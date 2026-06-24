Juli Guiu (Les Nits Occident): “La gente ha interiorizado que la música en directo ya forma parte de su vida”

La música en directo lleva unos años encadenando crecimientos globales en público y oferta. Como director de Les Nits de Occident, así como de Cap Roig, el Suite Festival y Summerfest Cerdanya, y promotor de conciertos como los cuatro que Aitana ofrecerá en septiembre en el Palau Sant Jordi, ¿cree que se está tocando techo?

No soy futurólogo, pero, en otro tiempo, ir a un concierto era una actividad extraordinaria: la gente iba a uno al año, o cada dos años. Y, ahora, ha interiorizado que la música en directo ya forma parte de su vida. En verano, no hay nadie que no se pregunte a qué conciertos irá. No creo que eso vaya a dar marcha atrás. Lo que no puede haber son esos crecimientos del 10% año tras año. Pero lo que ocurre es global, no solo en España. Antes, unos pocos sabíamos que ir a un concierto era una pasada, y ahora eso lo ha descubierto todo el mundo.

Incluso viajar para acudir a un concierto.

Lo que está pasando con las residencias, como las de Shakira y Bad Bunny en Madrid, demuestra que este sector ya no somos “los de la cultura”, sino un motor económico que mueve turismo, restauración... Todo.

Parece que Madrid se está convirtiendo en la sede de los grandes eventos de música latina.

Es así. El gran crecimiento de la población latina en Madrid ha generado un auge exponencial y no solo de los artistas ‘top’, sino de parcelas como la música regional mexicana.

Pero Madrid no se conforma con eso: quiere ser la capital de los grandes acontecimientos en la península ibérica, y no solo los latinos: este año tienen a Bruno Mars, BTS y Kanye West. ¿Ante ese auge, qué cartas juega Barcelona, ciudad históricamente mejor situada en esa liga?

Que el artista se enamore de la ciudad, como cuando Coldplay actuó cuatro noches en el Estadi Olímpic, o si Bruce Springsteen dijera que quiere hacer aquí una residencia. Pero el Estadi tiene un aforo de unos 55.000 asistentes, dependiendo de la producción, y el Metropolitano, de 70.000. Considerando los costos, los cachés..., esa diferencia es importante. Pero, en materia de ‘arenas’, Barcelona sí que compite.

Juli Guiu, director de los festivales Les Nits de Occident y Cap Roig, en las oficinas de Clipper's Music Group. Barcelona, 15 de junio de 2028. / Belén González / EPC

En el Palau Sant Jordi tuvimos el año pasado a Lady Gaga y Billie Eilish, y ahora eligen Barcelona figuras como Olivia Rodrigo, The Strokes y Gracie Abrams. En estadios, dice Jordi Herreruela (director del Cruïlla) que aquí habría que ir pensando en construir un nuevo Olímpic solo para la música.

Me parece un poco atrevido. En Barcelona las cosas se están haciendo bien, con un concurso serio en el Fòrum e invirtiendo en un nuevo Sant Jordi Club y en la reforma de la sala grande. Pensemos también que el Barça tendrá una ‘arena’ propia en tres o cuatro años. Cuando yo estaba allí, queríamos que alcanzara un aforo de 19.500. Porque, hoy en día, en el ‘business plan’ de cualquier recinto deportivo, el ocio es una prioridad. La situación es buena, y ya no hablemos de festivales.

Usted fue vicepresidente de marketing del Barça entre 2021 y 2025. ¿Ve conciertos en el futuro Camp Nou, que tendrá un aforo de 105.000 espectadores (para el futbol), considerando lo que ha pasado en el Bernabéu?

Quizá se puedan hacer cosas, pero, cuando yo estaba, no formaba parte del plan de negocio.

Les Nits Occident ya están a punto de arrancar. El año pasado nos decía que tenía la esperanza de que el nuevo concurso suavizara algunas limitaciones relativas al aforo o el uso del ‘village’. No ha sido así.

Las condiciones son las mismas, sí. Empezamos con cuatro noches en el ‘village’ y luego, en el escenario grande, el miércoles con Taburete. Son 24 conciertos en total y con el mismo aforo (2.399 asistentes sentados).

Juli Guiu, director de los festivales Les Nits de Occident y Cap Roig, en las oficinas de Clipper's Music Group. Barcelona, 15 de junio de 2028. Foto: Belén González / EP / Belén González / EPC

En 2025 congregaron a 38.763 espectadores con un 84% de ocupación.

Siempre hay margen para mejorar, aunque cada año haya más competencia y lo notamos no solo en el público, que tiene más opciones, sino a la hora de contratar artistas. Pero hoy un festival es un paraguas en el que puedes crear una marca, una identidad, y así poder acceder a patrocinadores. Lo que marca la gran diferencia es el espacio, la experiencia.

Uno de sus reclamos de este año es Sting, que no actuaba en Barcelona desde hacía nueve años.

Él podría actuar en un sitio más grande, pero quiere este tipo de recinto. Es extraordinario tenerlo. Viene en un formato de trío, como si fuera The Police, e incluyendo ‘hits’ de su carrera en solitario. También está Mika, que es el Freddie Mercury actual, un músico con una gran educación. Buscamos el eclecticismo, porque, como se concentra todo en un mes, necesitamos abrir al máximo el perfil de público. Y tenemos la sorpresa de Hakuna Group Music.

Un colectivo de músicos con un mensaje espiritual. Dos conciertos (5 y 6 de julio) con las entradas agotadas.

¡Y las vendimos en un cuarto de hora! Son jóvenes que cantan las canciones de los campus y los retiros espirituales. De Madrid, pero el movimiento Hakuna está en toda España, con músicos de Barcelona y otros lugares. Hay todo un movimiento ahí, con cantantes como Íñigo Quintero.

Los cachés han ido trepando. ¿Cómo están este año?

Todo está muy enloquecido. Tenemos mucha competencia. Desde 2023, hay cachés que se han doblado, y no porque el artista haya pasado de vender 5.000 a 15.000 entradas, que sería normal. Contando con el espónsor y subiendo un poco el precio de la entrada, vas jugando con eso y los números salen. Me he llegado a preocupar por si esa subida haría que los recintos de 2.000 a 2.500 asistentes, como el nuestro, serían inviables, o habría que bajar el nivel artístico y ya no sería tan atractivo. Por ahora, no está pasando, pero estamos al límite.

¿Aplican precios dinámicos?

En muy pocos conciertos, cuando has llegado 80% de venta del aforo en un tiempo corto, y siempre que el ‘management’ del artista lo autorice. Así es como norma.

El Barça fichó hace poco a Olivia Rodrigo, en una nueva acción del patrocinio de Spotify que se selló cuando usted estaba en el equipo directivo del club. ¿Cómo ve ahora aquella etapa y su súbita salida?

Spotify tiene estrategias con artistas de ámbito mundial y cada uno ha sido extraordinario: Drake, los Rolling Stones, Rosalía, ahora Olivia... Mi recuerdo es fantástico, me impliqué hasta la médula, por mi manera de ser, trabajando 12 horas al día, pero era un momento complicado: Messi se había ido, el ‘merchandising’ sufría, los patrocinadores que tenían que renovar no las tenían todas, se decía que el Barça no podría pagar... Fue complicado, pero fascinante. Tengo que agradecerle a Jan (Laporta) que pensase en mí, pero tuve que decir ‘hasta aquí’, por cuestión de salud.