Bruselas recela de la adquisición de Warner por 110.000 millones por parte de Paramount y sus efectos en el cine europeo

La compra de Warner Bros. Discovery Inc. por parte de Paramount Skydance Corp. por 110.000 millones de dólares plantea interrogantes sobre la capacidad de los cineastas para llegar al público en la Unión Europea, según la comisaria europea de Competencia.

Los reguladores están examinando "hasta qué punto se reduce la capacidad de los creadores" y "productores para generar ideas en un mercado tan importante en términos de rentabilidad", declaró Teresa Ribera a Bloomberg TV el miércoles. Añadió que quiere saber si existen "alternativas que los productores y cineastas puedan encontrar" para distribuir su contenido a los hogares y las salas de cine si la operación se concreta.

La política socialista española Ribera agregó que los reguladores de la UE también están analizando si "podría haber limitaciones en términos de creatividad, reconocimiento del patrimonio cultural, idiomas, etc." como consecuencia de la adquisición de Warner por parte de Paramount.

Estas declaraciones se producen apenas un día después de que los abogados de Paramount se reunieran en Bruselas con los inspectores de la Comisión Europea que trabajan en la operación, con el objetivo de definir un plan para la aprobación regulatoria. La UE tiene como fecha límite el 7 de julio para decidir si intensifica o no su investigación.

Las normas de fusiones de la UE otorgan a los compradores un breve plazo para disipar posibles preocupaciones en materia de competencia —si las hubiera— durante la primera fase de la investigación. En este caso, las medidas correctivas deberían presentarse a principios de julio para que los funcionarios tengan la oportunidad de evaluarlas durante un breve período de prórroga.

La Comisión podría entonces aprobar la fusión o abrir una segunda fase de la investigación, lo que retrasaría la decisión unos tres meses, si bien los plazos pueden prorrogarse. Los directivos de Paramount prevén cerrar la operación en el tercer trimestre de este año, y un proceso de revisión acelerado podría permitir un cierre aún más rápido.

El escrutinio de la Comisión Europea, con sede en Bruselas, es uno de los últimos obstáculos que el director ejecutivo de Paramount, David Ellison, debe superar tras aventajar a su rival Netflix Inc. con múltiples ofertas durante más de cinco meses, visitas a Washington, reuniones con accionistas y el presidente Donald Trump, y el respaldo personal de su padre multimillonario, Larry Ellison.

La transacción, de ser aprobada por los reguladores, otorgaría a la familia Ellison el control de uno de los imperios mediáticos más poderosos del mundo. La adquisición une a dos estudios de Hollywood responsables de películas legendarias como Casablanca, Harry Potter y Misión Imposible; dos importantes cadenas de noticias, CNN y CBS; la plataforma de streaming HBO Max y decenas de canales de cable.

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—Con la colaboración de Ben Sills y Upmanyu Trivedi.