‘Òh!pera’ celebra su quinta edición con tres nuevas microóperas escritas por Alicia Kopf, Pablo Macho y Pol Guasch

El Disseny Hub Barcelona (DHub) ha presentado la quinta edición del proyecto artístico ‘Òh!pera. Microòperes de nova creació’, una iniciativa impulsada por el Gran Teatre del Liceu y la Regidoria de Cultura i Indústries Creatives del Ayuntamiento de Barcelona con el objetivo de promover el talento joven de la ciudad. Este año, el proyecto tendrá lugar del 2 al 5 de julio en el recinto de la Fabra i Coats de Sant Andreu, concretamente en los espacios de la Fàbrica de Creació y el Espai Bota, y formará parte de la programación del Festival Grec de Barcelona.

El objetivo de ‘Òh!pera’ es abrir las puertas al mundo de la ópera a creadores de diferentes disciplinas artísticas, ofreciéndoles la oportunidad de adentrarse en el género operístico y formarse junto a profesionales del sector. Victor Garcia de Gomar, director artístico del Liceu, ha recalcado la importancia de esta iniciativa: “Queremos democratizar la ópera y reivindicarla como algo que todavía es esencial dentro del arte contemporáneo, fomentar la interdisciplinariedad e invertir en talento emergente”.

La dirección artística del proyecto está a cargo de Àlex Ollé, artista residente del Liceu, quien ha destacado que el proyecto busca acercar la ópera a los creadores artísticos y favorecer que los estudiantes de las escuelas de diseño puedan compartir experiencias con artistas y técnicos profesionales. Asimismo, otro de los propósitos de la iniciativa es atraer a nuevos públicos, sobre jóvenes que estén interesados en la música y el teatro.

A lo largo de sus cinco ediciones, ‘Òh!pera’ ha contado con 17 microóperas de 30 minutos y han participado unos 350 estudiantes y 100 profesionales, además de los equipos técnicos y artísticos del Gran Teatre del Liceu. En la edición de este año participan las escuelas de diseño de La Salle-URL, el IDEP Barcelona, la UPC School/CCCB y la Escola de la Dona.

Obras de estreno

Las tres óperas de corta duración que se estrenarán en esta edición serán las siguientes. ‘Jo, núvol’ cuenta con música de Sergi Puig, libreto de Alicia Kopf y dirección de escénica de Lucia de Greco. El espectáculo aborda una historia de desamor atravesada por la inteligencia artificial en un viaje que mezcla la ciencia ficción y el universo onírico.

‘La vida por los cuernos’ es una ópera que revisita con humor, erotismo y poesía el mito de Fedra, Teseo e Hipólito. Mediante un amor imposible entre una cantante de lírica y un cantaor flamenco, la historia mezcla la mitología griega con el mundo de la tauromaquia y el flamenco. La composición musical es de Anna Colom, con libreto de Pablo Macho y dirección escénica de Alexandre Rodríguez.

Finalmente, ‘Opereta’, con música de Arnau Brichs, libreto de Pol Guasch y dirección de Marc Salicrú, plantea una reflexión sobre la vida y la muerte a través de la historia de una persona que sufre un accidente y se encuentra con un ser superior encargado de decidir el destino de las personas.

Voluntad de crecimiento

Tras cinco ediciones, ‘Òh!pera’ se ha convertido en un proyecto consolidado de la ciudad de Barcelona, y Ollé ha señalado que el objetivo es que siga creciendo. La ópera de la temporada pasada ‘Estètica i massacre’, que cuenta con música de Carles Prat y texto de Carlota Gurt y que narra la obsesión por la estética a través de una pareja, ha sido la elegida este año para extender su duración a una hora para representarla en diferentes teatros del país. La obra se podrá ver en el festival Ópera a Quemarropa de Madrid el 10 de julio, en el Festival Castell de Peralada el 25 de julio, y en el Palau de Les Arts de Valencia el 17 y 18 de setiembre.