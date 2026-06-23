Kase.O: "Si eres facha, te jodes y no escuchas rap"

Kase.O regresa sin pedir permiso. 10 años después de El círculo, aquel álbum en el que Javier Ibarra abrió su cuarto interior, el rapero de Zaragoza vuelve con Camisa de fuerza, un elepé concebido desde la libertad de incomodar. Sin suavizar el golpe, su voz ha transformado esta presión en material artístico. "He querido mirar hacia fuera, hablar de los demás. Buscaba sanar ciertos traumas, no soy el superhéroe que había pintado en mis trabajos discos", ha relatado durante la presentación del proyecto en Madrid. Entre el miedo y la contradicción se mueven sus últimas canciones. Quizá, sólo él lo sabe, para subrayar todo aquello que le enfada y le remueve.

El giro respecto a El círculo resulta significativo. Entonces, Kase.O parecía ceder terreno a Javier Ibarra, al hombre vulnerable que meditaba sobre el paso del tiempo. Ahora, sucede lo contrario: es Javier quien invoca a Kase.O como máscara, escudo y altavoz. El personaje no aparece como pose, sino como herramienta de supervivencia: una forma de decir aquello que quema antes de pudrirse por dentro. "He acabado muy cansado del proceso creativo, pero ya estoy pensando cosas guapas de cara a la gira. No quiero conciertos convencionales, sino algo más teatral", ha apuntado sobre un tour que arrancará el 16 de enero en A Coruña y pasará, entre otras ciudades, por Barcelona (29 de enero), Zaragoza (20 de febrero) y Madrid (27 de febrero).

'Camisa de fuerza' es el último disco de Kase.O. / ALBA VIGARAY

Camisa de fuerza llega en pleno debate sobre la derechización del rap: recientemente, se han sumado a este género, tradicionalmente asociado a la izquierda, figuras de una ideología contraria. Algo que Kase.O ha criticado con contundencia: "Si eres facha, te jodes y no puedes escuchar rap. Todo no se puede. Este es un movimiento antirracista porque nuestros ídolos están racializados. Tenéis un montón de música para hacerlo. Aquí, en cambio, no sois bienvenidos. No hace falta que nos peguemos de hostias, pero es raro". Ya lo había dejado claro: no ha vuelto para adaptarse al clima, sino para señalarlo.

La arquitectura sonora de Camisa de fuerza recae en Harto Rodríguez, productor madrileño que ha trabajado casi tres años para levantar un paisaje oscuro y áspero. Estos temas no buscan el brillo inmediato ni la fórmula de consumo rápido: suenan a rap de peso, de frase trabajada. Un núcleo al que se han sumado R de Rumba, Hazhe, Animoss, Sabio.Beats y NicoJP, además de N-Wise, Evaristo, Nach, Zatu y Violadores del Verso. "Ha sido un álbum muy improvisado. El proceso ha sido orgánico" ha explicado. El título, por su parte, funciona como imagen central: la ropa aprieta, pero delimita el espacio en el que la rabia, la impotencia y la lucidez pueden hacerse escritura. En un tiempo obsesionado con vigilar cada palabra, Kase.O reivindica el derecho a fallar, pensar, contradecirse y seguir creando.

Apoyo a Gaza

Su regreso tiene algo de ajuste de cuentas. Pocos artistas han marcado tanto la manera de entender la rima y la ambición literaria del rap en castellano. Este disco no intenta reconciliar a Kase.O con todos: lo sitúa otra vez en el centro de la conversación, allí donde la libertad de expresión deja de ser lema y se convierte en conflicto. "Me gusta creer que soy un artista de culto. A mí me viene bien que ahora las canciones sean más cortas porque así curro menos. No obstante, también hago melodías de cuatro minutos. No siento ninguna presión. Todo me viene bien. Ojalá sacar una canción guapísima al mes, pero no tengo esos brotes de inspiración".

Kase.O arrancará su próxima gira el 16 de enero en A Coruña. / ALBA VIGARAY

Durante el verano pasado, Kase.O actuó en diversos festivales relacionados con el fondo de inversión KKR, al que se vinculó con empresas de defensa israelíes y asentamientos en territorios palestinos. A diferencia de otros artistas que cancelaron su participación, él mantuvo las fechas por motivos contractuales, donando parte de los beneficios a oenegés. "He hecho más por Gaza que todos los que me criticaron", ha sentenciado hoy. De hecho, siempre que recibe un juicio, intenta no darle demasiada importancia. Es su escudo para mantenerse fuerte. "Me produce entre pena y asco que alguien quiera dañarme así. No es necesario y jode. No entiendo algunas actitudes".