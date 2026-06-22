¿Cuáles son los tamaños de los dragones que aparecen en la serie ‘La casa del dragón’?

Aunque no hayas visto ‘Juego de tronos’ ni su precuela ‘La casa del dragón’, es imposible no saber que estas criaturas fantásticas tienen un gran protagonismo en ambas series. Este lunes 22 se estrena en HBO Max la tercera temporada de ‘La casa del dragón’ y, para celebrarlo, hagamos un repaso a cuáles son los dragones más importantes de la serie, sus características y el tamaño aproximado de cada uno.

Balerion

Aunque ya había fallecido antes de empezar la serie, Balerion, conocido como el Terror Negro, fue el dragón más grande de la historia de la Casa Targaryen. Su jinete era Aegon el Conquistador y tenía un color oscuro y mucho poder de destrucción. Medía entre 150 y 190 metros de longitud.

Vhagar

Actualmente, Vhagar es el dragón más grande de la serie. Su jinete es el príncipe Aemond Targaryen. Esta hembra, que es la más anciana, tiene una longitud de entre 110 y 150 metros.

Vermithor

Conocido como Furia de Bronce, este dragón está montado por Hugh Hammer. Sus escamas son de tonos bronceados y es el segundo dragón vivo más grande. Tiene unos 100 años y su longitud alcanza los 90 metros.

Silverwing (Ala de Plata)

Actualmente, su jinete es Ulf el Blanco. Sus escamas son de un color plateado y se estima que mide entre 75 y 85 metros.

Dreamfyre

Una de las dragonas más antiguas. Sus escamas son de una tonalidad azulada y sus alas son de color plateado. Su longitud se sitúa entre los 65 y los 80 metros.

Caraxes

Un dragón con un cuello inusualmente largo. Sus escamas son rojas y está montado por Daemon Targaryen. Puede llegar a medir 75 metros.

Meleys

Apodada la Reina Roja por su tonalidad rojiza, fue la montura de Rhaenys Targaryen. La dragona murió en una batalla contra Vhagar, pero era uno de los dragones más rápidos y ágiles. Su tamaño rondaba los 60-70 metros.

Syrax

La dragona de Rhaenyra Targaryen. Reconocible por su color amarillo, no destaca por su tamaño, ya que mide entre 40 y 50 metros.

Sunfyre (Fuegosol)

Sus escamas son doradas y sus alas de un tono rosado. Murió en batalla y su jinete fue Aegon II. Medía entre 30 y 40 metros.

Seasmoke (Bruma)

Es el dragón de Addam de la Quilla. Es de color gris plateado y destaca por su rapidez. Mide unos 40 metros.

Tessarion

Conocida como la Reina Azul, es el dragón de Daeron Targaryen. Sus escamas son de un color azul cobalto y mide entre 20 y 30 metros.

Vermax

Está montado por Jacaerys Targaryen y es un dragón joven con escamas de color verde y cuya espina dorsal es de una tonalidad roja. Su longitud ronda los 25 metros.

Moondancer (Danzarina Lunar)

Es el dragón de Baela Targaryen. Es un dragón ágil y mide entre 15 y 25 metros.

Arrax

También falleció en la serie. Era el dragón del joven Lucerys Velaryon y se calcula que medía unos 15 metros.

Cabe destacar que HBO no ha publicado nunca las medidas exactas de los dragones, y que las cifras que se tienen como aceptadas son estimaciones de los fans, los medios especializados y las comparaciones visuales entre criaturas.