El 14,1% de los turistas visitó Barcelona por su oferta cultural y musical en 2025

Barcelona consolida su posición como uno de los grandes destinos culturales y musicales de Europa. Según los datos del Informe Anual 2025 de Perfil del Turista de Barcelona ciudad, el 14,1% de los visitantes que llegaron a la capital catalana durante el pasado año participaron en actividades vinculadas a las artes performativas, como conciertos, festivales de música, teatro, cine o ferias culturales. En concreto, la música destaca especialmente dentro de esta oferta cultural escogida. Entre los turistas que realizaron este tipo de actividades, el 48,5% asistió a conciertos y el 21,7% acudió a festivales de música. Además, un 16,1% de los visitantes acudió al teatro, un 9,8% vio espectáculos de flamenco y un 9,2% fue al cine.

Por ejemplo, la última edición del Primavera Sound, celebrada hace dos semanas, entre el 4 y el 6 de junio, contó con 287.000 asistentes y un 62% de público internacional de 145 países, entre los que destacan Estados Unidos, Reino Unido e Italia. Por su parte, el festival Sónar, que celebrará su edición de 2026 entre el 18 y el 20 de junio, contó con un 30% de público internacional de hasta más de 90 países, según datos de 2024. El turismo de conciertos también se habría visto impulsado por grandes eventos musicales que habrían atraído a personas de fuera de Barcelona, tanto a nivel nacional como internacional, como ha sucedido durante este 2026 con la gira de Rosalía, con dos conciertos en el Palau Sant Jordi, o la de Bad Bunny, con otros dos en el Estadi Olímpic.

La misma encuesta también afirma que aquellas personas que participan en actividades relacionadas con las artes performativas permanecen en la capital catalana una media de 5,1 noches, aproximadamente medio día más que el conjunto general de turistas. También se observa una mayor tendencia a alojarse en casas de amigos o familiares: el 25% de estos visitantes opta por establecimientos de no pago, una proporción superior a la registrada en el conjunto del turismo de la ciudad.

Motivación principal

Para una parte significativa de estos viajeros, la cultura es el principal motivo del desplazamiento hasta la ciudad. En concreto, el 14,6% afirma que el evento cultural fue la motivación principal para visitar Barcelona. Además, este perfil de turista suele planificar con más antelación su viaje: el 12,8% decidió que viajaría a la ciudad entre seis y doce meses antes de la visita, frente al 10,3% de la media general. Asimismo, los turistas puntuaron un 9,4 la arquitectura de Barcelona, con un 9 su cultura y con un 8,6 la oferta de entretenimiento de la ciudad durante su estancia.

El turismo musical también presenta un componente social más marcado. El 21,3% de estos visitantes viaja con amigos, una cifra superior al 18,8% registrado para el conjunto de turistas que llegan a Barcelona. En términos económicos, el gasto diario de este segmento se mantiene prácticamente en línea con la media de la ciudad. Los turistas vinculados a actividades culturales y musicales realizan un gasto medio de 107,54 euros por persona y día, frente a los 106,27 euros del conjunto de visitantes, una cifra que excluye el transporte y el alojamiento.

Gran volumen de eventos

De hecho, Catalunya se consolida así como uno de los grandes territorios de la música en vivo en la Península. Según PULSO, la cuarta edición del Observatorio de Marcas en la Industria Musical impulsado por Superstruct Entertainment, Fever y Omnicom Media, la región se sitúa entre los tres territorios con mayor volumen de eventos musicales del país, junto a Madrid y Andalucía. En concreto, uno de cada cinco festivales que se celebra en España suceden en la región. Esto supone el 19% del total nacional y se sitúa como la comunidad con mayor peso. Catalunya ocupa, además, la tercera posición en conciertos, con un 14% del total, solo por detrás de Madrid (26%) y Andalucía (22%).

Catalunya también se sitúa entre los territorios que lideran el gasto medio tanto en conciertos de pago (148,9 euros), como en festivales masivos (168,9 euros) y sesiones de electrónica (94,4 euros). Además, registra una frecuencia de asistencia superior a la media. Asimismo, el mismo estudio afirma que casi la mitad de la Generación Z reconoce que los conciertos influyen a la hora de decidir un viaje o planificar una escapada y, en el caso de los festivales, el 46% de los asistentes viaja a otra ciudad o país para acudir a uno.