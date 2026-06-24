Vecinos de Torrent denuncian el ruido y las molestias del macrofestival BigSound

Los vecinos de Parc Central de Torrent, en Valencia, se han alzado en pie de guerra contra el BigSound, el macrofestival que salió de la Ciudad de las Artes y las Ciencias por exceso de ruido para asentarse en este sector residencial de la capital de l’Horta Sud. Artistas de la talla de David Bisbal, Lola Índigo, Rels B, Ana Mena, Juan Magán, Rigoberta Bandini y Nathy Peluso, subirán al escenario este fin de semana, a pesar de la disconformidad de los residentes más cercanos que dejan claro que “nuestro descanso y nuestra salud no están en venta”.

Algunas comunidades de propietarios y vecinos en particular ya han iniciado o están preparando reclamaciones administrativas dirigidas al Ayuntamiento de Torrent, al Síndic de Greuges y a otros organismos públicos, solicitando información sobre la documentación técnica del evento, las medidas acústicas previstas y las garantías para el derecho al descanso. Además, advierten de que la parcela elegida para el festival "coincide con el espacio donde el ayuntamiento anunció en 2024 la construcción de una piscina municipal y nuevas instalaciones deportivas, proyecto que hasta la fecha no se ha ejecutado”.

"Saturación" acústica

Los detractores no quieren que esta zona de Parc Central se convierta en un “fiestódromo” y advierten de que ya está saturada acústicamente con el acceso a la ciudad desde la autovía, además de los actos festivos que se realizan los fines de semana en el Ágora. De hecho, el ayuntamiento decidió anular el Rockejat hace dos años por las molestias que causaba a los vecinos, tras más de 20 ediciones. Este festival congregaba a cerca de 4.000 personas en este mismo espacio, durante tres días.

Por ello, los residentes critican que el Bigsound “se traslade a una parcela municipal situada en pleno núcleo urbano de Torrent, a escasos metros de edificios residenciales, con cerca de 4.000 vecinos”.

Molestias por el montaje

Las quejas no se han hecho esperar y, a apenas unos días del macrofestival, los vecinos ya apuntan a un exceso de ruido en el montaje del escenario principal, que ha alcanzado picos altos de decibelios. Así, denuncian que están “incumpliendo toda la normativa posible en cuanto a horarios de obras y ruidos”. “Ya no se trata de solo dos días de conciertos, sino de 10 días incordiando”, apuntan.

A esto se suma que han cerrado tres cuartas partes de un parque público, “limitando la libre circulación de vecinos, para uso privado no regulado" como remarcan, "pero en el resto han tenido la magnífica ocurrencia de quitar las luces por la noche. Han desconectado todas las farolas para disuadir, más bien coaccionar, a los vecinos para que no usen el parque, estando además en plena ola de calor”.

También critican que el ayuntamiento “pretenda vender” un supuesto “impacto económico”, cuando “no hay hoteles en Torrent que absorban a 20.000 personas porque simplemente no existen en número suficiente, así que el grueso del alojamiento ya está resuelto de antemano en Valencia”.

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“Tampoco parece que el diseño del evento esté pensado para que la gente salga a consumir en el municipio: el recinto lo concentra todo”, añaden. Por lo que “Torrent pone el suelo, soporta el ruido, asume el tráfico y la limpieza posterior, pero el consumo real y el flujo económico discurren en otra parte”.