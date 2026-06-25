Àngels Gonyalons da vida a todos los personajes de 'El Retrat de Dorian Gray' en el Teatre Romea

El Teatre Romea presenta ‘El Retrat de Dorian Gray’, una propuesta en la que la actriz Àngels Gonyalons interpreta todos los personajes y que cuenta con la dirección de Marc Rosich y la música original de Jordi Cornudella. La obra es una coproducción del Teatre Romea y del Festival Grec, y se podrá ver del 30 de junio al 2 de agosto.

En este montaje, Àngels Gonyalons se pone en la piel de Oscar Wilde para narrar la historia e interpreta, a través de la voz de su autor, a Dorian Gray, el protagonista obsesionado con su propia belleza; a Basyl Hayward, el pintor que lo retrata; a Sybil Vane, una joven actriz; y a Lord Henry, el dandi oscuro que acompaña a Dorian en su descenso a los infiernos. Sobre el escenario, Gonyalons está acompañada por un trío vocal masculino integrado por Jordi Vidal, Pau Oliver y Pol Blancafort, además del quinteto de cuerda Leos Quintet.

La propuesta busca explicar la novela a través de la voz de Oscar Wilde, tomando como base la segunda edición del libro, en la que el escritor incorporó un prólogo donde defiende su obra de las críticas recibidas por las temáticas que trata y el trasfondo homoerótico. Según ha explicado Rosich, el espectáculo reivindica “la inutilidad preciosa del arte como filosofía de vida”. La obra adopta un formato musical, pero distinto a los códigos que se asocian con el género: “Es una pieza de cámara donde texto y música se mezclan, y no supone un musical de canciones, sino que todo es orgánico”. Rosich también ha subrayado que las canciones no son simples elementos decoraciones, sino que tienen distintas capas y niveles de lectura que ayudan a entender tanto la pieza como a Oscar Wilde.

Marc Rosich, Àngels Gonyalons y Jordi Cornudella en el Teatre Romea. / Eli Don / ACN / ACN

Por su parte, Cornudella ha destacado la importancia de que la obra sea escuchada de principio a fin, dado que hay una estrecha relación entre el texto y la música: “La intención es que la música tenga un sentido en este espectáculo y no lo tenga si la pusieras en otro. El texto explica la historia y la música debe sumar y remar a favor”. Además, ha señalado como cada intérprete posee una voz muy diferente, algo que les atrajo desde el principio para construir una propuesta donde una mujer hiciera todos los papeles masculinos y que tres hombres hicieran de coro.

La presencia de voces masculinas que acompañan a Gonyalons en el escenario pretenden ser una contraposición con la voz de la actriz, y sus personajes, como ha expresado el director, no son simples ayudas de cámara: “Son acólitos de Oscar Wilde, posibles examantes, fans o multiplicaciones de su alma. A partir de ellos explicamos la historia, aunque no sean los personajes centrales de la trama”. Gonyalons ha añadido que dichas presencias ayudan a explicar la historia de manera diferente, ya que se han creado a partir de la música y de las propuestas teatrales: “Hacen de alter egos y, en el tercer acto, incluso se convierten en otros personajes, con los cuales se encuentra el propio Dorian Gray a lo largo de la obra”.

‘El Retrat de Dorian Gray’ aborda temas que, según Rosich, aún tienen un gran peso hoy en día: “Habla del miedo que tenemos al paso del tiempo y al envejecimiento, de la sociedad narcisista, del culto a la imagen o del hedonismo del placer por el placer”. Gonyalons ha insistido precisamente en la actualidad de estos planteamientos y en la importancia de poder hacer obras que tengan un discurso vigente: “Todo el mundo conoce esta historia y todos los que nos hemos acercado a ella hemos quedado impactados. Es una obra de una vigencia abrumadora”.