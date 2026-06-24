El papa León XIV, a los escritores: "Necesitamos vuestra imaginación y creatividad para crear espacios de libertad y autenticidad"

"Les repito a ustedes, escritores, lo que san Pablo VI dijo a todos los artistas: 'Los necesitamos'. Necesitamos su imaginación, su creatividad narrativa y su pensamiento vívido. Los necesitamos para crear espacios de libertad y autenticidad, dentro de los cuales la gracia divina pueda prometer consuelo y paz". Con estas palabras se ha dirigido el papa León XIV a una comitiva de escritores y escritoras de todo el mundo que han participado este miércoles en una audiencia privada con motivo del centenario de la fundación de la Librería Editora Vaticana.

Entre los autores presentes, el noruego Jon Fosse, premio Nobel de Literatura; el rumano Mircea Cărtărescu, eterno candidato a la medalla sueca y ganador del Formentor en 2018; las estadounidenses Marilynne Robinson y Elizabeth Strout, laureadas ambas con el premio Pulitzer; el también norteamericano de origen judío Jonathan Safran Foer; el francés Eric-Emmanuel Schmitt, Goncourt de 2010 por 'Concierto en memoria de un ángel'; los italianos Vittorio Lingiardi, Enrico Brizzi y Daniele Mencarelli; la superventas española Julia Navarro; el irlandés Colum McCann; y el francés de origen tunecino Sorj Chalandon.

A todos ellos se ha dirigido León XIV subrayando "la importancia del libro y de la escritura, una forma de expresión humana de la cual ustedes son, con su variedad de estilos y lenguajes, maestros y modelos". "Escribir, como saben, es un acto de verdad, de revelación, pues revela quiénes somos, en qué creemos y qué esperamos, el mundo al que aspiramos y el futuro con el que soñamos. En esta búsqueda de la verdad, percibimos que la verdad es sutil, revelándose a nosotros en nuestro diálogo interior con Dios y en nuestro diálogo abierto y respetuoso con nuestros semejantes", ha dicho el pontífice.

El Papa ha recibido en audiencia privada a escritores y escritoras de todo el mundo / Vatican News

En su discurso, guiños a Terencio, al papa Francisco y a C. S. Lewis. También un sentido agradecimiento por "cada vez que han sembrado semillas de reconciliación, de encuentro y de amistad". "La escritura concierne a Dios. Puede parecer una afirmación audaz, pero varios teólogos han reflexionado y escrito sobre la armonía entre el arte de escribir y la revelación del Dios bíblico. Es precisamente la estructura del Apocalipsis la que nos da la autoridad para hacerlo", ha asegurado.

Al escribir y desarrollar personajes, ha abundado el Papa, "comprendes sus puntos de vista, sus emociones, sus sentimientos, sus actitudes". "Este es el gran campo de entrenamiento de la humanidad que permite que los lectores experimenten, porque, en cierto sentido, los lectores 'viven' muchas vidas además de la suya".

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En la audiencia privada también han estado presentes autores de la Librería Editora Vaticana como Adrien Candiard, Eraldo Affinati, y Paolo Malaguti.