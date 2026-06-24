Haifaa Al-Mansour, directora de 'La mujer sin nombre': "Arabia Saudí está adelantando a países como Egipto en materia de libertades"

Durante el rodaje de la película que la convirtió en la primera directora de Arabia Saudí en completar un largometraje, 'La bicicleta verde' (2012), Haifaa Al-Mansour tuvo que trabajar desde el interior de una furgoneta, comunicándose con los actores y los técnicos mediante 'walkie-talkies'. "Las estrictas normas de segregación entre hombres y mujeres dificultaban mi trabajo con un equipo de filmación mayoritariamente masculino, y eso suponía una gran limitación para mí", recuerda sobre su ópera prima, historia de una niña saudí de 10 años que participa en un concurso escolar de recitado del Corán para ganar suficiente dinero y comprarse una bicicleta, aunque la ley le prohibe montar en una. Cuando Al-Mansour dirigió 'La candidata perfecta' (2019), sobre una joven doctora de una pequeña localidad saudí que decide iniciar una campaña para luchar contra las normas machistas imperantes, el país ya había levantado una prohibición de 35 años sobre las salas de cine, y empezado a impulsar la creación de una industria cinematográfica nacional. "Podíamos rodar libremente en las calles, aunque había personas muy conservadoras que no querían que lo hiciéramos y nos lo dejaban muy claro". Ahora, el nuevo largometraje que ha dirigido en su tierra natal es el primero que ha contado con una financiación íntegramente local.

En los cines españoles a partir de este viernes, 'La mujer sin nombre' supone también el cierre de una trilogía que Al-Mansour ha concebido en torno a mujeres "que se niegan a ser víctimas. A menudo se nos presenta como seres puros, inocentes y delicados, pero no lo somos, y con mi trabajo he querido presentar personajes femeninos problemáticos a nivel moral", nos cuenta. "Si presionas a una persona y le niegas respeto, dignidad y capacidad para tomar decisiones, su personalidad se ve afectada. La invisibilización a la que las mujeres son sometidas por sistema, sobre todo en Oriente Medio, es enormemente violenta".

Un cadáver en el desierto

En la nueva película, el cadáver de una adolescente aparece en el desierto y una mujer recién divorciada, aficionada a los relatos de crímenes reales y que recientemente ha perdido a uno de sus hijos, se involucra de forma obsesiva en el caso. A pesar de que el paso del tiempo parece garantizar que la muerte acabará archivada como un caso sin resolver, la mujer está decidida a descubrir la verdad y utiliza su trabajo en los archivos de la comisaría local como plataforma para su investigación. "Me atrajo la idea de dirigir un 'thriller' criminal porque es un género que permite explorar tensiones sociales y estructuras de poder, y plantear preguntas incómodas de manera muy accesible y sin dar la sensación de estar dando lecciones al público", afirma Al-Mansour sobre un género extremadamente poco habitual en el cine de la región. "Yo quiero hacer películas para conectar con grandes audiencias, disfrutar con ellas, reír, sentir miedo y sorprenderme junto a ellas".

Al principio de 'La mujer sin nombre' la identidad de la fallecida es un misterio, y los miembros de la hermética comunidad en la que vivía -incluidos sus propios parientes- se muestran reacios a identificarla y reconocer su muerte. "En mi país, las decisiones privadas de una mujer pueden llegar a considerarse una carga pública para toda una familia", explica la directora. "Por eso el silencio puede parecer una opción más segura que la verdad, especialmente en el seno de grupos humanos cerrados, y por eso he querido acompañar a un personaje que busca respuestas en un mundo que prefiere callarlas". En Oriente Medio, añade, es más fácil evitar el castigo tras matar a una mujer. "La vergüenza y el sentido del honor hacen que la gente no quiera investigar. No se trata solo de las leyes, sino sobre todo de cómo la tradición se transmite de padres a hijos. Pero las nuevas generaciones están hablando de ello de forma abierta, y así es como las transformaciones se inician".

Avances reales

En ese sentido, y frente a las suspicacias que el régimen del príncipe Mohammed bin Salmán despierta en buena parte de Occidente, Al-Mansour defiende que "Arabia Saudí está cambiando a gran velocidad e incluso adelantando a países como Egipto en materia de libertades" en el arte y los derechos de las mujeres. "Yo siempre pongo como ejemplo la historia de mi hermana, que estuvo divorciada durante un tiempo y que recientemente ha conseguido la custodia exclusiva de sus hijos", añade. "Los avances son reales".

Además de la trilogía rodada en su país, la directora ha dirigido en Estados Unidos dos largometrajes -el 'biopic' 'Mary Shelley' (2017) y la comedia romantica 'Desmelenada' (2018)-, y numerosos episodios de teleseries como 'Fear the Walking Dead' o 'Archivo 81'. "Trabajar allí me enseñó muchísimo sobre las exigencias logísticas de hacer cine, y regresar a Arabia me dio la oportunidad de aplicar esas lecciones a proyectos arraigados en mi propia cultura". En su opinión, la industria saudí está dando pasos de gigante gracias a la energía y la voluntad de asumir riesgos que demuestran sus profesionales. "Desde 'La candidata perfecta' ha crecido el apoyo institucional, han aumentado los programas de formación y se han creado festivales, y gracias a ello ha surgido una oleada de nuevas voces y talentos que incluye a muchas directoras jóvenes. Sobre todo en una sociedad claramente patriarcal, es muy positivo ver que las mujeres tienen un espacio para contar sus propias historias".