Paloma Sánchez-Garnica publicará el 30 de septiembre 'Un hombre de honor', ambientada en el Nueva York de 1968

La ganadora del Premio Planeta 2024 Paloma Sánchez-Garnica publicará su próxima novela tras el verano, según ha anunciado su editorial, Planeta, en un comunicado. 'Un hombre de honor' llegará el 30 de septiembre a las librerías. se trata de una historia ambientada en Nueva York, en el año 1968, con la guerra de Vietnam y la lucha por los derechos civiles de fondo.

La protagonista, Nicole Donaldson, sueña con abrirse camino como periodista en un mundo dominado por hombres. Cuando se enamora de Frank Bernstein, un policía judío de Harlem, cree haber encontrado por fin la libertad para decidir su propio destino. Pero enfrentarse a la poderosa familia Donaldson significará desafiar todo aquello en lo que ha sido educada. La investigación de un crimen vinculado a la mafia y su relación con las más altas esferas del poder son parte de la trama.

La escritora, que en 'Últimos días en Berlín' viajó a los inicios del siglo XX para contar ascenso del nazismo y la vida cotidiana durante el estalinismo, se centra esta vez en uno de los años más convulsos de la década de los 60, testigo de numerosas revoluciones en todo el mundo. La novela se publicara simultáneamente en España y América Latina.

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