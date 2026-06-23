Ousman Umar lleva al cine su improbable historia de supervivencia: "En el primer mundo te regalan el miedo a paladas desde que naces"

Ousman Umar nació un martes de 1988 en un aldea de Ghana y su madre murió en el parto. A los 10 años ya trabajaba como soldador y a los 12 emprendió un viaje hacia Europa, "el país de los blancos", en busca de un futuro mejor. Tardó cinco años en llegar a su destino tras un periplo infernal en el que fue estafado por unos mafiosos, cruzó el Sáhara a pie, fue encarcelado y golpeado, embarcó en una patera sin saber nadar y vio morir a la mayoría de sus compañeros de travesía, incluido su mejor amigo. Pasó un tiempo recluido en el Centro de Internamiento de Extranjeros de El Matorral, en Fuerteventura, y fue enviado a Málaga, primero, y después a Barcelona, donde dormía en la calle y se alimentaba en los comedores sociales y de lo que encontraba en la basura.

Han pasado más de 20 años y Ousman Umar asegura ser "uno de los hombres más afortunados del mundo". Lo dice sentado en la terraza de un céntrico restaurante barcelonés. "La probabilidad que existía de que yo estuviera hoy aquí, respondiendo a una entrevista, era prácticamente nula, y mira, aquí estamos". El motivo de la entrevista es el estreno, el viernes 26, de 'Viatge al país dels blancs', la película dirigida por su amigo Dani Sancho que, con guion del dramaturgo Guillem Clua, adapta el libro del mismo título en el que Ousman explica su inverosímil historia y el giro que dio su vida cuando apareció en ella Montserrat Roura, su 'madre' catalana.

"Ese día había dormido en un banco de la calle Navas de Tolosa. Vi pasar a una mujer y sentí el impulso de acercarme a ella para pedirle ayuda. Ella no me entendía, pero me cogió la mano. En lugar de sentir miedo, se interesó por saber qué le quería decir y llamó por el móvil a su marido, que sí hablaba inglés". Después de indicarle cómo llegar a una oficina de la Cruz Roja, Montse le dio su número de teléfono, por si lo necesitaba. Cuando, al cabo de unas semanas, Ousman la llamó, Montse le abrió las puertas de su casa y, junto a su marido, Armand, inició los trámites para acoger legalmente al joven ghanés.

Un propósito en la vida

Una de las escenas más conmovedoras de 'Viatge al país dels blancs' es la que muestra la primera noche que Ousman pasó en casa de Montse y Armand. Interpretada por Emma Vilarasau, la mujer entra en la habitación para desear buenas noches al joven, le planta un beso en la frente y sale después de apagar la luz. Ousman prorrumpe en un llanto incontenible. "Así es como pasó -relata-. Me pasé toda la noche llorando, sin pegar ojo. Me preguntaba qué había hecho mal para merecer tanto sufrimiento, por qué había tenido que pasar tantos horrores y tanta muerte hasta llegar a la casa de Montse y Armand. Y al final entendí que la pregunta no era 'por qué' sino 'para qué'. Yo creo que todos tenemos un propósito en la vida, no estamos aquí de paso. Esa noche, yo descubrí cuál era mi propósito".

A partir de ese momento, Ousman Umar se impuso la doble misión de dar voz a todos aquellos que no tuvieron la suerte de llegar y de evitar que otros sufran las mismas calamidades por las que él pasó. Y entendió que la única herramienta a su alcance para cumplir ese propósito era la educación. Aprendió a leer y escribir, estudió catalán y castellano, completó la enseñanza obligatoria, aprobó los exámenes de bachillerato, cursó dos años de Química, terminó la carrera de Relaciones Públicas y Márketing e hizo un máster en dirección, gestión y organización de oenegés. En 2012 fundó la oenegé NASCO Feeding Minds con el fin de proporcionar acceso a la educación y a la tecnología digital a los jóvenes de Ghana. Y en ese tiempo, nunca dejó de explicar su historia.

"El mejor homenaje que podía hacer a quienes no sobrevivieron era compartir nuestra historia, para que no haya más historias como esta que explicar"

"Siempre he tenido claro que el mejor homenaje que podía hacer a los compañeros que no sobrevivieron era compartir con el mundo nuestra historia, para que no haya más historias como esta que explicar -apunta Ousman-. Por eso me decidí a escribir el libro y por eso cuando Dani Sancho me propuso llevar la historia a la pantalla vi claro que era una oportunidad fantástica, porque además se ha involucrado una serie de personas con un compromiso real, que va más allá de hacer otra película más".

Una forma de terapia

Con lo que no contaba era con acabar debutando como actor, interpretándose a sí mismo en la edad adulta (el joven Ousman está encarnado por Benjamin Kakraba). "Yo no lo veía nada claro, pero Dani me fue enredando con un poco de engaño [ríe]. Al final, estoy muy agradecido de haberlo podido hacer porque me ha ayudado mucho, me ha servido de terapia. Me ha permitido volver a mirar a los ojos a aquel niño que fui, volver a vivir sus miedos pero de una forma muy distinta, sabiendo que todo va a acabar bien".

Ousman Umar (derecha), junto al director Dani Sancho / Alberto Ortega / Europa Press

Desde esa posición a la que ha accedido después de tanto padecimiento y esfuerzo, ¿se escandaliza Ousman Umar cuando oye estos días a fuerzas políticas con responsabilidades de gobierno alardear del principio de 'prioridad nacional'? “Me parece de una hipocresía enorme -responde-. ¿Sabes de dónde viene el algodón con el que está hecha esta camisa? ¿Cuántas de estas personas que reclaman la 'prioridad nacional' están dispuestas a cultivar el algodón para hacer sus propias camisas? En un mundo globalizado como el que habitamos, solo cabe hablar de prioridad humana".

Ousman se sabe un privilegiado -"a mí me ha tocado el euromillón, la lotería más grande de la humanidad"-, pero aun así sigue expuesto a situaciones de racismo cotdiano que él atribuye al miedo. Un miedo alimentado, dice, de forma interesada. "En el primer mundo, desde el día en que naces te regalan el miedo a paladas porque el gran negocio, económico y político, está en venderte seguridad. Pero la gente debería pararse a reflexionar. Y asumir responsabilidades. Si a ti, que has nacido en Catalunya y has podido tener una escolaridad normal, alguien logra convencerte de que yo, que a los 18 años vivía en la calle y no sabía leer ni escribir, te voy a quitar el trabajo, igual tienes un problema. Y no son los inmigrantes".