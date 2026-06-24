Marta Serrano, nombrada nueva directora general del ICAA en sustitución del fallecido Ignasi Camós

A propuesta del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento de Marta Serrano como directora general del Instituto de la Cinematografía y las Artes Visuales (ICAA) en sustitución de Ignasi Camós, que falleció el pasado mes de abril a los 56 años. El principal reto que deberá afrontar Serrano en su nuevo cargo es la aprobación de la Ley del Cine, que se halla en plena tramitación parlamentaria pero que no satisface a buena parte del sector.

A diferencia de anteriores directores recientes del ICAA, que procedían del mundo audiovisual, Marta Serrano llega al cargo con un perfil eminentemente técnico y de gestión pública. Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, es funcionaria de carrera de la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos y desde el año pasado ocupaba el puesto de vocal asesora en el Gabinete del secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí Grau. Anteriormente fue directora del Gabinete Técnico del subsecretario del Ministerio de Igualdad y desempeñó funciones en el ámbito internacional en diversos departamentos del Ministerio de Justicia.

Serrano es la cuarta mujer que accede a la dirección del ICAA desde la creación del organismo en 1986. De su capacidad de interlocución con la industria, que en las últimas semanas ha solicitado al Ministerio una ampliación del plazo para que los grupos parlamentarios puedan presentar sus enmiendas, dependerá que la esperada Ley del Cine brinde el marco normativo sólido que el sector lleva años reclamando.