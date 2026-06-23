La consellera de Cultura defiende el "despliegue sólido" del Pla Nacional del Libre con 20 millones de euros

El Plan Nacional del Libro y la Lectura de la Generalitat recibió en 2025 un total de 9,9 millones de euros para su desarrollo, una cifra un 6 % superior a la presupuestada, según ha informado el Departamento de Cultura.

En el Consejo Nacional de la Lectura de este martes, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha presentado el informe de 2025, año en que se completaron o se empezaron a ejecutar 72 de las 73 actuaciones previstas del plan y que acumuló prácticamente el 50 % de la inversión total del plan entre 2023 y 2025, unos 20 millones de euros.

En esta línea, el aumento del dinero recibido en 2025 se debió a 8 medidas que estaban previstas que empezaran el año anterior y se reprogramaron para el siguiente.

Algunas de las medidas destacadas han sido las 12 becas para la creación para autores noveles, convocadas por la Institución de las Letras Catalanas y pensada para impulsar la creación de obras en catalán u occitano por parte de autores con una o ninguna obra publicada.

Balance del primer ciclo de despliegue

En la jornada del consejo, que es el máximo órgano supervisor del Plan Nacional del Libro y la Lectura, también se ha presentado el primer balance del plan, que incluye los tres primeros años de desarrollo del proyecto.

Así, la mayor parte de la inversión de 20 millones ha sido destinada al soporte del ecosistema del libro, con 10,7 millones de euros, seguido de actuaciones de fomento del hábito lector, con 7,5 millones.

El informe detalla el "despligue sólido" de las actividades, con solo una de las 73 propuestas en fase de ejecución fuera del primer periodo.

De esta manera, el Departamento de Cultura, junto con el Departamento de Educación, tienen como objetivo para los próximos años "reformular y redimensionar las líneas estructurales" para garantizar el acceso a la lectura y consolidar el plan.