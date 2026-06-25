Ansiedad y emoción en la cocina: 'The Bear' se despide con una temporada de remontada absoluta

El pasado 5 de mayo llegaba la sorpresa: un episodio bisagra de 'The Bear', una hora titulada 'Gary', en forma de 'flashback' a principios de 2019, cuando Richie (Ebon Moss-Bachrach) y el después fallecido Mikey (Jon Bernthal) se fueron de excursión por carretera a Gary (Indiana) para entregar a alguien una misteriosa caja de parte de Jimmy (Oliver Platt), el socio de negocios de la familia Berzatto. La entrega se ralentizaba y había tiempo para ver a los personajes 'janguear', pasarlo bien, pero también enfrentarse en un clímax traumático.

Aquel episodio de 'The Bear' resumía un poco lo que había sido la serie en sus dos últimas temporadas: antes o después, aparecían los chispazos de emoción, pero para ello había que soportar importantes dosis de laxitud narrativa. Si queremos hablar de verdadera sorpresa, debemos pasar de 'Gary' y su inesperado lanzamiento y centrarnos en los siete primeros episodios (el octavo no ha sido enviado a la prensa) de una temporada final (Disney+, viernes, día 26) en la que, ahora sí, el 'showrunner' Christopher Storer y su equipo logran devolver el fenómeno a sus días de gloria. Remontada épica cuando casi todo parecía perdido.

Una jornada en el infierno

La temporada se desarrolla durante un único día, una jornada (especialmente) intensa en The Bear, ese restaurante con aspiraciones de estrella Michelin nacido de un decrépito local dedicado a grasientos bocadillos 'Italian beef'. Chicago está siendo azotada por lluvias torrenciales y el edificio que aloja el restaurante se cae literalmente a pedazos. La 'app' de reservas se ha caído, avisa la expedidora Jessica (Sarah Ramos), cuyo interés amoroso Richie viene de sufrir el accidente de coche (sin grandes consecuencias, en realidad) que servía de 'cliffhanger' final en 'Gary'. Sugar (Abby Elliott) ha dejado a la niña con la abuela Donna (Jamie Lee Curtis), pero eso no le supone ningún descanso y ha decidido vigilar la escena auditivamente a través de sus AirPods.

La siempre sufrida chef Sydney (sensacional Ayo Edebiri) carga, además, con una información que no todos conocen en el local (solo ella, Sugar y Richie): Carmy Berzatto (Jeremy Allen White), antaño el protagonista de la historia, hoy casi un secundario, planea dejar el negocio para emprender un proceso de reconstrucción que incluye dejar atrás las nociones más tóxicas de perfeccionismo y liderazgo. A Syd, ahora jefa de cocina, le toca liderar en el peor momento.

Mientras tanto, el tío Jimmy, socio capitalista de la aventura, se ha cansado de perder dinero (ya van tres cuartas partes de todo lo que tenía) y quiere vender el edificio que aloja The Bear "al primero que pase". Propone "echar a gente para dejar de palmar pasta". Quien ha decidido por su cuenta que es momento de decir adiós, aparte de Carmy, es el pastelero Luca (Will Poulter), lo que no hace demasiada gracia a su colega Marcus (Lionel Boyce), un tipo sensible al que no sobran amigos y conexiones; acaba de ganar un premio y ha invitado a su padre, al que tampoco conoce demasiado, a cenar, por si le hacía falta algo de tensión extra a esta jornada infernal. ¿Hemos dicho que es también el día en que podría venir Star Man, o el hombre que podría otorgarles una estrella Michelin? Por si acaso no, lo decimos.

Regreso a la excelencia

En cierto modo, es como si Storer hubiera leído todos los peros que crítica y también público han puesto a la recta reciente de la serie y se hubiera empeñado en corregir cada problema. Cuando había dejado de tener cualquier sentido que 'The Bear' compitiera en los Emmy como serie de comedia, regresa el humor inspirado: ese Paul Rudd de cartón a tamaño real que, sin entrar en 'spoilers', diremos que hace sonidos extraños; o el motivo secreto por el que un episodio se llama 'Soda'; o las muchas grandes aportaciones de Richie, de su obsesión por maximizar (en lugar de estabilizar) a ese imposible esquema multicapas ('El camino hacia el éxito') que propone como plan maestro, o un bufón oficial, el dudoso manitas Neil Fak (Matty Matheson), decidido a superarse a sí mismo con su desconcierto y sus capacidades como animador cara a los comensales.

Los episodios dejan de ser demasiado largos y regresa la tensión que antaño nos atrajo e incluso nos llegó a asustar. El sexto y el séptimo, en concreto, son los más parecidos a un ataque de pánico. Incluso en los momentos más eléctricos, la cámara resulta más precisa y elegante que en las últimas temporadas; menos primerísimos planos, menos agitación mareante. Ayuda a mantener el pulso una nueva banda sonora electrónica de Hans Zimmer, ni más ni menos, en algún punto entre Tangerine Dream y los Trent Reznor y Atticus Ross de 'Rivales'.

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Pero quizá lo más importante sea que 'The Bear' vuelve a sentirse sincera y catártica en el plano emocional. ¿Aquel escalofrío con esa breve imagen de Mikey mientras sonaba 'Let down' de Radiohead al final de la primera temporada? Aquí se repite en diversas ocasiones. Storer parece querer subrayar que esta no es una serie de cocina, sino, sobre todo, de familia: la que te toca y la que eliges. El nuevo liderazgo de Sydney conduce hacia una defensa total de la camaradería. "No escucho al mundo. Escucho a mi equipo", dice una jefa que lucha por no hablar por encima de los otros. También Richie tiene algún momento de perfecto 'coach', como cuando recuerda que el dinero no es nada en comparación con la riqueza de tenerse los unos a los otros. 'The Bear' se afianza como emotiva lección no solo de trabajo en equipo, sino de vida, de cómo funcionar en el mundo.