Quiénes son el grupo musical Fades, que ha denunciado una agresión homófoba en un concierto en Barcelona

El grupo mallorquín Fades ha denunciado una agresión homófoba durante una actuación en Barcelona, en Vilassar de Mar. Así lo ha comunicado la propia banda en un comunicado en sus redes sociales, en el que señala que parte del público les lanzó cubitos. El concierto tuvo que ser suspendido finalmente. En tres de sus últimos diez conciertos han sufrido algún tipo de agresión.

“Durante el concierto de ayer en Vilassar de Mar nos lanzaron cubitos hasta en tres ocasiones sobre el escenario. Después de haber parado el concierto tres veces decidimos cancelarlo. Es el tercer concierto en esta gira en que padecemos algún tipo de agresión por parte del público y solo llevamos 10. Todo esto acompañado de amenazas y de un odio generalizado por redes. Padecemos el auge de la extrema derecha directamente por ser personas ‘queer’ y defender la lengua y la cultura catalanas. Pero todo este odio lo hemos de reconvertir todas juntas con fuerza para organizarnos y seguir ocupando los espacios públicos”, pide Fades en su comunicado.

Àngel Exojo Sánchez, Ferran Pi Planas y Vicenç Calafell Segura, los tres miembros de Fades, uno de los principales referentes de la escena musical en catalán, conocidos también como la ‘queer band’ catalana de referencia, pronunciaron a finales de mayo en Palma el pregón de la Fira del Llibre, con el que cargaron contra la derogación de la ley de memoria histórica, la burla de las víctimas del franquismo en el Parlament o el “invento” de la Acadèmia Reial de la Llengua Balear. También denunciaron las “actuaciones abiertamente anti LGTBQ+” del ayuntamiento de Palma “como los boicots a la celebración del Orgullo y la colaboración con entidades como Ben Amics o la negación de llegar a un acuerdo con el bar Flexas para celebrar su mítica fiesta en el Parc de la Mar”.

“No quieren que la cultura sea para los mallorquines, quieren promover la cultura para la gente de fuera con ‘brunches’, festivales y gentrificaciones diversas”, también afirmaron los tres músicos y filólogos catalanes de un grupo que se ha instalado en Barcelona desde hace dos años, como muchos otros “talentos culturales jóvenes de Mallorca (…) Es muy triste que Mallorca se presente como una periferia yerma de cultura, porque de hecho, gran parte de la cultura central de los Països Catalans está hecha por mallorquines”.

Fades también fue noticia en el verano de 2023, después de que el grupo municipal de Vox en el ayuntamiento de Esporles les acusara de cometer un delito de odio durante la actuación en las Festes de sa Vilanova, en la que los integrantes de la banda gritaron desde el escenario “fuera fascistas” y “fuera homófobos”. La reacción de Fades no se hizo esperar: “Entendemos que exponernos públicamente es exponernos a la crítica y se nos puede señalar por muchos motivos. Lo que no entendemos es que tener un discurso que defiende el derecho político del colectivo queer, de la cultura en catalán y reivindicarlo en el escenario sea un motivo de discurso de odio”, manifestó la banda en sus redes sociales.

En lo más alto de la música

Al margen de las agresiones y las polémicas, Fades triunfa en lo musical. El trío se llevó el título de mejor disco de música urbana en la última edición de los Premis Enderrock de la Música balear, gracias a Metallix, galardonado tanto por el jurado profesional como por la votación popular. Además, suya fue la mejor canción del año, Mon cheri go home, un tema firmado conjuntamente con Maria Jaume.

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La banda ‘queer’ del momento, que defiende los derechos LGTBI+ con una propuesta bailable mezcla de pop, house y música urbana, no deja de ganar seguidores, algunos de renombre, como Samantha Hudson, quien les invitó como teloneros en la actuación que ofreció en la sala Razzmatazz 1 de Barcelona a finales del año pasado.