito pero para los creadores, actores y técnicos es un lugar muy incómodo y duro. Lo comparo con la ilusión que te hace ir de camping y lo que sufres después acampando. Recuerdo desde grandes soleadas a alguna tormenta que parecía el diluvio universal. Es lo que tiene hacer teatro en plena naturaleza. Como espectador me quedó grabado a fuego en el corazón 'Misterio bufo' de Darío Fo. Fue una de las grandes noches de teatro que recuerdo. Fui a ver todas sus funciones con Pepe Rubianes. Fue el momento en el que Pepe vio clarísimo que quería dedicarse al monólogo.

2) Espero que la restauración en los jardines del Grec vaya a más porque la idea de tener casetas que sirvan cosas es muy buena pero siempre están desbordadas y no consigues comer nada después de una larga cola. Eso jode bastante.