EL PERIÓDICO te invita a participar en su nuevo #afterwork con Sandra Bestraten, la nueva decana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Los astros se han alineado este 2026 para que la arquitectura esté más presente que nunca en Barcelona. De las importantes obras en marcha y proyectadas que cambiarán la cara de la capital catalana al centenario de Antonio Gaudí, la Capitalidad de la Arquitectura, el Congreso Mundial de Arquitectos (que empieza este domingo 28 de junio), sin olvidar la crisis de vivienda y la necesidad de una arquitectura acorde con las exigencias climáticas del presente, son muchos los estímulos que han puesto la arquitectura en el centro de la conversación.

De todo ello hablará la nueva decana del COAC, Sandra Bestraten, que desde el pasado 17 de junio ejerce de ‘arquitecta de los arquitectos’ tras ser elegida por sus colegas de profesión con la directora de EL PERIÓDICO, Gemma Martínez, en un ‘afterwork’ que tendrá lugar este jueves 25 de junio en Casa Cupra Raval (la antigua Casa Seat, en paseo de Gràcia con la avenida Diagonal) a las 19 horas.

Bestraten fue elegida el pasado mes de mayo nueva decana del Colegio de Arquitectos de Catalunya (COAC), cargo que asumirá hasta 2030. Se graduó por la ETSAB-UPC y es profesora en esa misma escuela y en la UIC. Inició su carrera con un proyecto en la Universidad Indígena de la Chiquitania (Bolivia), basado en la autoconstrucción y materiales locales.

Desde entonces, ha presidido la ONG Universidad sin Fronteras, ha formado parte de la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la UPC y pilota, junto a su marido Emili Hormias, el despacho Bestraten Hormias Arquitectura. Instalaron su estudio en pleno Bellvitge (L'Hospitalet de Llobregat), donde hoy reside; una estrecha implicación vecinal que la llevó a firmar recientemente el libro De la Zona Franca a la Marina. 100 anys d'habitatge social a Barcelona (1925-2025).

En 2018, año de inflexión, culminó la rehabilitación de Ca la Dona y fue elegida presidenta de la Demarcación de Barcelona del COAC, bajo la histórica decanía de Assumpció Puig. Hoy es la segunda mujer decana de la institución, tras vencer en las urnas a Guim Costa.