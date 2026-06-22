'True crime', entre el rigor periodístico y el conflicto ético: "La narración está hoy basculando mucho hacia la figura del asesino", advierte un experto

Popularizado en el siglo XIX con la divulgación de los relatos de bandoleros y el nacimiento de la prensa de sucesos y convertido hoy en un muy exitoso formato televisivo (y de pódcast), el llamado 'true crime', género de no ficción centrado en reconstruir crímenes reales, despierta entre el público una enorme fascinación al tiempo que suscita importantes cuestiones de índole ética. Con el propósito de arrojar algo de luz sobre esa zona gris en la que se mueve en ocasiones el género, la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) reunió en el Palau Macaya a cuatro expertos para hablar de los dilemas éticos a los que se enfrenta el 'true crime' en un momento en el que las dinámicas de producción de las plataformas de 'streaming' aumentan el riesgo de convertir la tragedia en espectáculo.

Desde el primer momento quedó claro que no se trataba de someter a juicio a un formato que, por otro lado, ha demostrado un tirón y una capacidad adaptativa incuestionable ya desde los días en que Truman Capote convirtió un sórdido crimen en un triunfo literario con 'A sangre fría' y la difusión del semanario 'El Caso' superaba los 100.000 ejemplares. "El 'true crime' es una manera que tiene la sociedad de contarse a sí misma cosas que la han traumatizado", resumió Marta Sánchez Esparza, profesora de Comunicación en la Universidad Rey Juan Carlos y coautora del libro '21 dilemas éticos del true crime contemporáneo'. Pero, tal como subrayó el catedrático Alfonso Méndiz, coautor del citado estudio y rector de la UIC, existen unos peligros y unas líneas rojas que conviene no desatender.

La narrativa del villano

"A mi juicio, hay tres criterios que deben prevalecer: la búsqueda de la verdad, el respeto a las víctimas y a sus familiares y la intención de informa"”, señaló Méndiz, que abrió un melón interesante cuando advirtió de que en el 'true crime' de hoy "la narración está basculando mucho hacia la figura del asesino". "Estamos dándole demasiada autoridad al criminal -añadió- y eso es algo que hay que reequilibrar". Marta Sánchez Esparza vinculó esta tendencia al cambio de modelo de negocio en el panorama audiovisual. "Antes, había unos códigos rígidos que todo el mundo cumplía a la hora de hablar de según qué asuntos -apuntó-. Ahora, con las plataformas, ha cambiado la narrativa sobre los villanos y es mucho más frecuente encontrar relatos en los que el criminal es un personaje con el que empezamos a empatizar y al que incluso admiramos".

Albert Sáez, director general de Contenidos de Prensa Ibérica, durante una de sus intervenciones / Manu Mitru

Desde su posición de "optimismo antropológico", Albert Sáez, director general de Contenidos de Prensa Ibérica y presidente del comité editorial de EL PERIÓDICO, destacó que la creciente presencia de periodistas en este tipo de producciones es un factor que contribuye dotar de equilibrio y rigor las historias y a combatir la tentación del amarillismo. Aun así, constató que ese axioma periodístico que dice que "los hechos son caros y las opiniones son baratas" tiene un peso sobre este tipo de productos y se preguntó si, ante la dificultad que plantea en ocasiones llegar a la verdad, "el periodismo no tendría que estar más preocupado en sembrar dudas que en aportar falsas certezas".

Sobre la posibilidad de una futura regulación legal que afecte al formato, Santiago Tarín, histórico periodista de sucesos de 'La Vanguardia' y autor de relatos basados en crímenes reales, abogó por que sean los responsables de estas producciones los que pongan los límites y, en esa misma línea argumental, subrayó la importancia de "educar a quienes se van a dedicar a esto". Un llamamiento al que se adhirió Alfonso Méndiz, que comentó que los recursos narrativos que se emplean en el 'true crime' -los primeros planos, la "música tenebrosa"...- tienen "implicaciones éticas" y el público debe ser capaz de entenderlo. "Hace falta alfabetización mediática", afirmó. A lo que Sáez apostilló: "Yo, con que haya alfabetización me conformo".