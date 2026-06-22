Los jóvenes nacidos en 2008 pueden solicitar a partir de hoy los 400 euros del Bono Cultural Joven

Los jóvenes nacidos en 2008 -que hayan cumplido ya los 18 años o vayan hacerlo a lo largo de 2026- pueden solicitar desde este lunes y hasta el 31 de octubre el nuevo Bono Cultural Joven que amplía la categoría de gasto a la compra de instrumentos musicales, material para la creación artística o formación.

En un acto celebrado en el Teatro Valle Inclán de Madrid, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha presentado la campaña de publicidad institucional que, en esta quinta edición, lleva por lema 'La cultura la haces tú' y ha avanzado que en estas primeras horas al menos 10.000 jóvenes ya lo han solicitado en la web habilitada para ello.

Con esta campaña que se apoya en la imagen '08', un término con el que las personas nacidas en ese año se refieren a sí mismas, se aspira a que el bono sea más accesible y llegue los sectores de población más vulnerables y para ello el Ministerio de Cultura colaborará con entidades del tercer sector.

Se trata, ha dicho el ministro, de conseguir que el bono sea "lo más democrático posible y llegue a todos los barrios de España, independientemente de la renta y el código postal".

Para solicitar el bono, las personas que cumplen 18 años en 2026, tendrán que registrarse y hacer el proceso de solicitud en la web https:// bonoculturaljoven.gob.es

Casi 4.000 entidades adheridas

A partir de la concesión de la ayuda, los jóvenes disponen de un año para utilizar los 400 euros en las 3.952 entidades adheridas de toda España.

El bono cultural funciona como un tarjeta prepago que el beneficiario puede tener de forma virtual en su móvil o recibir de forma física en su domicilio.

Urtasun ha subrayado que el bono quiere fomentar la cultura desde un rol más activo y participativo: "Ampliamos el horizonte porque queremos que no solo sirva para acceder a la cultura, sino también para hacerla. La cultura no es solo consumo, es práctica, creatividad, participación, comunidad y desarrollo personal".

A esta ayuda tienen derechos los jóvenes que cumplan 18 años en 2026, que sean de nacionalidad española, posean residencia legal en España, sean solicitantes de asilo, desplazados temporales o extranjeros extutelados.

Según datos del INE, se trata de 561.459 potenciales beneficiarios en todo el país.

Dos modalidades de consumo

Desde hoy, las personas que lo soliciten podrán elegir entre dos modalidades.

Una modalidad en la que los 400 euros se destinan a una sola categoría a elegir entre: cursos y talleres de contenido cultural en modalidad presencial y en línea; instrumentos musicales o medios de creación y material artístico.

En la segunda modalidad, los 400 euros se podrán repartir entre estas áreas: entradas y abonos para artes en vivo y audiovisuales, patrimonio cultural y medios de creación artística y material artístico (hasta 200 euros); productos culturales en soporte físico (hasta 100 euros) y consumo digital o en línea (hasta 100 euros).

El bono cultural está regulado por real decreto, con vigencia indefinida, que el Consejo de Ministros aprobó con una dotación de 170 millones de euros.

En 2022, primer año de vigencia, obtuvieron el bono 277.607 personas. En 2023, la cifra ascendió a 323.668, mientras que en 2024 el número de beneficiarios fue de 334.435.

En 2025, 363.054 jóvenes lo disfrutaron, lo que supone un 8 % más que el año anterior y representa un 70 % del público al que está destinada la medida.

El pasado mayo, cuando el Consejo de Ministros aprobó la ampliación a nuevos usos, el ministro de Cultura recordó que el uso fraudulento del bono cultural se limita al 0,3 %, es decir, "el 99,7 % se usa de forma correcta".

La campaña de publicidad institucional de este año ('La cultura la haces tú) está protagonizada por perfiles jóvenes que practican diferentes disciplinas culturales. El spot publicitario mezcla imágenes con material grabado por los mismos artistas noveles en su propio entorno desde diferentes lugares del país.