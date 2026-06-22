Naim Smaili, autor de la nueva canción viral 'El cargol ja no treu banya': "Nunca me habían invitado a una fiesta de cumpleaños'

¿Cuántos catalanes han escuchado, en las últimas semanas, la nueva versión de 'Cargol, treu banya'? Muchísimos. De hecho, podría decirse que la canción se ha puesto de moda e incluso ha traspasado fronteras. Naim Smaili (Aviñón, 2003) se ha hecho popular gracias a su reinterpretación de este himno infantil. En esta versión, sin embargo, el caracol ya no "treu banya", ni “puja la muntanya", ni tampoco “treu vi”, porque “l'ha xafat un marroquí”. El vídeo en el que aparece cantando el joven de Aviñón acumula más de dos millones de reproducciones en TikTok. A raíz de este éxito, el joven también ha versionado otras canciones populares, como 'Patim, patam, patum', 'En Patufet' o 'En Joan petit quan balla'. A través del humor y la ironía, Smaili explicó en una entrevista al Regió7, del mismo grupo editorial que 'Diari de Girona', que utiliza estas adaptaciones para plantar cara al racismo y a los tópicos con los que conviven muchas personas racializadas.

Nacido en Aviñón en octubre de 2003, Naim Smaili vive desde hace unas semanas un momento de gran exposición mediática. Lo que en un principio debía ser un vídeo humorístico grabado con sus amigos se ha convertido en un éxito viral que le ha llevado a actuar ante 30.000 personas en el festival Cabró Rock de la mano de Figa Flawas. "Con los colegas siempre hemos cantado, pero hasta ahora no habíamos grabado nada", explica. Antes de lanzarse a versionar canciones infantiles catalanas, ya habían publicado algunos vídeos en las redes sociales. Uno de los más destacados es 'Una nena catalana', que acumula cerca de medio millón de visualizaciones. "Vimos que a la gente le gustaba y decidimos continuar", añade.

¿Pero cómo surge una idea así? "Cuando te gusta la música y el ritmo, siempre intentas versionar canciones y darles un aire más animado", explica Smaili. Por eso, enseguida se fijaron en composiciones propias de la infancia. "Decidimos darles un giro y modernizarlas". 'Cargol, treu banya' fue la primera propuesta de este repertorio y la que, por el momento, ha tenido más éxito. Aun así, el joven de Aviñón confiesa que "es la que peor hemos preparado" y que surgió de forma inesperada, cuando ya estaban a punto de dejarlo correr. "Pusimos la primera base que encontramos, empezamos a grabar y salió la versión", detalla.

Aunque la imagen más visible es la de Naim, el escenario de las grabaciones y la presencia de sus amigos haciendo los coros son elementos clave de la propuesta. "Quedamos tres colegas y yo en mi coche, ponemos una instrumental y vamos probando diferentes sonidos y cantando encima hasta que vemos que encaja bien". Tras este primer éxito, también ha versionado 'Patim, patam, patum', 'En Joan petit quan balla', 'Plou i fa sol' y 'El gegant del pi'. Ahora trabaja en una versión de 'Sol solet' y en la grabación de algunas de estas propuestas en estudio.

Crítica social con ironía y humor

Más allá de grabar en el coche con sus amigos y de versionar canciones tradicionales catalanas, otro elemento característico de la propuesta del joven es la crítica social que incluye en sus letras. "Hay mucha gente racista que odia a los de fuera o a las personas de origen extranjero. Creen que criticándonos nos veremos afectados, pero no". En este sentido, Smaili tiene claro cuál es la mejor herramienta para combatirlo: "El humor y la ironía son la mejor forma de reírnos de lo que piensan". Ese es, de hecho, el mensaje que quiere transmitir: "No siempre hay que pagar con la misma moneda".

Aunque lo que busca es hacer frente a los tópicos racistas, el joven de Aviñón se ha encontrado con algunas críticas: "Hay marroquíes que piensan que me estoy riendo de ellos y hay muchos catalanes que dicen que me estoy burlando de nuestra infancia, que también es la mía". Este grupo, sin embargo, es mucho menor que el de las personas que se han enganchado a su propuesta y la han convertido en un fenómeno viral.

La crítica que incluye en sus canciones parte, sin ir más lejos, de su propia experiencia. "A mí nunca me habían invitado a una fiesta de cumpleaños. Todos los de la clase iban menos yo y otra compañera de origen marroquí", explica. Según él, estas situaciones "te afectan cuando eres pequeño, pero te hacen más fuerte el tiempo". También le han ayudado a forjar su personalidad: "Sabes lo que quieres aceptar y lo que no, y te das cuenta enseguida de quién merece estar a tu lado. Aprendes a leer a las personas". El hecho de utilizar el catalán también es, para él, una reivindicación: "Hay mucha gente que, aunque yo les hable en catalán, me responde en castellano. Es como si no lo aceptaran", detalla.

Otro de los aspectos que el joven destaca es la delincuencia, un asunto que está a la orden del día y por el que a menudo se señala a la comunidad marroquí: "Nos meten a todos en el mismo saco. Pero hay de todo: yo trabajo, soy respetuoso y ayudo siempre que puedo".

Un 'boom' inesperado

Este 'boom' que está viviendo Smaili le ha pillado desprevenido, aunque él mismo asegura que "desde pequeño había pensado que de mayor llegaría a ser alguien". Ahora tiene que compaginar su trabajo como vigilante de seguridad, actualmente en turno de noche, con la música: "Descanso muy poco, pero hay que sacrificarse un poco para poder llegar a hacer lo que te gusta", apunta. Aun así, el joven de Aviñón explica que ya de niño apuntaba maneras: "En la escuela, en cuanto podía, me escapaba al aula de música para coger algún instrumento y ponerme a tocar. Siempre he tenido ritmo", confiesa.

Ahora, sin embargo, tiene claro que no puede lanzarse de cabeza y prefiere mantener su empleo estable mientras trabaja para desarrollar su carrera artística: "Estoy trabajando en muchas cosas para poder dedicarme a la música; sería un sueño". De momento, ya se han puesto en contacto con él dos discográficas, está grabando en estudio algunas de las canciones que tiene publicadas en TikTok y ha actuado en el festival Cabró Rock junto a Figa Flawas ante 30.000 personas, un logro que pocos artistas pueden explicar.

"Yo estaba en casa, muy tranquilo, y me contactó el productor de Figa Flawas", explica. Le propusieron hacer una pequeña actuación con ellos en el festival de Osona. "Acepté directamente. Pensé: “Es una oportunidad que muchos artistas desean, no cualquiera puede tenerla", añade. Dicho y hecho, se plantó el sábado 13 de junio en Vic y cantó sus temazos. "Fue brutal, me inspiró y me dio mucha alegría", asegura. Aunque al principio estaba muy nervioso, antes de salir al escenario se repitió una idea muy clara: "Tengo que petarlo, porque si no lo hago ahora, no lo haré nunca".