Amazon MGM Studios se suma por primera vez a CineEurope, la gran cita del audiovisual en Barcelona

Desde su llegada al CCIB en 2012, CineEurope se ha consolidado como el escaparate europeo de los grandes estrenos cinematográficos. En esta edición participan 11 estudios, entre los que se encuentran The Walt Disney Studios, Warner Bros. Pictures, Universal Pictures, Paramount Pictures, Sony Pictures Releasing, StudioCanal, Lionsgate, Angel Studios y Mubi; y, como novedad, se incorporan por primera vez Amazon MGM Studios y Laika. Todos ellos presentarán a los profesionales acreditados, en sesiones exclusivas y a puerta cerrada, las producciones que marcarán la cartelera internacional de los próximos meses, en un entorno diseñado para preservar la confidencialidad de los contenidos antes de que lleguen al gran público.

El programa incluye un amplio calendario de conferencias y seminarios dirigidos por expertos del sector, en los que se analizan las tendencias actuales, los retos de futuro y las innovaciones que están transformando la experiencia cinematográfica. En una edición marcada por el 35º aniversario de CineEurope, el evento cuenta también con una zona expositiva de 6.800 m² en la que 72 empresas líderes presentan las últimas soluciones aplicadas a la exhibición, desde tecnologías de proyección y sonido hasta nuevos servicios para la gestión y la experiencia del público en las salas.

El Auditori Fòrum CCIB, preparado para la gran pantalla

Para acoger CineEurope en las mejores condiciones técnicas, el Auditori Fòrum CCIB se transforma de nuevo en una auténtica sala de cine de primer nivel, adaptada a los estándares más exigentes.

El Auditori Fòrum CCIB mantiene las pantallas de gran formato de 16,95 metros de ancho y 7,10 metros de alto, concebidas para garantizar una visualización óptima desde cualquier punto de la sala y reproducir las proyecciones con la máxima fidelidad artística y técnica.

En cuanto a la proyección digital, se despliega un sistema de alta potencia con tecnología Barco de última generación, formado por cuatro proyectores láser 4K —dos de ellos Series 4 de 55.000 lúmenes— y dos proyectores LS4K HDR que incorporan en el Auditorio del CCIB tecnología HDR de nueva generación. En conjunto, esta infraestructura permite proyectar contenidos de gran formato con mayor nitidez, brillo y rango de contraste, unas condiciones esenciales para mostrar las producciones cinematográficas más avanzadas con la máxima fidelidad.

La experiencia se completa con un sistema de sonido Dolby 7.1 reforzado con 50 altavoces (QSC y Kelonik Cinema Sound), distribuidos estratégicamente por toda la sala para garantizar un audio preciso, equilibrado y envolvente, capaz de situar al público en el centro de la acción.

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Los premios de la industria

Como parte del programa, también se entregan los CineEurope Gold Awards, que reconocen la trayectoria y el compromiso de los profesionales del sector, así como los galardones al Exhibidor Internacional del Año y al Distribuidor Internacional del Año. El palmarés incluye también los UNIC Achievement Awards, por contribuciones destacadas a la industria cinematográfica europea; el UNIC & Coca-Cola Retail Award, dedicado a la experiencia comercial en las salas; y el Comscore European Box Office Achievement Award, que reconoce el éxito europeo de taquilla y que este año recae en The Walt Disney Studios por Avatar: Fire and Ash.