La pintora que hizo de una cuna y una máquina de coser algo inquietante: Carmen Laffón abre su habitación secreta en el Thyssen

Carmen Laffón miró siempre hacia lo cercano: una mesa, una cuna, una máquina de coser, un armario, una línea de horizonte al otro lado del Guadalquivir. En esos motivos discretos encontró una forma de pintar el tiempo. No necesitó grandes escenas ni gestos enfáticos, le bastaron los objetos de la casa, la luz de Sanlúcar y la materia casi deshecha del paisaje para construir su obra. El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza revisa ahora ese universo en Variaciones, una exposición que reúne 77 obras entre óleos, carboncillos y esculturas. Comisariada por Paula Luengo, la muestra es la primera gran monográfica dedicada a la artista sevillana desde su muerte, en 2021, y plantea un recorrido por los temas que Laffón trabajó una y otra vez durante seis décadas.

'Inés Laffón en la cuna' (1995), de Carmen Laffón. / CLAUDIA DEL CAMPO

Nacida en Sevilla en 1934, Laffón fue una figura singular dentro del arte español de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI. También fue la segunda mujer en ingresar como académica de número en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Pero más allá del reconocimiento institucional, su obra se impone por una cualidad menos ruidosa: la capacidad de convertir lo cotidiano en una experiencia de contemplación. Su pintura parte de la figuración, aunque con los años se va liberando de la descripción precisa. Los contornos se debilitan, las formas se vuelven más porosas y la imagen queda suspendida entre lo visible y lo evocado. El recorrido, que podrá visitarse hasta el 27 de septiembre, se abre con dos motivos ligados a la infancia: la muñeca Marcelina y la cuna. En esas piezas, realizadas entre los 60 y 90, aparece ya una tensión que acompañará siempre a la artista: la mezcla de ternura y extrañeza. La cuna, por ejemplo, no funciona solo como objeto doméstico, sino como símbolo de fragilidad, de espera, de vida apenas insinuada.

'Bodegón del galletero' (1991-1992), de Carmen Laffón. / CLAUDIO DEL CAMPO

Después llegan los bodegones, uno de los territorios donde Laffón ensaya con mayor libertad su forma de mirar. Mesas, flores, recipientes, manteles y pequeñas repisas ocupan composiciones de apariencia sencilla, pero cargadas de matices. Los objetos suelen concentrarse en el centro, mientras el entorno se desdibuja en veladuras. A partir de los 90, el paisaje empieza a filtrarse al fondo de esas naturalezas muertas, como si interior y exterior fueran dejando de ser mundos separados. La exposición dedica también un capítulo a los objetos domésticos: canastas, costureros, máquinas de coser, muebles modestos. En ellos se reconoce una memoria íntima, vinculada al trabajo manual y a la esfera privada. Las máquinas de coser cubiertas por telas introducen además un juego muy característico de Laffón: lo que se muestra y lo que se oculta, lo que permanece a la vista y lo que se adivina bajo una superficie blanca.

El paisaje urbano aparece en las vistas de azoteas, Sevilla y Sanlúcar de Barrameda. Poco a poco, la arquitectura pierde protagonismo y el cielo gana espacio. Esa depuración anuncia una de las grandes series de la artista: el Coto de Doñana contemplado desde Sanlúcar. Allí, la línea del horizonte organiza el cuadro y la luz se convierte en verdadero asunto de la pintura. Laffón no pinta Doñana como postal ni como escenario naturalista, sino como una presencia cambiante: mareas, nieblas, estaciones, reflejos y atmósferas. Uno de los conjuntos más persistentes es el de los armarios, trabajado desde los años setenta hasta casi el final de su vida. La pequeña alacena se repite diferentes versiones. Con el tiempo, el mueble se desprende de su peso realista: pierde sombra, se sitúa sobre fondos neutros y parece flotar. El objeto cotidiano se transforma así en una forma casi mental.

'Repisa improvisada' (2002-2003), de Carmen Laffón. / CLAUDIO DEL CAMPO

En la etapa final, Laffón amplía su repertorio con series de gran formato dedicadas a la cal, la sal y la viña. En la cal, se fija en los utensilios de los encaladores (bidones, cubos, mesas, carretillas) y los eleva a una categoría inesperada. En la sal, encuentra en las salinas de Bonanza una blancura extrema que empuja su pintura hacia la abstracción. Y en la viña, inspirada en el terreno que rodeaba su estudio de Sanlúcar, une naturaleza, memoria y trabajo en una instalación de cestos cargados de uvas.Variaciones propone, en definitiva, una lectura de la artista desde la insistencia. Laffón volvió muchas veces sobre los mismos motivos, pero nunca para repetirse. Cada regreso era una forma de afinar la mirada, de registrar un cambio de luz, una emoción distinta, una distancia nueva frente al mundo. Su obra demuestra que lo cercano puede ser inagotable cuando se mira con suficiente atención.