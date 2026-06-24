Así serán las Nits d'Estiu en CaixaForum: el 'rockabilly' de La Perra Blanco, magia y batallas de 'beatbox'

Un verano más, CaixaForum Barcelona se convierte en un espacio de encuentro, creatividad y descubrimiento con la nueva edición de las Nits d'Estiu. Las veladas estarán protagonizadas por la voz y el ritmo, el circo y el juego, la magia y los objetos, y el rock ‘n’ roll. Se celebrarán los miércoles 8, 15, 22 y 29 de julio a partir de las 18.30 horas con propuestas destacadas como la de Leïla Duclos, una de las voces más singulares del jazz vocal actual; el arte circense de Federico Menini con el espectáculo Llar; el espectáculo de magia Aluzina, de Nacho Diago, y el enérgico rock’n’roll de La Perra Blanco, entre otros.

Esta propuesta se desarrollará en los diferentes espacios de CaixaForum Barcelona y complementará el proyecto expositivo del centro, integrado por 'Chez Matisse. El legado de una nueva pintura 'y 'Desenfocado. Otra visión del arte'-

En el caso de 'Desenfocado. Otra visión del arte', la muestra se podrá visitar durante estas noches cálidas de una forma muy especial con la propuesta «Cartografías sonoras». Se trata de una iniciativa en la que el público podrá recorrer el espacio expositivo a través de la música, la percepción y la sensibilidad estableciendo un diálogo con las obras mediante la escucha de tres playlists creadas para la ocasión por la compositora interdisciplinar Raquel García Tomàs, la bailaora y coreógrafa Rocío Molina, y el pianista y compositor Francesco Tristano. De esta manera, el público podrá elegir entre esas tres propuestas y adentrarse en sus universos sonoros para vivir la exposición como una experiencia personal y abierta; en una misma exposición, tres recorridos musicales particulares y múltiples maneras de vivirla.

Una de las novedades de estas Noches de verano es el Espacio de calma, una zona tranquila dentro del centro pensada para ofrecer un entorno relajado a las personas que necesiten reducir el estrés, la ansiedad o la sobrecarga sensorial, o que quieran hacer una pausa en medio de la intensa programación de cada noche. Esta iniciativa forma parte del compromiso de la Fundación ”la Caixa” con una experiencia cultural inclusiva y respetuosa con todas las personas.

Durante las Noches de verano programadas, CaixaForum Barcelona permanecerá abierto hasta las 23 h, incluidas su tienda y la cafetería.

Las Noches de verano de CaixaForum Barcelona se inaugurarán el miércoles 8 de julio con la «Noche de voz y ritmo», una velada en la que la voz y el ritmo se convertirán en herramientas de expresión y conexión para dar lugar a experiencias vivas, abiertas y participativas.

Una de las actuaciones más esperadas para esa noche es la de Leïla Duclos, figura emergente y una de las voces más singulares del jazz vocal actual, que pisará con fuerza el escenario principal de CaixaForum Barcelona con un concierto en el que el jazz manouche y la improvisación vocal convivirán con naturalidad, guiados siempre por el pulso del swing y una fuerte carga poética. Al más puro estilo de Ella Fitzgerald, Duclos derrochará su energía contagiosa.

Otra de las actividades musicales de la noche será la creada especialmente para la ocasión: una batalla beatbox ―el arte de crear música con la voz como instrumento― entre Guillem Cardona, conocido artísticamente como Cardona y uno de los principales referentes del beatbox en España, y el multipremiado Pulmon Beatbox, con más de diez años de trayectoria profesional en los escenarios.

La programación de esta noche también incluye dos propuestas de distinto formato. Por un lado, Puputlab, un proyecto de improvisación y experimentación sonora a cargo de las artistas Joana Gomila y Laia Vallès, quienes han invitado para la sesión al batería y cantante Arnau Obiols; y, por otro lado, un microconcierto a cargo de Oscar Wolf y Washboard Quico, dúo barcelonés dedicado al blues rural de las décadas de 1920 y 1930, seleccionados en la última convocatoria de Microconciertos de CaixaForum Barcelona.

Además, para los que quieran sentir el ritmo a través de la danza, la noche también incluirà un taller de percusión corporal de la mano de Lu Arroyo, que permitirá explorar capacidades como la concentración, la memoria, la creatividad y la relación con los demás a través del movimiento, el ritmo y la escucha compartida, el público. Por otro lado, la programación se completará con el espectáculo Play!, de la compañía Ual·la, toda una invitación al juego permanente y a la creación musical poniendo en relación elementos dispares sin un sentido concreto. Para ello, los artistas utilizan lo que definen como tablemusic, un término inventado por el propio grupo para describir este lenguaje musical tan personal en el que la percusión, la voz y la imaginación son las grandes protagonistas.

Noche de circo y juego con mucha diversión

Las Noches de verano continúan el miércoles 15 de julio con la «Noche de circo y juego», una noche multidisciplinar que nos recuerda que el equilibrio no consiste en no caer, sino en seguir jugando con la gravedad. Con esa idea, el circo y el juego se unirán para transformar el centro en un espacio lleno de vida, sorpresas y equilibrios imposibles. CaixaForum Barcelona ofrecerá esta experiencia compartida y emocionante, especialmente dirigida al público familiar, con espectáculos, conciertos y talleres para poner en práctica el equilibrio, la coordinación, la destreza y la flexibilidad.

En esta misma línea, el Auditorio acogerá Llar, de la compañía Federico Menini. Se trata de un espectáculo original, único e innovador para todos los públicos que combina el humor, la originalidad, el ritmo y una depurada técnica de malabares, con la madera como protagonista, y que invita a reflexionar sobre nuestras raíces y los lugares que habitamos. Además, el público familiar podrá disfrutar con Gota, un espectáculo de clown contemporáneo y de magia visual sin palabras dirigido por Leandre Ribera e interpretado por el artista Txema Muñoz en el que el ingenio fluye a través de la manipulación de objetos y el teatro físico en torno a un elemento central: un simple vaso de agua.

Los asistentes podrán continuar el circuito de circo de la mano del artista José Luis Redondo con la puesta en escena de ¡Arriba!. Con habilidades que van desde moverse sobre una bicicleta hasta hacer equilibrios verticales mientras juega con diversos objetos, Redondo nos lleva del asombro que despierta el acróbata a la sonrisa cómplice que nos arranca el clown más excéntrico.

A estas propuestas se le suma un concierto de música itinerante que abrirá la sesión de la mano de la Stradixie’s Band, una banda de música swing y dixieland formada por cuatro mujeres con un repertorio de ritmos clásicos del jazz de Nueva Orleans interpretados con una frescura inigualable y una puesta en escena vibrante.

Y no dejamos la música con el taller para aprender a tocar el ukelele impartido por Salva Rey, compositor, ukelelista y agitador cultural. Más allá de su actividad como cantautor, arreglista y cantante en The Pinker Tones, durante los últimos años Salva ha desarrollado una actividad en paralelo: enseñar música a través del ukelele, instrumento del que es un gran experto.

Otra de las actividades creadas especialmente para estas noches de verano es Loop! Habitar el ritmo del juego, de la compañía Prohibit No Tocar. Se trata de una instalación dirigida a un público familiar (niños y niñas de hasta 5 años) e inspirada en un telón de circo que propone un espacio de juego sensorial para los más pequeños. Del mismo modo, quienes quieran adentrarse en primera persona en el universo del circo podrán probar los talleres abiertos de distintas disciplinas circenses, como el organizado por Los Herrerita.

Noche de magia y objetos, el arte de lo imposible

El miércoles 22 de julio, la programación continúa con la «Noche de magia y objetos», una velada dirigida al público familiar que invita a sumergirse en un universo de ilusión, creatividad y sorpresa.

La programación reunirá propuestas de ilusionismo, teatro de objetos y espectáculos visuales que juegan con la luz, las sombras y la percepción para establecer un diálogo entre tradición y contemporaneidad. En diferentes escenarios donde todo será posible, la magia adoptará múltiples formatos —itinerantes, de salón e íntimos— con la idea de ofrecer una experiencia pensada para despertar la imaginación y la capacidad de asombro de públicos de todas las edades.

Esta noche mágica tendrá su momento álgido en el Auditorio del centro cultural con el espectáculo Aluzina, del mago y creativo multidisciplinar Nacho Diago. Se trata de una propuesta teatral para toda la familia que explora a través de la magia la relación de la humanidad con la luz a lo largo de la historia y el juego de sombras que esta genera. El espectáculo invita al público a reflexionar en torno a cómo preservar esa capacidad de asombro.

Para disfrutar de la magia de cerca, el actor, mago y dramaturgo Gran Cassanyes ofrecerá su espectáculo Tot està escrit, una combinación única de magia, mentalismo, clown y monólogo cómico (stand-up comedy) en la que, a través de monólogos divertidos, lecturas de pensamiento y predicciones imposibles, el artista plantea si todo está predestinado. Otra de las actividades previstas para esa noche es la Magia itinerante, con las intervenciones de la Maga Gisell, Pere Rafart, Sergi Armentano y Naikari la Maga, cuatro profesionales que harán de la magia un cóctel de emociones.

El centro contará además con la propuesta de Maga Patricia en Magia participativa en familia, que combina un pequeño espectáculo con un taller pensado para que el público no solo observe la magia, sino que también la viva y la practique en primera persona. En esta misma línea, la actividad Artefacto: el secreto de las cosas propone, de la mano de su creador escénico, Xavier Bobés, un espacio de exploración de la poética de los objetos cotidianos. A partir de la clasificación, la asociación simbólica y la disposición espacial, todos los participantes crearán nuevos vínculos y narrativas con los objetos.

Entre las propuestas para todos los públicos destaca Los bañistas, de la compañía Clédat & Petitpierre, una performance visual inspirada en las vanguardias pictóricas que recrea una escena de playa con dos figuras de gran formato elaboradas exclusivamente con tul plisado. Estos personajes interactúan de forma lenta y juguetona con toallas y pelotas, también de tul, para construir una atmósfera veraniega poética y que evoca las películas de animación.

La música también será un punto de encuentro en distintos espacios. Las Noches de verano traerán magia e ilusión con una actuación de música itinerante de la Gumbo Jazz Band, que abrirá la velada. La noche seguirá con el microconcierto de Slalom Trio, que propone una mirada mediterránea al jazz acústico combinando la expresividad de la guitarra española con la herencia rítmica de la música manouche. Se trata de otra propuesta local seleccionada en la convocatoria de Microconciertos de 2026.

Sin dejar la música, esta noche cálida de ilusión también ofrecerá a los visitantes un taller para descubrir el theremin, uno de los instrumentos más misteriosos y mágicos que existen. Se toca en el aire, sin contacto físico, como si estuviéramos esculpiendo la música con nuestras manos.

Noche de rock ‘n’ roll: más que un estilo, una forma de vida

Las Noches de verano llegarán a su fin el miércoles 29 de julio con la «Noche de rock ‘n’ roll», mucho más que un estilo de música, una forma de vida que no caduca y que levanta pasiones. CaixaForum Barcelona ofrecerá una experiencia compartida, diversa y emocionante de conciertos, charlas con destacados músicos y talleres para bailar y aprender rock and roll.

Una de las actuaciones más esperadas de esta noche es la de La Perra Blanco, proyecto liderado por la cantante y guitarrista gaditana Alba Blanco, que llevará al escenario su explosiva mezcla de rock and roll, rockabilly, blues, rhythm and blues y soul. Considerada una de las propuestas más enérgicas de la escena estatal, la artista presenta su nuevo trabajo, Lovers & Fears, con un directo que recupera la fuerza del sonido de los años cincuenta con una mirada actual. Otro concierto que ofrecerá el centro será el de la banda barcelonesa Doc & the Mads, que revive el espíritu del rock and roll y el rhythm and blues de los años cincuenta, combinado con la frescura y el empuje de las grandes bandas británicas de los sesenta.

A estas propuestas se sumará Asombrosas guitarras, un concierto del guitarrista Mario Cobo que combina el diálogo con el público y presenta un apasionante viaje sonoro por las raíces del swing, el blues, el country y el rock and roll. Con una trayectoria impecable junto a figuras como Loquillo, Kim Lenz o Mike Sanchez y tras proyectos como Nu Niles o Los Mambo Jambo, Cobo invita al público a descubrir su faceta más personal y exploradora.

La Noche de rock ‘n’ roll también ofrecerá la actuación dinamizada de Velvet Candles, maestros en el género clásico doo wop, un subgénero que alcanzó su mayor popularidad en los cincuenta y principios de los sesenta, y que se caracteriza por sus armonías vocales a capela.

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