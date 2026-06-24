Llega Jazzucrist, la IA creada por dos catalanes que recomienda jazz más allá del algoritmo

Lo que empezó siendo un nombre en broma con el que bautizar un teórico festival de jazz en Semana Santa ha acabado siendo una herramienta de Inteligencia Artificial con una misión: “rescatar las escenas musicales invisibles”. Es Jazzucrist (www.jazzucrist.com), el nombre con el que los informáticos Josep Mestres y Manel Vericat han bautizado su “experimento de aplicación de IA generativa”. Con él pretenden dar a conocer la actividad de jazz y otras músicas creativas de ciudades como Barcelona, Londres o Nueva York y, sobre todo, poner el foco en aquellos artistas y proyectos que nunca recomendará el algoritmo de Spotify.

“Es una forma de descubrir escenas de creación que ahora mismo son bastante inalcanzables a través de las plataformas existentes”, explica Mestres en conversación con El Periódico. Pone como ejemplo el caso de Nueva York, una ciudad que sigue siendo referencia para el jazz mundial. “Si intentas saber qué está pasando en las salas de música de creación, necesitas ir una por una, necesitas conocerlas y necesitas hacer tus propias consultas”. Hablamos de decenas y decenas de clubes y locales. La información está en internet al alcance de cualquiera, pero se encuentra tan dispersa y requiere conocer la existencia de tantos espacios de música en directo que exige una enorme cantidad de tiempo. Ahí es donde entran los poderes de Jazzucrist, que ahorra tiempo y proporciona al instante toda esa información.

“Aunque no vayas a ir a Nueva York a ver un concierto, puedes ver qué está pasando allí”, apunta el informático. En vez de dejar que sean los algoritmos quienes propongan qué escuchar, son los programadores de las salas quienes ejercen de guía, lo que multiplica el valor de su labor y la proyecta más allá de su local y ciudad. Es una forma de descubrir qué artistas componen las diferentes escenas gracias a la síntesis que ofrece la IA a partir de los criterios humanos de programación. “Quiero escuchar qué pasa en Budapest pero no a quien tiene más followers ni escuchas, sino a la gente que está tocando a menudo allí”, explica Mestres. Y eso no lo deciden todavía las plataformas de streaming.

Jazzucrist no es un proyecto finalizado sino que se está haciendo y experimentando en abierto de cara al usuario, para quien prometen que será siempre una herramienta gratuita. A día de hoy funciona como una muy útil agenda de conciertos en Barcelona, Londres y Nueva York, pero el objetivo es llegar a una decena más de ciudades a lo largo de 2027. Técnicamente, la plataforma “utiliza agentes de IA para rastrear programaciones, sellos discográficos y metadatos” con los que se genera “una red de relaciones que permiten descubrir artistas, tendencias y conexiones invisibles”, según describen en un documento de trabajo. Después, su conocimiento y criterio les permite a Mestres y Vericat filtrar y seleccionar contenidos.

Los responsables de Jazzucrist han encontrado así una forma de unir formación profesional y pasión artística. En el caso de Josep Mestres, su devoción por la música ha sido también en muchas ocasiones parte de su trabajo. Hasta 2024, y durante casi tres años, fue programador de la sala más icónica del jazz en Barcelona, el Jamboree; también director artístico de Atacdejazz, un festival de jazz que se celebró durante años en Tárrega, su localidad natal. Actualmente colabora también con el Festival de Jazz de Barcelona.

No solo de jazz vive Jazzucrist, también de música clásica. “Me fui dando cuenta de que en muchas ciudades había programaciones que combinaban ambas músicas”, explica Josep Mestres. “Y las escuelas superiores de música están haciendo ambas cosas”, añade. De ahí que junto a su socio llegara a la conclusión de que tenía sentido ofrecer información de ambos territorios musicales. “Creo que cada vez es más abierto el concepto de música de creación”, justifica Mestres, que anuncia que pronto añadirán además información sobre flamenco.