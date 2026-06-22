Estos son los dos únicos asistentes al funeral de David Hockney, que gestionarán un legado milmillonario

El célebre artista británico David Hockney, fallecido el 11 de junio a los 88 años, tuvo un funeral estrictamente privado al que solo asistieron dos personas de su círculo más cercano: su pareja y colaborador de larga trayectoria, Jean-Pierre Gonçalves de Lima, y su sobrino nieto, Richard Hockney.

Jean-Pierre Gonçalves de Lima fue durante años una figura clave en la vida personal y profesional del artista. De perfil muy discreto, trabajó como asistente principal y gestor del estudio de Hockney, convirtiéndose en uno de sus colaboradores de mayor confianza. Desde septiembre de 2023 forma parte del patronato de la David Hockney Foundation, la entidad creada por el artista en 2008 para conservar, estudiar, exhibir y difundir su obra, una colección que reúne más de 8.000 piezas. Tras la muerte de Hockney, Gonçalves de Lima ha quedado además como uno de los fideicomisarios encargados de velar por su legado artístico. Los registros públicos indican que nació en diciembre de 1964, tiene nacionalidad francesa y está vinculado oficialmente a la fundación con sede en Londres.

Por su parte, Richard Hockney, sobrino nieto del pintor, es otra de las personas llamadas a preservar la herencia artística y patrimonial del creador británico. Aunque mantiene un perfil aún más reservado, forma parte del patronato de la fundación y fue, junto a Gonçalves de Lima, una de las dos únicas personas presentes en el funeral privado, celebrado de acuerdo con los deseos expresos del artista.

La David Hockney Foundation custodia más de 8.000 obras, y diversas estimaciones publicadas en 2024 y 2026 por medios británicos valoraban ese fondo en más de 1.000 millones de libras esterlinas (más de 1.300 millones de dólares).

Su obra más cotizada fue 'Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)', que se vendió en una subasta de Christie's en Nueva York por 90,3 millones de dólares (unos 79,9 millones de euros al cambio de entonces) en 2018. En ese momento se convirtió en la obra más cara jamás vendida de un artista vivo.

Aunque algunas de sus obras alcanzaron precios cercanos a los 90 millones de dólares en subasta, el conjunto de las más de 8.000 piezas conservadas por la David Hockney Foundation está valorado en más de 1.000 millones de libras, convirtiendo el legado del artista británico en uno de los patrimonios artísticos más importantes del mundo contemporáneo.