Urtasun reclama 30.000 documentos del archivo de la Fundación Nacional Francisco Franco

El titular del departamento de Cultura, Ernest Urtasun, ha instado a la Abogacía del Estado a iniciar la reclamación de los casi 30.000 documentos del archivo en posesión de la Fundación Nacional Francisco Franco, tras estudiarlos y determinar que se trata de "documentos de titularidad pública".

Esta noticia llega semanas después de que la Audiencia Nacional (AN) acordase admitir a trámite recurso interpuesto por la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) contra la resolución de Cultura que que insta su extinción definitiva.

Asimismo, Urtasun se ha referido a la reforma del Código Penal de PSOE y Sumar que busca la despenalización de los delitos de opinión. Ambas formaciones han acordado desbloquear la norma esta semana después de llevar más de dos años en el 'congelador'.

"Lo he dicho estos días: una democracia madura no puede responder a la crítica, al humor, a la sátira o a la creación artística con el Código Penal. La mejor manera de proteger una democracia no es castigar la discrepancia, sino reforzar la libertad de expresión. Por eso esta reforma no desprotege a nadie. Lo que hace es ampliar derechos y homologar nuestra legislación a los estándares europeos de protección de las libertades fundamentales", ha apuntado.

Entre las peticiones que se han dirigido a Urtasun durante la Comisión de Cultura, la diputada del PP María Soledad Cruz-Guzmán ha recordado al ministro que el sector de las galerías de arte lleva años reclamando una baja del IVA y que la semana pasada se manifestó ante su Ministerio.

Al respecto, Urtasun ha reconocido que es un "reto" y aunque ha reiterado su posición a favor de transponer la Directiva europea que permite que el arte español pueda competir con países vecinos --como Francia, Italia, Alemania, Luxemburgo, Bélgica y Portugal que desde 2022 adoptaron porcentajes reducidos del 5% hasta el 8% frente al 21% español--, ha señalado que la situación está "bloqueada" con el Ministerio de Hacienda.

"Le admito que tenemos un reto aquí. Esto se lo admito. Saben que me he manifestado abiertamente a favor de esa reducción. Tenemos un problema de 'dumping' en la Unión Europea, evidente (...) Mientras no exista una armonización fiscal, nosotros no podemos seguir trabajando, nuestro arte contemporáneo no puede seguir trabajando con un IVA menos competitivo que el resto de países. Usted sabe cuál es mi opinión. Y aquí no terminamos de desbloquear este asunto con Hacienda, pero vuelvo a reiterar mi posición", ha respondido Urtasun al PP.