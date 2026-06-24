La niñera espía que envenenó a su marido y participó en el asesinato de Trotski

"Llegaré a descubrir que nuestra niñera envenenó a su marido, un espía italiano, en la misma casona de Punta Carretas donde nos daba leche por las tardes, a la salida de la escuela. Una grabación espeluznante me desvelará un segundo crimen: su participación en el asesinato de Trotski". Así arranca, de cero a cien en apenas cinco líneas, 'Mi niñera de la KGB' (Lumen), la asombrosa historia de África de las Heras, espía soviética con una hoja de servicios estelar y una escurridiza habilidad para dirigir desde Uruguay y sin llamar la atención la red de espionaje del KGB en Latinoamérica.

"Esa especie de tía que llegaba a las reuniones con pasteles de espinaca en 1940 había dibujado los planos de la casa de Frida Kahlo para el asesinato de Trotsky", recuerda la escritora Laura Ramos (Buenos Aires, 1956), para quien durante años África de las Heras fue María Luisa, la modista que cuidaba de ella y de su hermano cuando salían de la escuela Francia de Montevideo. "Los amigos de mis padres la llamaban cariñosamente ‘la gallega’, porque era española, o ‘la niñera’, porque siempre se ofrecía a cuidar de sus hijas", señala Ramos. Solo que de niñera, claro, nada de nada. Tampoco de modista. "Fue la española más condecorada por el Politburó, aún más que su amigo y posiblemente amante Ramón Mercader", leemos.

Para conseguir identidades falsas para agentes del KGB, recorría cementerios, localizaba las tumbas de niños fallecidos y conseguía partidas de nacimiento que, decía, habían de servir para procurar documentos legales a exiliados españoles

En primera persona

En su currículum, órdenes de guerrillera, estrellas rojas y galones de gloriosa partisana. ¿Su nombre en clave? 'Patria'. Telegrafista en los bosques de Ucrania contra la ocupación nazi; agente secreto en París; instructora de espías en Moscú; y una de las pocas mujeres que logró el rango de coronel dentro del KGB. Con semejantes credenciales, es comprensible que la figura de ‘Patria’ haya alimentado todo tipo de leyendas e inspirado novelas como 'La violinista roja', de Reyes Monforte; 'La muñeca rusa', de Alicia Dujovne Ortiz; y 'Mi nombre es Patria', de Raül Vallarino, pero 'Mi niñera de la KGB' puede presumir de ser el primer libro escrito por alguien que la conoció personalmente.

Sello conmemorativo dedicado a África de las Heras / EPC

"Era una gran conversadora. En su estilo despojado de toda complacencia, de tonos neutros que no admitían abrazos o caricias nos resultaba, con todo, cálida y cordial", evoca Ramos, testigo directo de una historia servida aquí como apasionante investigación periodística: durante cinco años, la también autora de 'Buenos Aires me mata' se entrevistó con la sobrina nieta de África, rastreó archivos de espías soviéticos arrepentidos y contactó con otros niños a los que cuidó en Montevideo entre 1950 y 1960. "Se ofrecerá de madrina, de abuela o de niñera de los chiquilines; oficiará de madre o de hermana de las amigas; se hará necesaria como parte integrante de cada núcleo familiar. Jamás llegará a una casa con las manos vacías", escribe.

Montevideo, ciudad de espías

Todo empezó, recuerda Ramos, con un susurro en un callejón —"la modista que los cuidaba a ustedes era una agente soviética", le dijo alguien a su hermano—, sinopsis telegráfica que resume buena parte de las andanzas de África de las Heras, llegada a Montevideo en 1947 tras casarse en París con el escritor uruguayo Felisberto Hernández. Una tapadera perfecta —el autor de 'La casa inundada' era, además de pobre y exquisito, un furibundo anticomunista— que le permitiría poner en marcha una base de operaciones encargada de confeccionar documentos falsos y coberturas para los agentes soviéticos a punto de infiltrarse en Estados Unidos. Para conseguir identidades falsas, De las Heras recorría cementerios de poblaciones del interior del país, localizaba las tumbas de niños fallecidos y conseguía partidas de nacimiento que, decía, habían de servir para procurar documentos legales a exiliados españoles. Jugada maestra y Montevideo convertido en tumultuoso nido de espías.

Esther Dosil, bibliotecaria reclutada como espía por De las Heras, le atribuye la muerte del profesor universitario Arbelio Ramírez durante un acto de Ernesto 'Che' Guevara en 1961

Entre tanto, 'Patria' ofrece sus servicios como modista y niñera para "entrar por la puerta grande de la vida doméstica y acceder a secretos e intimidades de utilidad para su trabajo de espía". Es así como llegó a trabajar para Faby Carvallo, referente del feminismo argentino, más que probable 'Maga' de Julio Cortázar y, a la sazón, madre de Laura Ramos. "Nadie podría pensar que una agente del KGB fuera amiga de una trotskista casada con el trotskista más furibundo del Cono Sur", desliza la autora, para quien el gran hallazgo de 'Mi niñera de la KGB' es una cinta de casete en la que Esther Dosil, bibliotecaria reclutada como espía por De las Heras, le atribuye la muerte del profesor universitario Arbelio Ramírez durante un acto de Ernesto 'Che' Guevara en 1961.

También desvela que en 1964 la espía soviética le pidió ayuda para trasladar el cadáver de su tercer esposo, el italiano Valentino Marchetti, al que, asegura acababa de envenenar en el mismo sillón en el que Ramos se sentaba por las tardes a merendar.